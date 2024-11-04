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Avrupa ve Türkiye'de ilk olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
Avrupa ve Türkiye'de ilk olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün süren bakım ve onarım çalışmaları sonrası yeniden uçuşa... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T21:20+0300
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Türkiye'de 1 milyon kapasitesi bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'nda bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.2015 yılında Avrupa ve Türkiye'de deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı uçuşa tekrar açıldı. 16 Eylül 2024 tarihinde bakıma alınan havalimanı sisli ve rüzgarlı havalarda uçakların pas geçmesi ile gündeme gelmişti. 50 günlük bakım ve onarım çalışması ile 5 olan uçak park sayısı 9'a çıkarılırken bir adet olan taksi yoluna alternatif ikinci taksi yolu yapıldı. İlk uçak seferi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.00'da Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen uçağın 19.40'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüşü ile tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-ve-avrupada-ilk-olan-ordu-giresun-havalimani-kapatilacak-1087007419.html
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ordu giresun uçak seferi, ordu giresun havalimanı
ordu giresun uçak seferi, ordu giresun havalimanı

Avrupa ve Türkiye'de ilk olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

21:20 04.11.2024
© AAOrdu Giresun havalimanı
Ordu Giresun havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Türkiye ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün süren bakım ve onarım çalışmaları sonrası yeniden uçuşa açıldı. 16 Eylül tarihinde bakıma alınan havalimanın 5 olan uçak park sayısı 9'a çıkarılırken bir adet olan taksi yoluna alternatif ikinci taksi yolu yapıldı.
Türkiye'de 1 milyon kapasitesi bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'nda bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.
2015 yılında Avrupa ve Türkiye'de deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı uçuşa tekrar açıldı. 16 Eylül 2024 tarihinde bakıma alınan havalimanı sisli ve rüzgarlı havalarda uçakların pas geçmesi ile gündeme gelmişti. 50 günlük bakım ve onarım çalışması ile 5 olan uçak park sayısı 9'a çıkarılırken bir adet olan taksi yoluna alternatif ikinci taksi yolu yapıldı. İlk uçak seferi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.00'da Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen uçağın 19.40'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüşü ile tamamlandı.
Ordu Giresun havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
TÜRKİYE
Türkiye ve Avrupa'da ilkti: Ordu-Giresun Havalimanı bakıma alınacak
19 Ağustos, 14:21
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