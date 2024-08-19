https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-ve-avrupada-ilk-olan-ordu-giresun-havalimani-kapatilacak-1087007419.html
Türkiye ve Avrupa'da ilkti: Bir havalimanı daha kapatılacak
Türkiye ve Avrupa'da ilkti: Bir havalimanı daha kapatılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı uçuşlara kapatılacak. 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T14:21+0300
2024-08-19T14:21+0300
2024-08-19T14:34+0300
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devlet hava meydanları işletmesi
hava yolu
türk hava yolları (thy)
havalimanı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 50 gün boyunca Ordu-Giresun Havalimanı'nın kapalı kalacağını duyurdu.Devlet Hava Meydanları İşletmesi açıkladıDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, havalimanının 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 50 gün süreyle uçak trafiğine kapatılacağı, bu süreçte uçuşların durdurulacağı belirtildi. Havalimanı yetkilileri, ekiplerin hızlı bir performans göstereceğini ve yolcuların mağduriyetinin en aza indirilmesi için çaba gösterileceğini açıkladı.Adana Şakirpaşa Havalimanı kapandı mı?Yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı nedeni ile Adana Şakirpaşa Havalimanı uçuşa kapatıldı. Şakirpaşa Havalimanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek. 87 yıl süren yolcu taşımacılığı hizmeti, 10 Ağustos itibarıyla son buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/turkiyenin-58-havalimani-aciliyor-5-milyon-vatandasa-hizmet-verecek-1086629293.html
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ordu giresun havalimanı, ordu giresun hava yolu, ordu giresun havalimanı kapatıldı mı, ordu giresun havalimanı ne zaman açılacak, deniz üzerinde olan havalimanı
Türkiye ve Avrupa'da ilkti: Bir havalimanı daha kapatılacak
14:21 19.08.2024 (güncellendi: 14:34 19.08.2024)
Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı uçuşlara kapatılacak. 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan havalimanı, 50 günlük bakım çalışmasına alınacak.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 50 gün boyunca Ordu-Giresun Havalimanı'nın kapalı kalacağını duyurdu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi açıkladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, havalimanının 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 50 gün süreyle uçak trafiğine kapatılacağı, bu süreçte uçuşların durdurulacağı belirtildi. Havalimanı yetkilileri, ekiplerin hızlı bir performans göstereceğini ve yolcuların mağduriyetinin en aza indirilmesi için çaba gösterileceğini açıkladı.
Adana Şakirpaşa Havalimanı kapandı mı?
Yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı nedeni ile Adana Şakirpaşa Havalimanı uçuşa kapatıldı. Şakirpaşa Havalimanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek. 87 yıl süren yolcu taşımacılığı hizmeti, 10 Ağustos itibarıyla son buldu.