https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-ve-avrupada-ilk-olan-ordu-giresun-havalimani-kapatilacak-1087007419.html

Türkiye ve Avrupa'da ilkti: Bir havalimanı daha kapatılacak

Türkiye ve Avrupa'da ilkti: Bir havalimanı daha kapatılacak

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı uçuşlara kapatılacak. 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T14:21+0300

2024-08-19T14:21+0300

2024-08-19T14:34+0300

türkiye

ordu

giresun

devlet hava meydanları işletmesi

hava yolu

türk hava yolları (thy)

havalimanı

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 50 gün boyunca Ordu-Giresun Havalimanı'nın kapalı kalacağını duyurdu.Devlet Hava Meydanları İşletmesi açıkladıDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, havalimanının 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 50 gün süreyle uçak trafiğine kapatılacağı, bu süreçte uçuşların durdurulacağı belirtildi. Havalimanı yetkilileri, ekiplerin hızlı bir performans göstereceğini ve yolcuların mağduriyetinin en aza indirilmesi için çaba gösterileceğini açıkladı.Adana Şakirpaşa Havalimanı kapandı mı?Yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı nedeni ile Adana Şakirpaşa Havalimanı uçuşa kapatıldı. Şakirpaşa Havalimanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek. 87 yıl süren yolcu taşımacılığı hizmeti, 10 Ağustos itibarıyla son buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/turkiyenin-58-havalimani-aciliyor-5-milyon-vatandasa-hizmet-verecek-1086629293.html

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