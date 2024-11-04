https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/annesi-ahu-tugbanin-olumuyle-yikilan-kizi-anjelik-calvin-anneme-kavusmak-istiyorum-1090014070.html

Annesi Ahu Tuğba'nın ölümüyle yıkılan kızı Anjelik Calvin: 'Anneme kavuşmak istiyorum'

Annesi Ahu Tuğba'nın ölümüyle yıkılan kızı Anjelik Calvin: 'Anneme kavuşmak istiyorum'

Sputnik Türkiye

ABD'de evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, zor günler yaşıyor. Annesinin ölümüyle sarsılan Calvin'in, 'dayanamıyorum artık'... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T15:34+0300

2024-11-04T15:34+0300

2024-11-04T15:34+0300

yaşam

ahu tuğba

anjelik calvin

ölüm

cenaze

cenaze töreni

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Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'de hayatını kaybetmişti. Türkiye'de toprağa verilen Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesiyle ilgili yaptığı son paylaşımda, "Anneme kavuşmak istiyorum rabbim" diye yazdı. Sosyal medyasından yaptığı paylaşım sonrasında Calvin'e çok sayıda destek mesajı geldi. Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, rahatsızlığı sonucu 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. ABD'de kızı Anjelik Calvin'le birlikte yaşayan Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilmiş ve düzenlenen törenle toprağa verilmişti. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Calvin, sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. 'Anneme kavuşmak istiyorum'"İyi değilim ben, hiç iyi olmadım" diyen Calvin, "Anne çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap, keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor, Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlısı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum rabbim" diye paylaşım yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/unlu-oyuncu-ahu-tugba-yarin-son-yolculuguna-ugurlanacak-cenazenin-detaylari-belli-oldu-1088510976.html

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ahu tuğba, anjelik calvin, ölüm, cenaze, cenaze töreni