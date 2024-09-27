https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/unlu-oyuncu-ahu-tugba-yarin-son-yolculuguna-ugurlanacak-cenazenin-detaylari-belli-oldu-1088510976.html
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak: Cenazenin detayları belli oldu
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak: Cenazenin detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın toprağa verilecek. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T12:37+0300
2024-09-27T12:37+0300
2024-09-27T12:39+0300
yaşam
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Bir süredir ABD'de kızının yanında yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. ABD'deki bürokratik işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle Tuğba'nın cenazesi bugün Türkiye'ye getiriliyorTören düzenlenecekÜnlü oyuncu Tuğba için yarın Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek. Ahu Tuğba'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze ve defin işlemlerini üstlendiği oyuncu adına ayrıca akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve yemek dağıtılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ahu-tugbanin-kizi-anjelik-calvinden-otopsi-aciklamasi-bedenini-curuttuler-1088061272.html
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ahu tuğba, cenaze, cenaze töreni, anma, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu
ahu tuğba, cenaze, cenaze töreni, anma, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak: Cenazenin detayları belli oldu
12:37 27.09.2024 (güncellendi: 12:39 27.09.2024)
ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın toprağa verilecek.
Bir süredir ABD'de kızının yanında yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. ABD'deki bürokratik işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle Tuğba'nın cenazesi bugün Türkiye'ye getiriliyor
Ünlü oyuncu Tuğba için yarın Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek. Ahu Tuğba'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze ve defin işlemlerini üstlendiği oyuncu adına ayrıca akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve yemek dağıtılacak.