https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/unlu-oyuncu-ahu-tugba-yarin-son-yolculuguna-ugurlanacak-cenazenin-detaylari-belli-oldu-1088510976.html

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak: Cenazenin detayları belli oldu

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak: Cenazenin detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın toprağa verilecek. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T12:37+0300

2024-09-27T12:37+0300

2024-09-27T12:39+0300

yaşam

ahu tuğba

cenaze

cenaze töreni

anma

oyuncu

yerli oyuncu

kadın oyuncu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087619603_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ae624b9eafd0b71a2fd5b68b74940b73.jpg

Bir süredir ABD'de kızının yanında yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. ABD'deki bürokratik işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle Tuğba'nın cenazesi bugün Türkiye'ye getiriliyorTören düzenlenecekÜnlü oyuncu Tuğba için yarın Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek. Ahu Tuğba'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze ve defin işlemlerini üstlendiği oyuncu adına ayrıca akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve yemek dağıtılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ahu-tugbanin-kizi-anjelik-calvinden-otopsi-aciklamasi-bedenini-curuttuler-1088061272.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahu tuğba, cenaze, cenaze töreni, anma, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu