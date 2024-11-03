https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/mansur-yavastan-ebru-gundes-konseri-aciklamasi-odeme-gerceklesmedi-1089980006.html
Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: 'Ödeme gerçekleşmedi'
Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: 'Ödeme gerçekleşmedi'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T16:02+0300
2024-11-03T16:02+0300
2024-11-03T16:03+0300
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ebru gündeş
konser
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tasarruf
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine dair açıklama yaptı.Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira iddiasıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Mansur Yavaş: İnceleme başlatıldıKonserin 69 milyon TL'ye mal olduğuna dair iddialar bulunduğunu hatırlatan Yavaş, "Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" dedi.'Konser ödemesi yapılmadı'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/coskulu-kutlamalar-ankara-ve-izmirde-cumhuriyetin-101-yil-donumu-kutlandi-1089820104.html
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mansur yavaş ebru gündeş, ebru gündeş konser, ebru gündeş 69 milyon lira, ebru gündeş ankara konser, mansur yavaş konser açıklama
mansur yavaş ebru gündeş, ebru gündeş konser, ebru gündeş 69 milyon lira, ebru gündeş ankara konser, mansur yavaş konser açıklama
Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: 'Ödeme gerçekleşmedi'
16:02 03.11.2024 (güncellendi: 16:03 03.11.2024)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine dair açıklama yaptı.
Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira iddiası
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Mansur Yavaş: İnceleme başlatıldı
Konserin 69 milyon TL'ye mal olduğuna dair iddialar bulunduğunu hatırlatan Yavaş, "Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" dedi.
'Konser ödemesi yapılmadı'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz" denildi.