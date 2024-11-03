Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: 'Ödeme gerçekleşmedi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:07
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
09:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:04
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:24
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
16:10
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:56
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/mansur-yavastan-ebru-gundes-konseri-aciklamasi-odeme-gerceklesmedi-1089980006.html
Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: 'Ödeme gerçekleşmedi'
Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: 'Ödeme gerçekleşmedi'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T16:02+0300
2024-11-03T16:03+0300
türkiye
mansur yavaş
ebru gündeş
konser
ekonomi
tasarruf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a1bad6c93babb7b6059e0d2c2de5005.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine dair açıklama yaptı.Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira iddiasıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Mansur Yavaş: İnceleme başlatıldıKonserin 69 milyon TL'ye mal olduğuna dair iddialar bulunduğunu hatırlatan Yavaş, "Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" dedi.'Konser ödemesi yapılmadı'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/coskulu-kutlamalar-ankara-ve-izmirde-cumhuriyetin-101-yil-donumu-kutlandi-1089820104.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3dc2c3569da72bd5fb422df1db662bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş ebru gündeş, ebru gündeş konser, ebru gündeş 69 milyon lira, ebru gündeş ankara konser, mansur yavaş konser açıklama
mansur yavaş ebru gündeş, ebru gündeş konser, ebru gündeş 69 milyon lira, ebru gündeş ankara konser, mansur yavaş konser açıklama

Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: 'Ödeme gerçekleşmedi'

16:02 03.11.2024 (güncellendi: 16:03 03.11.2024)
© AA / İsmail KaplanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA / İsmail Kaplan
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine dair açıklama yaptı.

Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş: İnceleme başlatıldı

Konserin 69 milyon TL'ye mal olduğuna dair iddialar bulunduğunu hatırlatan Yavaş, "Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" dedi.

'Konser ödemesi yapılmadı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz" denildi.
İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
TÜRKİYE
Coşkulu kutlamalar: Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
29 Ekim, 23:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала