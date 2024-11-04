https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdli-martindale-grad-saldirisindan-nasil-kurtuldugunu-anlatti-1090000430.html

ABD’li Martindale, Grad saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı

ABD’li Martindale, Grad saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun, Kiev rejimi kontrolündeki bölgeden tahliye ettiği ABD’li Martindale, köpeğiyle birlikte Grad çoklu roketatar saldırısına maruz kaldığını, ama... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T11:41+0300

2024-11-04T11:41+0300

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ukrayna krizi

daniel martindale

rusya

ukrayna

grad

grad füzesi

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Ukrayna topraklarında bulunduğu süre içinde Kiev rejimine ait askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya’ya ileten ABD’li Daniel Martindale, Sputnik’e açıklamasında, “Orada yaşadığım son günlerde insanların tahliyesine yardım ettim, akrabalarıyla iletişim kurmalarına yardımcı oldum, gönüllülerin insanları tahliye edebilmesi için herkesi topladım. Tahliyeye bu şekilde yardım ettiğim günlerden birinde Grad çoklu roketatar gibi roketlerin fırlatıldığını duydum” diye anlattı.Sadece 3-4 saniyesi olduğunu, sığınağa yetişemeyeceğini anlayınca yere yattığını söyleyen Martindale, “Yanımda köpeğim vardı. Roketler patlamaya başladı. Biri benden 20 metre mesafede patladı. İki şarapnel köpeğime isabet etti, ama ben isabet almadım” ifadesini kullandı.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukraynali-militanlarin-morali-bozuk-korkuyorlar-1089993109.html

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daniel martindale, rusya, ukrayna, grad, grad füzesi