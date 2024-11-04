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Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdli-martindale-grad-saldirisindan-nasil-kurtuldugunu-anlatti-1090000430.html
ABD’li Martindale, Grad saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı
ABD’li Martindale, Grad saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun, Kiev rejimi kontrolündeki bölgeden tahliye ettiği ABD’li Martindale, köpeğiyle birlikte Grad çoklu roketatar saldırısına maruz kaldığını, ama... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T11:41+0300
2024-11-04T11:51+0300
ukrayna krizi
daniel martindale
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ukrayna
grad
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Ukrayna topraklarında bulunduğu süre içinde Kiev rejimine ait askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya’ya ileten ABD’li Daniel Martindale, Sputnik’e açıklamasında, “Orada yaşadığım son günlerde insanların tahliyesine yardım ettim, akrabalarıyla iletişim kurmalarına yardımcı oldum, gönüllülerin insanları tahliye edebilmesi için herkesi topladım. Tahliyeye bu şekilde yardım ettiğim günlerden birinde Grad çoklu roketatar gibi roketlerin fırlatıldığını duydum” diye anlattı.Sadece 3-4 saniyesi olduğunu, sığınağa yetişemeyeceğini anlayınca yere yattığını söyleyen Martindale, “Yanımda köpeğim vardı. Roketler patlamaya başladı. Biri benden 20 metre mesafede patladı. İki şarapnel köpeğime isabet etti, ama ben isabet almadım” ifadesini kullandı.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukraynali-militanlarin-morali-bozuk-korkuyorlar-1089993109.html
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daniel martindale, rusya, ukrayna, grad, grad füzesi
daniel martindale, rusya, ukrayna, grad, grad füzesi

ABD’li Martindale, Grad saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı

11:41 04.11.2024 (güncellendi: 11:51 04.11.2024)
© Sputnik / Vitaliy BelousovRus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Daniel Martindale
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Daniel Martindale - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Rus ordusunun, Kiev rejimi kontrolündeki bölgeden tahliye ettiği ABD’li Martindale, köpeğiyle birlikte Grad çoklu roketatar saldırısına maruz kaldığını, ama olaydan yara almadan kurtulmayı başardığını belirtti.
Ukrayna topraklarında bulunduğu süre içinde Kiev rejimine ait askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya’ya ileten ABD’li Daniel Martindale, Sputnik’e açıklamasında, “Orada yaşadığım son günlerde insanların tahliyesine yardım ettim, akrabalarıyla iletişim kurmalarına yardımcı oldum, gönüllülerin insanları tahliye edebilmesi için herkesi topladım. Tahliyeye bu şekilde yardım ettiğim günlerden birinde Grad çoklu roketatar gibi roketlerin fırlatıldığını duydum” diye anlattı.
Sadece 3-4 saniyesi olduğunu, sığınağa yetişemeyeceğini anlayınca yere yattığını söyleyen Martindale, “Yanımda köpeğim vardı. Roketler patlamaya başladı. Biri benden 20 metre mesafede patladı. İki şarapnel köpeğime isabet etti, ama ben isabet almadım” ifadesini kullandı.
Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.
Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Daniel Martindale - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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