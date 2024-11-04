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ABD başkanlık seçimlerinde 78 milyondan fazla kişi erken oy kullandı
ABD başkanlık seçimlerinde 78 milyondan fazla kişi erken oy kullandı
Sputnik Türkiye
Florida Üniversitesi Seçim Süreçleri Laboratuvarı'na göre, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde 78 milyondan fazla kişi erken oy kullandı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
abd başkanlık seçimleri
erken oy kullanma
demokratlar
cumhuriyetçiler
kamala harris
donald trump
joe biden
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Florida Üniversitesi Seçim Süreçleri Laboratuvarı, 78 milyon ABD vatandaşının artık oyunu kullandığını açıkladı. Açıklanan bilgilere göre, yaklaşık 42 milyon 600 bin seçmen sandık başında, 35 milyon 300 bin vatandaş da posta yoluyla erken oy kullandı.Açıklamada, talep edilen posta oy pusulası sayısının 67 milyon 400 bin olduğu belirtildi.ABD’de geçen başkanlık seçimlerinde erken oy kullanma sayısına göre rekora imza atılmıştı. Election Project’in verdiği bilgiye göre, 2020’te koronavirüs salgını bağlamında, 3 Kasım'dan önceki günlerde 101 milyondan fazla kişi posta yoluyla ya da doğrudan sandık başına gelerek oy kullanmıştı. Cumhuriyetçi Aday Donald Trump, postayla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle Demokratları sahtekarlıkla suçlamıştı.Ancak mevcut seçim döneminde Cumhuriyetçiler de destekçilerini erkenden sandığa gitmeye çağırıyor. Mevcut Başkan Joe Biden’in artık oyunu kullandığı bildirildi.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Demokrat Parti’nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris olurken Eski Başkan Donald Trump da Cumhuriyetçi Parti’yi temsil ediyor.
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abd, abd başkanlık seçimleri, erken oy kullanma, demokratlar, cumhuriyetçiler, kamala harris, donald trump, joe biden
abd, abd başkanlık seçimleri, erken oy kullanma, demokratlar, cumhuriyetçiler, kamala harris, donald trump, joe biden

ABD başkanlık seçimlerinde 78 milyondan fazla kişi erken oy kullandı

09:18 04.11.2024 (güncellendi: 09:23 04.11.2024)
© REUTERS / BING GUANABD - seçim - oy verme
ABD - seçim - oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© REUTERS / BING GUAN
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Florida Üniversitesi Seçim Süreçleri Laboratuvarı'na göre, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde 78 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.
Florida Üniversitesi Seçim Süreçleri Laboratuvarı, 78 milyon ABD vatandaşının artık oyunu kullandığını açıkladı. Açıklanan bilgilere göre, yaklaşık 42 milyon 600 bin seçmen sandık başında, 35 milyon 300 bin vatandaş da posta yoluyla erken oy kullandı.
Açıklamada, talep edilen posta oy pusulası sayısının 67 milyon 400 bin olduğu belirtildi.
ABD’de geçen başkanlık seçimlerinde erken oy kullanma sayısına göre rekora imza atılmıştı. Election Project’in verdiği bilgiye göre, 2020’te koronavirüs salgını bağlamında, 3 Kasım'dan önceki günlerde 101 milyondan fazla kişi posta yoluyla ya da doğrudan sandık başına gelerek oy kullanmıştı. Cumhuriyetçi Aday Donald Trump, postayla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle Demokratları sahtekarlıkla suçlamıştı.
Ancak mevcut seçim döneminde Cumhuriyetçiler de destekçilerini erkenden sandığa gitmeye çağırıyor. Mevcut Başkan Joe Biden’in artık oyunu kullandığı bildirildi.
ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Demokrat Parti’nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris olurken Eski Başkan Donald Trump da Cumhuriyetçi Parti’yi temsil ediyor.
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