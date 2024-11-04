https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abd-baskanlik-secimlerinde-78-milyondan-fazla-kisi-erken-oy-kullandi-1089991969.html

ABD başkanlık seçimlerinde 78 milyondan fazla kişi erken oy kullandı

ABD başkanlık seçimlerinde 78 milyondan fazla kişi erken oy kullandı

Sputnik Türkiye

Florida Üniversitesi Seçim Süreçleri Laboratuvarı'na göre, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde 78 milyondan fazla kişi erken oy kullandı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T09:18+0300

2024-11-04T09:18+0300

2024-11-04T09:23+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

erken oy kullanma

demokratlar

cumhuriyetçiler

kamala harris

donald trump

joe biden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/04/1043152464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9b19373274fb580cd9ca2bd7e03e49e.jpg

Florida Üniversitesi Seçim Süreçleri Laboratuvarı, 78 milyon ABD vatandaşının artık oyunu kullandığını açıkladı. Açıklanan bilgilere göre, yaklaşık 42 milyon 600 bin seçmen sandık başında, 35 milyon 300 bin vatandaş da posta yoluyla erken oy kullandı.Açıklamada, talep edilen posta oy pusulası sayısının 67 milyon 400 bin olduğu belirtildi.ABD’de geçen başkanlık seçimlerinde erken oy kullanma sayısına göre rekora imza atılmıştı. Election Project’in verdiği bilgiye göre, 2020’te koronavirüs salgını bağlamında, 3 Kasım'dan önceki günlerde 101 milyondan fazla kişi posta yoluyla ya da doğrudan sandık başına gelerek oy kullanmıştı. Cumhuriyetçi Aday Donald Trump, postayla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle Demokratları sahtekarlıkla suçlamıştı.Ancak mevcut seçim döneminde Cumhuriyetçiler de destekçilerini erkenden sandığa gitmeye çağırıyor. Mevcut Başkan Joe Biden’in artık oyunu kullandığı bildirildi.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Demokrat Parti’nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris olurken Eski Başkan Donald Trump da Cumhuriyetçi Parti’yi temsil ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/rusyanin-londra-buyukelcisi-kelin-ingiltere-disisleri-bakani-lammynin-rusyayla-ilgili-sozleri-kabul-1089990959.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, erken oy kullanma, demokratlar, cumhuriyetçiler, kamala harris, donald trump, joe biden