https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/150-tlye-satilan-hamsi-ve-palamut-izdihama-neden-oldu-1090016944.html
150 TL'ye satılan hamsi ve palamut izdihama neden oldu
150 TL'ye satılan hamsi ve palamut izdihama neden oldu
Sputnik Türkiye
Bolu'da kilogramı 150 liradan satılan hamsi ve palamut zaman zaman izdihama neden oldu. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T16:41+0300
2024-11-04T16:41+0300
2024-11-04T16:41+0300
türkiye
balık
pazar
hamsi
palamut
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Bolu'daki halk pazarında deniz ürünlerine büyük ilgi gösterildi. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu hafta 150 liraya düştü. Palamut ise tanesi 150 liradan tezgaha çıktı. Hamsi ve palamut tezgahlarının önünde vatandaşlar sıraya girerken, zaman zaman izdiham yaşandı.Balıkçı Hakan Yıldız, tezgahta bolluk yaşandığını söyleyerek, "Karadeniz hamsisi orta boy ama güzeldir. Hamsi kilosu 150 lira, istavrit 200, mezgit 150, sardalya 100, uskumru ise 150 liradan satılıyor" dedi.'Palamut tezgahı önünde sıra var'Vatandaşların özellikle palamuta yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Palamut tezgahı önünde sıra var. Palamutlar yaklaşık 1.5 kilo. Tanesini 150 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı da 100 liraya denk geliyor. Bu hafta balık bolluğu güzel" diye konuştu.Fiyatların düşmeyeceğini öngördüğünü söyleyen Yıldız, "Hafta arası hamsi pahalıydı, 250-300 lirayı gördü. Bugün pazartesinin şansına iyi bir pazar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/antalyada-deniz-suyu-sicakligi-hava-sicakligini-yakaladi-1090008624.html
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balık, pazar, hamsi, palamut
balık, pazar, hamsi, palamut
150 TL'ye satılan hamsi ve palamut izdihama neden oldu
Bolu'da kilogramı 150 liradan satılan hamsi ve palamut zaman zaman izdihama neden oldu. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu hafta 150 liraya düştü. Palamut ise tanesi 150 liradan tezgaha çıktı.
Bolu'daki halk pazarında deniz ürünlerine büyük ilgi gösterildi. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu hafta 150 liraya düştü. Palamut ise tanesi 150 liradan tezgaha çıktı. Hamsi ve palamut tezgahlarının önünde vatandaşlar sıraya girerken, zaman zaman izdiham yaşandı.
Balıkçı Hakan Yıldız, tezgahta bolluk yaşandığını söyleyerek, "Karadeniz hamsisi orta boy ama güzeldir. Hamsi kilosu 150 lira, istavrit 200, mezgit 150, sardalya 100, uskumru ise 150 liradan satılıyor" dedi.
'Palamut tezgahı önünde sıra var'
Vatandaşların özellikle palamuta yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Palamut tezgahı önünde sıra var. Palamutlar yaklaşık 1.5 kilo. Tanesini 150 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı da 100 liraya denk geliyor. Bu hafta balık bolluğu güzel" diye konuştu.
Fiyatların düşmeyeceğini öngördüğünü söyleyen Yıldız, "Hafta arası hamsi pahalıydı, 250-300 lirayı gördü. Bugün pazartesinin şansına iyi bir pazar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.