https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/150-tlye-satilan-hamsi-ve-palamut-izdihama-neden-oldu-1090016944.html

150 TL'ye satılan hamsi ve palamut izdihama neden oldu

150 TL'ye satılan hamsi ve palamut izdihama neden oldu

Sputnik Türkiye

Bolu'da kilogramı 150 liradan satılan hamsi ve palamut zaman zaman izdihama neden oldu. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T16:41+0300

2024-11-04T16:41+0300

2024-11-04T16:41+0300

türkiye

balık

pazar

hamsi

palamut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090017041_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_874cbeec0de2a3e5106c8b4a50df6f7a.jpg

Bolu'daki halk pazarında deniz ürünlerine büyük ilgi gösterildi. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu hafta 150 liraya düştü. Palamut ise tanesi 150 liradan tezgaha çıktı. Hamsi ve palamut tezgahlarının önünde vatandaşlar sıraya girerken, zaman zaman izdiham yaşandı.Balıkçı Hakan Yıldız, tezgahta bolluk yaşandığını söyleyerek, "Karadeniz hamsisi orta boy ama güzeldir. Hamsi kilosu 150 lira, istavrit 200, mezgit 150, sardalya 100, uskumru ise 150 liradan satılıyor" dedi.'Palamut tezgahı önünde sıra var'Vatandaşların özellikle palamuta yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Palamut tezgahı önünde sıra var. Palamutlar yaklaşık 1.5 kilo. Tanesini 150 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı da 100 liraya denk geliyor. Bu hafta balık bolluğu güzel" diye konuştu.Fiyatların düşmeyeceğini öngördüğünü söyleyen Yıldız, "Hafta arası hamsi pahalıydı, 250-300 lirayı gördü. Bugün pazartesinin şansına iyi bir pazar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/antalyada-deniz-suyu-sicakligi-hava-sicakligini-yakaladi-1090008624.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balık, pazar, hamsi, palamut