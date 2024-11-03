https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/zeynep-sonmez-wta-250-turnuvalarinda-ilk-kez-finale-yukseldi-1089986389.html

Zeynep Sönmez WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi

Zeynep Sönmez WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi. 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T22:47+0300

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spor

zeynep sönmez

tenis

tenis turnuvası

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Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.22 yaşındaki Zeynep Sönmez ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.

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zeynep sönmez, tenis, tenis turnuvası