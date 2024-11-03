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Zeynep Sönmez WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi
Zeynep Sönmez WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi. 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.22 yaşındaki Zeynep Sönmez ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.
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zeynep sönmez, tenis, tenis turnuvası
zeynep sönmez, tenis, tenis turnuvası

Zeynep Sönmez WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi

22:47 03.11.2024 (güncellendi: 22:49 03.11.2024)
© AAMilli tenisçi Zeynep Sönmez
Milli tenisçi Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.
Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.
Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.
22 yaşındaki Zeynep Sönmez ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.
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