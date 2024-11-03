https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/zeynep-sonmez-wta-250-turnuvalarinda-ilk-kez-finale-yukseldi-1089986389.html
Zeynep Sönmez WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi
Zeynep Sönmez WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi. 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T22:47+0300
2024-11-03T22:47+0300
2024-11-03T22:49+0300
spor
zeynep sönmez
tenis
tenis turnuvası
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Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.22 yaşındaki Zeynep Sönmez ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/fenerbahce-deplasmanda-trabzonsporu-3-2-maglup-etti-1089984912.html
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zeynep sönmez, tenis, tenis turnuvası
zeynep sönmez, tenis, tenis turnuvası
Zeynep Sönmez WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi
22:47 03.11.2024 (güncellendi: 22:49 03.11.2024)
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.
Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.
Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.
22 yaşındaki Zeynep Sönmez ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.