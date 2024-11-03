https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/sicaklik-9-derece-birden-dusecek-soguk-hava-ve-kar-geliyor-1089970503.html

Meteoroloji son verileri paylaştı, sıcaklık 9 derece birden düşecek: Soğuk hava ve kar geliyor

Meteoroloji son verileri paylaştı, sıcaklık 9 derece birden düşecek: Soğuk hava ve kar geliyor

Sputnik Türkiye

Bugün Rusya'dan gelecek soğuk hava ile birlikte sıcaklık 9 derece azalacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sıcaklık 10... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T09:18+0300

2024-11-03T09:18+0300

2024-11-03T09:23+0300

türkiye

hava durumu

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Kasım ayına girilmesiyle beraber soğuk hava etkili olmaya başlayacak. Sıcaklıklar ülke genelinde 9 derece azalacak. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji'den kar uyarısıMeteoroloji tarafından bugün 7 ile kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak illerinde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Bugün hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kar yağacak mı?Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ş. Urfa, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.Sıcaklıklar 9 derece azalıyorÜlkenin kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara ve Ege için fırtına uyarısıMarmara’da rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege’de rüzgarın, sabah saatlerinde kuzeyi, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ege'de fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Soğuk hava 4 gün etkili olacakİstanbul hafif yağmurlu ve poyraz şiddetli esecek, İzmir'de de kuvvetli rüzgarın etikisiyle hava soğuyor. Hissedilen sıcaklık İstanbul'da 10, İzmir'de 16, Bursa'da 12 dereceye inecek. Ankara da rüzgarlı sıcaklık 16 derece. Antalya ise güneşli 27 derece.Pazar günü hava nasıl?Marmara'da pazar günü poyraz 50-60 km hızla esecek. Dışarıda hissedilen sıcaklık 9-10 dereceye inecek. Kalın kıyafetler giyinilmeli. Hafif yağış da var. Soğuk hava 4 gün sürecek.İç Anadolu'da da rüzgarın sert ve daha soğuk esmeye başlıyor. Konya 18, Eskişehir 15, Kayseri 19 derece.Ege'de kuru soğuk olacak. Rüzgarın hızı Manisa'da 55 km'ye kadar çıkıyor, Manisa 19, Muğla 21, Afyonkarahisar 15, Bodrum 22 derece ancak hissedilen sıcaklık 5 derece daha düşük.Akdeniz'de Adana, Hatay, K.Maraş kesiminde kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık bu kesimde de biraz azalıyor. Adana 25, K.Maraş 24, Hatay 22 derece.Karadeniz'de rüzgar kuvvetleniyor, hissedilen sıcaklık bölge genelinde 9-10 dereceye inecek. Hava yağışlı, Samsun-Ordu, rize hattında yağmur daha kuvvetli ve yaylalara kar yağacak.Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da Van, Hakkari kesiminde de gök gürültülü sağanak yağmurlar etkili olacak. Erzurum 13, Malatya ve Gaziantep 20, Diyarbakır 16 derece

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/meteoroloji-tarih-verdi-sicakliklar-birden-dusecek-marmara-dahil-kar-yagisi-ve-yagmur-geliyor-1089911969.html

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