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Sağlık Bakanlığı'ndan asistanlara ayrılan kadronun yarıya düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan asistanlara ayrılan kadronun yarıya düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, asistanlara ayrılan kadro sayısının yarıya düşürdüğü ve mağduriyete yol açıldığına dair iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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sağlık bakanlığı
sağlık bakanı
kadro
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Sağlık Bakanlığı bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığına dair' iddialar üzerine açıklama yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliği'nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği, Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığı aktarıldı.'Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır'"2023 yılı ile karşılaştırıldığında, 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidilmiştir. Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kadro
sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kadro

Sağlık Bakanlığı'ndan asistanlara ayrılan kadronun yarıya düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama

20:29 03.11.2024 (güncellendi: 20:31 03.11.2024)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA
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Sağlık Bakanlığı, asistanlara ayrılan kadro sayısının yarıya düşürdüğü ve mağduriyete yol açıldığına dair iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığına dair' iddialar üzerine açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliği'nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği, Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığı aktarıldı.

'Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır'

"2023 yılı ile karşılaştırıldığında, 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidilmiştir. Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığı olarak, kurumlarımıza olan güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır. Bakanlığımızı karalamak adına iftiracıların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir. Sağlık sistemimizi daha ileriye ve en iyiye taşımak üzere gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
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