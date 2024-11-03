Sağlık Bakanlığı'ndan asistanlara ayrılan kadronun yarıya düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama

"Sağlık Bakanlığı olarak, kurumlarımıza olan güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır. Bakanlığımızı karalamak adına iftiracıların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir. Sağlık sistemimizi daha ileriye ve en iyiye taşımak üzere gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."