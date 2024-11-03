https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/rusya-pasifik-filosunun-gemilerinden-olusan-bir-grup-endonezyaya-ulasti-1089978140.html

Rusya Pasifik Filosu'nun gemilerinden oluşan bir grup Endonezya'ya ulaştı

Rusya Pasifik Filosu'nun gemilerinden oluşan bir grup Endonezya'ya ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya Donanması’nın Pasifik Filosu’na bağlı gemilerden oluşan bir grup, Rusya ile Endonezya arasında yapılacak ilk ikili tatbikatın öncesinde Surabaya... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T14:36+0300

2024-11-03T14:36+0300

2024-11-03T14:46+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya donanması

rus pasifik filosu

rusya pasifik filosu

endonezya

ortak tatbikat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/03/1089977634_0:1:836:471_1920x0_80_0_0_23fcf1db3a9676b7d823b0444bb5d7cd.png

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Donanması’nın Pasifik Filosu’na bağlı gemileri, Rusya ile Endonezya arasında yapılacak ilk ikili tatbikat öncesinde Surabaya kentindeki Tanjung Perak Limanı’na dostane bir ziyarette bulundu.Pasifik Filosu'nun Gromkiy, Rezkiy, Aldar Tsıdenjapov adlı korvetleri ile Peçenga destek gemisinin yer aldığı gemi grubunu karşılama törenine Rusya'nın Endonezya Büyükelçisi Sergey Toçlenov da katıldı. Rus gemileri Endonezya Donanması komutanlığının temsilcileri tarafından karşılandı, yerel dansçılar ise geleneksel bir dans gösterisi gerçekleştirdi.Geçtiğimiz ağustos ayında Rus Donanması ile Endonesya Donanması’nın Doğu Java eyaletindeki Surabaya’da ikili tatbikat düzenleyeceği bildirilmişti. Orruda-2024 adlı ikili tatbikat 4-8 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/okyanus-2024-tatbikati-tam-hiz-devam-ediyor-rus-ve-cin-savas-gemileri-japon-denizinde-topcu-1087944180.html

rusya

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya donanması, rus pasifik filosu, rusya pasifik filosu, endonezya, ortak tatbikat