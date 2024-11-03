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Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
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Rusya Pasifik Filosu'nun gemilerinden oluşan bir grup Endonezya'ya ulaştı
Rusya Pasifik Filosu'nun gemilerinden oluşan bir grup Endonezya'ya ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Donanması’nın Pasifik Filosu’na bağlı gemilerden oluşan bir grup, Rusya ile Endonezya arasında yapılacak ilk ikili tatbikatın öncesinde Surabaya... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T14:36+0300
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Donanması’nın Pasifik Filosu’na bağlı gemileri, Rusya ile Endonezya arasında yapılacak ilk ikili tatbikat öncesinde Surabaya kentindeki Tanjung Perak Limanı’na dostane bir ziyarette bulundu.Pasifik Filosu'nun Gromkiy, Rezkiy, Aldar Tsıdenjapov adlı korvetleri ile Peçenga destek gemisinin yer aldığı gemi grubunu karşılama törenine Rusya'nın Endonezya Büyükelçisi Sergey Toçlenov da katıldı. Rus gemileri Endonezya Donanması komutanlığının temsilcileri tarafından karşılandı, yerel dansçılar ise geleneksel bir dans gösterisi gerçekleştirdi.Geçtiğimiz ağustos ayında Rus Donanması ile Endonesya Donanması’nın Doğu Java eyaletindeki Surabaya’da ikili tatbikat düzenleyeceği bildirilmişti. Orruda-2024 adlı ikili tatbikat 4-8 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/okyanus-2024-tatbikati-tam-hiz-devam-ediyor-rus-ve-cin-savas-gemileri-japon-denizinde-topcu-1087944180.html
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Rusya Pasifik Filosu'nun gemilerinden oluşan bir grup Endonezya'ya ulaştı

14:36 03.11.2024 (güncellendi: 14:46 03.11.2024)
© Sputnik / Виталий АньковPasifik Filosu
Pasifik Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© Sputnik / Виталий Аньков
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Rusya Donanması’nın Pasifik Filosu’na bağlı gemilerden oluşan bir grup, Rusya ile Endonezya arasında yapılacak ilk ikili tatbikatın öncesinde Surabaya kentindeki Tanjung Perak Limanı’na giriş yaptı.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Donanması’nın Pasifik Filosu’na bağlı gemileri, Rusya ile Endonezya arasında yapılacak ilk ikili tatbikat öncesinde Surabaya kentindeki Tanjung Perak Limanı’na dostane bir ziyarette bulundu.
Pasifik Filosu'nun Gromkiy, Rezkiy, Aldar Tsıdenjapov adlı korvetleri ile Peçenga destek gemisinin yer aldığı gemi grubunu karşılama törenine Rusya'nın Endonezya Büyükelçisi Sergey Toçlenov da katıldı. Rus gemileri Endonezya Donanması komutanlığının temsilcileri tarafından karşılandı, yerel dansçılar ise geleneksel bir dans gösterisi gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz ağustos ayında Rus Donanması ile Endonesya Donanması’nın Doğu Java eyaletindeki Surabaya’da ikili tatbikat düzenleyeceği bildirilmişti. Orruda-2024 adlı ikili tatbikat 4-8 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.
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