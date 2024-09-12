https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/okyanus-2024-tatbikati-tam-hiz-devam-ediyor-rus-ve-cin-savas-gemileri-japon-denizinde-topcu-1087944180.html

Okyanus-2024 tatbikatı tam hız devam ediyor: Rus ve Çin savaş gemileri Japon Denizi’nde topçu atışları icra etti

Okyanus-2024 tatbikatı tam hız devam ediyor: Rus ve Çin savaş gemileri Japon Denizi’nde topçu atışları icra etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarında görev alan Japon Denizi’ndeki gemi gruplarının Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında deniz ve hava... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T15:24+0300

2024-09-12T15:24+0300

2024-09-12T15:24+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pasifik ve Arktik Okyanuslarıyla birlikte Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilen ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatının gidişatı ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.“Ortak bir grubun parçası olarak faaliyet gösteren Pasifik Filosu (TF) ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri, Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında Japonya Denizi’nin orta kısmındaki görev alanını değiştirirken her türlü savunma organizasyonunu gerçekleştirdi” denilen açıklamada, Rus-Çin savaş gemileri grubunun çeşitli formasyonlarda hava savunması, denizaltı karşıtı ve mayın savunması icra ettiğinin altı çizildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rusyanin-okyanus-2024-stratejik-tatbikati-basladi-1087850568.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya donanması, çin, çin halk cumhuriyeti, çin donanması, ortak tatbikat, okyanus