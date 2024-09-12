https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/okyanus-2024-tatbikati-tam-hiz-devam-ediyor-rus-ve-cin-savas-gemileri-japon-denizinde-topcu-1087944180.html
Okyanus-2024 tatbikatı tam hız devam ediyor: Rus ve Çin savaş gemileri Japon Denizi’nde topçu atışları icra etti
Okyanus-2024 tatbikatı tam hız devam ediyor: Rus ve Çin savaş gemileri Japon Denizi’nde topçu atışları icra etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarında görev alan Japon Denizi’ndeki gemi gruplarının Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında deniz ve hava... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T15:24+0300
2024-09-12T15:24+0300
2024-09-12T15:24+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya donanması
çin
çin halk cumhuriyeti
çin donanması
ortak tatbikat
okyanus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944018_0:18:1264:729_1920x0_80_0_0_e847712276084707bad569ce8e48a5af.png
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pasifik ve Arktik Okyanuslarıyla birlikte Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilen ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatının gidişatı ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.“Ortak bir grubun parçası olarak faaliyet gösteren Pasifik Filosu (TF) ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri, Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında Japonya Denizi’nin orta kısmındaki görev alanını değiştirirken her türlü savunma organizasyonunu gerçekleştirdi” denilen açıklamada, Rus-Çin savaş gemileri grubunun çeşitli formasyonlarda hava savunması, denizaltı karşıtı ve mayın savunması icra ettiğinin altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rusyanin-okyanus-2024-stratejik-tatbikati-basladi-1087850568.html
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944018_135:0:1130:746_1920x0_80_0_0_3108c39a774b5ebab33d8e3c31ca4fb3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya donanması, çin, çin halk cumhuriyeti, çin donanması, ortak tatbikat, okyanus
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya donanması, çin, çin halk cumhuriyeti, çin donanması, ortak tatbikat, okyanus
Okyanus-2024 tatbikatı tam hız devam ediyor: Rus ve Çin savaş gemileri Japon Denizi’nde topçu atışları icra etti
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarında görev alan Japon Denizi’ndeki gemi gruplarının Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında deniz ve hava hedeflerine topçu atışları icra ettiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pasifik ve Arktik Okyanuslarıyla birlikte Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilen ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatının gidişatı ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.
“Ortak bir grubun parçası olarak faaliyet gösteren Pasifik Filosu (TF) ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri, Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında Japonya Denizi’nin orta kısmındaki görev alanını değiştirirken her türlü savunma organizasyonunu gerçekleştirdi” denilen açıklamada, Rus-Çin savaş gemileri grubunun çeşitli formasyonlarda hava savunması, denizaltı karşıtı ve mayın savunması icra ettiğinin altı çizildi.