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Okyanus-2024 tatbikatı tam hız devam ediyor: Rus ve Çin savaş gemileri Japon Denizi’nde topçu atışları icra etti
Okyanus-2024 tatbikatı tam hız devam ediyor: Rus ve Çin savaş gemileri Japon Denizi’nde topçu atışları icra etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarında görev alan Japon Denizi’ndeki gemi gruplarının Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında deniz ve hava... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pasifik ve Arktik Okyanuslarıyla birlikte Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilen ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatının gidişatı ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.“Ortak bir grubun parçası olarak faaliyet gösteren Pasifik Filosu (TF) ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri, Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında Japonya Denizi’nin orta kısmındaki görev alanını değiştirirken her türlü savunma organizasyonunu gerçekleştirdi” denilen açıklamada, Rus-Çin savaş gemileri grubunun çeşitli formasyonlarda hava savunması, denizaltı karşıtı ve mayın savunması icra ettiğinin altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rusyanin-okyanus-2024-stratejik-tatbikati-basladi-1087850568.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya donanması, çin, çin halk cumhuriyeti, çin donanması, ortak tatbikat, okyanus
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya donanması, çin, çin halk cumhuriyeti, çin donanması, ortak tatbikat, okyanus

Okyanus-2024 tatbikatı tam hız devam ediyor: Rus ve Çin savaş gemileri Japon Denizi’nde topçu atışları icra etti

15:24 12.09.2024
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Okyanus-2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarında görev alan Japon Denizi’ndeki gemi gruplarının Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında deniz ve hava hedeflerine topçu atışları icra ettiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pasifik ve Arktik Okyanuslarıyla birlikte Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilen ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatının gidişatı ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.
“Ortak bir grubun parçası olarak faaliyet gösteren Pasifik Filosu (TF) ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri, Okyanus-2024 stratejik tatbikatı kapsamında Japonya Denizi’nin orta kısmındaki görev alanını değiştirirken her türlü savunma organizasyonunu gerçekleştirdi” denilen açıklamada, Rus-Çin savaş gemileri grubunun çeşitli formasyonlarda hava savunması, denizaltı karşıtı ve mayın savunması icra ettiğinin altı çizildi.
Rusya'nın ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
SAVUNMA
Rusya'nın ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatı başladı
10 Eylül, 10:22
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