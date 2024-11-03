Oyuncu Olgun Şimşek: Düğünlerde şarkı söyleyen bir adamdım

"O zamanlar 2-3 tane konservatuvar vardı. 50 kişi gibi bir oyuncu adayı giriyordu. Zaten TRT vardı. Konservatuvara girerken 'bir dizide oynayacağım ve meşhur olacağım' diye bir hedefim yoktu. Tiyatro diye bir şey de var. Bu da 'hünerli bir çocuk' dediler. Zaten benden başka da bir şey olmazdı. Biraz aslında çaresizlikten oyuncu oldum. Ya da o yeteneğimi 'buymuş' deyip buldum.

Bir gün bir oyun yapmak istersem oyuna öyle başlamak istiyorum. Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı. 'Bundan olmaz'la konservatuvardaydım. 'Bundan olmaz'la profesyonel oldum. Hep bir kendini ispat, kendini bir ifade biçimi hasıl oldu."