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Coşkulu kutlamalar: Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
Coşkulu kutlamalar: Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İzmir'de ve Ankara'da çeşitli kutlamalar yapıldı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde konser verdi. Albay Bülent Yüksel'in yönetimindeki bando, marşlardan oluşan bir repertuvar sundu.Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun, bir alışveriş merkezindeki konseri de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.İzmir'de de kutlamalar yapıldıİzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk Yıldızları gösteri düzenledi. İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.Sonrasında burada havai fişek gösterisi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/turk-yildizlari-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-etkinlikleri-icin-havalandi-1089810435.html
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Coşkulu kutlamalar: Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

23:27 29.10.2024
© Lokman İlhanİzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi
İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Lokman İlhan
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İzmir'de ve Ankara'da çeşitli kutlamalar yapıldı.
Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde konser verdi. Albay Bülent Yüksel'in yönetimindeki bando, marşlardan oluşan bir repertuvar sundu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun, bir alışveriş merkezindeki konseri de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
© AA / Fatih Kurt

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara&#x27;da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti&#x27;nin 101. yıl dönümü dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir&#x27;i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Fatih Kurt

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

© AA / Fatih Kurt

Anıtkabir'den görüntüler

Anıtkabir&#x27;den görüntüler - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Fatih Kurt

Anıtkabir'den görüntüler

© AA / Fatih Kurt

Anıtkabir'den görüntüler

Anıtkabir&#x27;den görüntüler - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Fatih Kurt

Anıtkabir'den görüntüler

© AA / Mehmet Futsi

Anıtkabir'den görüntüler

Anıtkabir&#x27;den görüntüler - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Mehmet Futsi

Anıtkabir'den görüntüler

© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir, akşam saatlerinde de ziyaret edilmeye devam edildi.

Anıtkabir, akşam saatlerinde de ziyaret edilmeye devam edildi. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir, akşam saatlerinde de ziyaret edilmeye devam edildi.

© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir'den görüntüler

Anıtkabir&#x27;den görüntüler - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir'den görüntüler

© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir'den görüntüler

Anıtkabir&#x27;den görüntüler - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir'den görüntüler

© AA / Didem Mente

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı.

Ankara&#x27;da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus&#x27;taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Didem Mente

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

1/9
© AA / Fatih Kurt

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

2/9
© AA / Fatih Kurt

Anıtkabir'den görüntüler

3/9
© AA / Fatih Kurt

Anıtkabir'den görüntüler

4/9
© AA / Mehmet Futsi

Anıtkabir'den görüntüler

5/9
© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir, akşam saatlerinde de ziyaret edilmeye devam edildi.

6/9
© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir'den görüntüler

7/9
© AA / Akın Çeliktaş

Anıtkabir'den görüntüler

8/9
© AA / Didem Mente

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı.

9/9
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'de de kutlamalar yapıldı

İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk Yıldızları gösteri düzenledi.
İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.
Sonrasında burada havai fişek gösterisi yapıldı.
© Berkan Çetin

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi Gündoğdu Meydanı'ndan takip etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi Gündoğdu Meydanı&#x27;ndan takip etti. - Sputnik Türkiye
1/7
© Berkan Çetin

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi Gündoğdu Meydanı'ndan takip etti.

© İzmir Valiliği

İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

İzmir&#x27;deki Cumhuriyet Meydanı&#x27;nda tören düzenlendi. - Sputnik Türkiye
2/7
© İzmir Valiliği

İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

© Lokman İlhan

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı&#x27;nda 350 metrelik Türk bayrağı açıldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© Lokman İlhan

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.

© Lokman İlhan

Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

Konak Meydanı&#x27;nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı&#x27;na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi. - Sputnik Türkiye
4/7
© Lokman İlhan

Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

© Lokman İlhan

İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

İzmir&#x27;de, Cumhuriyet&#x27;in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı. - Sputnik Türkiye
5/7
© Lokman İlhan

İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

© Lokman İlhan

Havai fişek gösterisi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Havai fişek gösterisi Cumhuriyet Meydanı&#x27;nda gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
6/7
© Lokman İlhan

Havai fişek gösterisi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

© Berkan Çetin

Gösteriden bir kare

Gösteriden bir kare - Sputnik Türkiye
7/7
© Berkan Çetin

Gösteriden bir kare

1/7
© Berkan Çetin

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi Gündoğdu Meydanı'ndan takip etti.

2/7
© İzmir Valiliği

İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

3/7
© Lokman İlhan

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.

4/7
© Lokman İlhan

Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

5/7
© Lokman İlhan

İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

6/7
© Lokman İlhan

Havai fişek gösterisi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

7/7
© Berkan Çetin

Gösteriden bir kare

Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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Türk Yıldızları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için havalandı
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