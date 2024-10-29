https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/coskulu-kutlamalar-ankara-ve-izmirde-cumhuriyetin-101-yil-donumu-kutlandi-1089820104.html

Coşkulu kutlamalar: Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

Coşkulu kutlamalar: Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İzmir'de ve Ankara'da çeşitli kutlamalar yapıldı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-29T23:27+0300

türkiye

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Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde konser verdi. Albay Bülent Yüksel'in yönetimindeki bando, marşlardan oluşan bir repertuvar sundu.Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun, bir alışveriş merkezindeki konseri de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.İzmir'de de kutlamalar yapıldıİzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk Yıldızları gösteri düzenledi. İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.Sonrasında burada havai fişek gösterisi yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/turk-yildizlari-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-etkinlikleri-icin-havalandi-1089810435.html

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