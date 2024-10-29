Coşkulu kutlamalar: Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir, akşam saatlerinde de ziyaret edilmeye devam edildi.
Anıtkabir, akşam saatlerinde de ziyaret edilmeye devam edildi.
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı.
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı.
Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı.
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir, akşam saatlerinde de ziyaret edilmeye devam edildi.
Anıtkabir'den görüntüler
Anıtkabir'den görüntüler
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı.
Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı.
İzmir'de de kutlamalar yapıldı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi Gündoğdu Meydanı'ndan takip etti.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi Gündoğdu Meydanı'ndan takip etti.
İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.
İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.
Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.
Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.
İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.
İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.
Havai fişek gösterisi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Havai fişek gösterisi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Gösteriden bir kare
Gösteriden bir kare
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi Gündoğdu Meydanı'ndan takip etti.
İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.
Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.
İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.
Havai fişek gösterisi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Gösteriden bir kare