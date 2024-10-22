https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/demir-bariyer-ok-gibi-saplandi-bu-kazadan-sag-kurtuldu-1089514322.html
Demir bariyer ok gibi saplandı: Bu kazadan sağ kurtuldu
Demir bariyer ok gibi saplandı: Bu kazadan sağ kurtuldu
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere saplandı. Bariyerin içinden geçtiği aracın sürücüsü yaralı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T12:34+0300
2024-10-22T12:34+0300
2024-10-22T12:34+0300
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TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana gelen kaza görenleri şaşırttı. Demir bariyer aracın içini delerek geçtiAnkara yönüne giden sürücü E.A. idaresindeki 06 CUD 439 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Demir bariyerlerin aracın içini delerek geçtiği kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. Ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/is-makinesine-arkadan-carpti-otomobildeki-5-kisi-hayatini-kaybetti-1089472748.html
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kocaeli, trafik kazası, trafik, kaza
kocaeli, trafik kazası, trafik, kaza
Demir bariyer ok gibi saplandı: Bu kazadan sağ kurtuldu
Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere saplandı. Bariyerin içinden geçtiği aracın sürücüsü yaralı olarak kazayı atlattı.
TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana gelen kaza görenleri şaşırttı.
Demir bariyer aracın içini delerek geçti
Ankara yönüne giden sürücü E.A. idaresindeki 06 CUD 439 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Demir bariyerlerin aracın içini delerek geçtiği kazada sürücü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. Ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.