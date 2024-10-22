https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/demir-bariyer-ok-gibi-saplandi-bu-kazadan-sag-kurtuldu-1089514322.html

Demir bariyer ok gibi saplandı: Bu kazadan sağ kurtuldu

Demir bariyer ok gibi saplandı: Bu kazadan sağ kurtuldu

Sputnik Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere saplandı. Bariyerin içinden geçtiği aracın sürücüsü yaralı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T12:34+0300

2024-10-22T12:34+0300

2024-10-22T12:34+0300

yaşam

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trafik kazası

trafik

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TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana gelen kaza görenleri şaşırttı. Demir bariyer aracın içini delerek geçtiAnkara yönüne giden sürücü E.A. idaresindeki 06 CUD 439 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Demir bariyerlerin aracın içini delerek geçtiği kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. Ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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