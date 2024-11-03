https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/fenerbahce-trabzonspor-macinin-ilk-11i-aciklandi-1089982286.html

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı

Sputnik Türkiye

Bu gece yapılacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Saat 19.00’da... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T18:05+0300

2024-11-03T18:05+0300

2024-11-03T18:05+0300

spor

fenerbahçe

trabzonspor

atilla karaoğlan

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.Trabzonspor'un ilk 11'i:Fenerbahçe'nin ilk 11'i:Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray---besiktas-maci-ilk-11ler-aciklandi-1089765274.html

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