https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/fenerbahce-trabzonspor-macinin-ilk-11i-aciklandi-1089982286.html
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı
Sputnik Türkiye
Bu gece yapılacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Saat 19.00’da... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T18:05+0300
2024-11-03T18:05+0300
2024-11-03T18:05+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
atilla karaoğlan
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.Trabzonspor'un ilk 11'i:Fenerbahçe'nin ilk 11'i:Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı
Bu gece yapılacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Saat 19.00’da başlayacak derbide VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.