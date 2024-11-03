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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı
Sputnik Türkiye
Bu gece yapılacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Saat 19.00’da... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.Trabzonspor'un ilk 11'i:Fenerbahçe'nin ilk 11'i:Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı

18:05 03.11.2024
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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Bu gece yapılacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Saat 19.00’da başlayacak derbide VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
Trabzonspor'un ilk 11'i:
Uğurcan
Denswil
Mendy
Eren
Malheiro
Lundstram
Okay
Ozan
Nwakaeme
Vişça
Banza
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Livakovic
Mert
Djiku
Çağlar
Osayi
Fred
Amrabat
Szymanski
Maximin
Tadic
En Nesyri

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
SPOR
Galatasaray - Beşiktaş maçı ilk 11'ler açıklandı
28 Ekim, 19:25
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