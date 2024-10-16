Abdulkadir Selvi: İsrail, Suriye’de tampon bölge kurmayı planlıyor

"İsrail’in sadece Lübnan’da bir tampon bölge kurmakla yetinmeyeceği söyleniyor. Suriye’nin içinde de bir tampon bölge oluşturmak istediği ifade ediliyor. İsrail’in, Suriye içinde kurmayı hedeflediği tampon bölge nerede olacak? Golan, İsrail’in işgali altında. İsrail’in Suveyda’ya kadar olan bölgeyi işgal ettikten sonra bir tampon bölge kurmayı hedeflediği söyleniyor. İsrail’in kurmak istediği tampon bölge için Golan eteklerinden başlayıp Suveyda, Kuneytra ve Dera’yı kapsayan Et Tenef’e kadar olan bir bölgeden söz ediliyor. Tenef, ABD üssünün bulunduğu ve ABD’nin kontrolündeki bir yer."