https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abdulkadir-selvi-israil-suriyede-tampon-bolge-kurmayi-planliyor-1089276733.html
Abdulkadir Selvi: İsrail, Suriye’de tampon bölge kurmayı planlıyor
Abdulkadir Selvi: İsrail, Suriye’de tampon bölge kurmayı planlıyor
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Abdulkadir Selvi, İsrail'in tampon bölge kurma amacının Suriye'yi de içerdiğini iddia etti ve "İsrail’in kurmak istediği tampon bölge için Golan eteklerinden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T09:32+0300
2024-10-16T09:32+0300
2024-10-16T09:32+0300
türkiye
suriye
israil
tampon bölge
tampon bölge
türkiye
abdulkadir selvi
esad
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İsrail'in Suriye'de tampon bölge kurma amacından bahsetti.Selvi tampon bölgenin nerede olacağı konusunda ise şunları ifade etti:
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suriye
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israil saldırıları, israil tampon bölge, israil suriye
israil saldırıları, israil tampon bölge, israil suriye
Abdulkadir Selvi: İsrail, Suriye’de tampon bölge kurmayı planlıyor
Abdulkadir Selvi, İsrail'in tampon bölge kurma amacının Suriye'yi de içerdiğini iddia etti ve "İsrail’in kurmak istediği tampon bölge için Golan eteklerinden başlayıp Suveyda, Kuneytra ve Dera’yı kapsayan Et Tenef’e kadar olan bir bölgeden söz ediliyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İsrail'in Suriye'de tampon bölge kurma amacından bahsetti.
Selvi tampon bölgenin nerede olacağı konusunda ise şunları
ifade etti:
"İsrail’in sadece Lübnan’da bir tampon bölge kurmakla yetinmeyeceği söyleniyor. Suriye’nin içinde de bir tampon bölge oluşturmak istediği ifade ediliyor. İsrail’in, Suriye içinde kurmayı hedeflediği tampon bölge nerede olacak? Golan, İsrail’in işgali altında. İsrail’in Suveyda’ya kadar olan bölgeyi işgal ettikten sonra bir tampon bölge kurmayı hedeflediği söyleniyor. İsrail’in kurmak istediği tampon bölge için Golan eteklerinden başlayıp Suveyda, Kuneytra ve Dera’yı kapsayan Et Tenef’e kadar olan bir bölgeden söz ediliyor. Tenef, ABD üssünün bulunduğu ve ABD’nin kontrolündeki bir yer."