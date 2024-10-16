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Abdulkadir Selvi: İsrail, Suriye’de tampon bölge kurmayı planlıyor
Abdulkadir Selvi: İsrail, Suriye’de tampon bölge kurmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, İsrail'in tampon bölge kurma amacının Suriye'yi de içerdiğini iddia etti ve "İsrail’in kurmak istediği tampon bölge için Golan eteklerinden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İsrail'in Suriye'de tampon bölge kurma amacından bahsetti.Selvi tampon bölgenin nerede olacağı konusunda ise şunları ifade etti:
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israil saldırıları, israil tampon bölge, israil suriye
israil saldırıları, israil tampon bölge, israil suriye

Abdulkadir Selvi: İsrail, Suriye’de tampon bölge kurmayı planlıyor

09:32 16.10.2024
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Abdulkadir Selvi, İsrail'in tampon bölge kurma amacının Suriye'yi de içerdiğini iddia etti ve "İsrail’in kurmak istediği tampon bölge için Golan eteklerinden başlayıp Suveyda, Kuneytra ve Dera’yı kapsayan Et Tenef’e kadar olan bir bölgeden söz ediliyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İsrail'in Suriye'de tampon bölge kurma amacından bahsetti.
Selvi tampon bölgenin nerede olacağı konusunda ise şunları ifade etti:
"İsrail’in sadece Lübnan’da bir tampon bölge kurmakla yetinmeyeceği söyleniyor. Suriye’nin içinde de bir tampon bölge oluşturmak istediği ifade ediliyor. İsrail’in, Suriye içinde kurmayı hedeflediği tampon bölge nerede olacak? Golan, İsrail’in işgali altında. İsrail’in Suveyda’ya kadar olan bölgeyi işgal ettikten sonra bir tampon bölge kurmayı hedeflediği söyleniyor. İsrail’in kurmak istediği tampon bölge için Golan eteklerinden başlayıp Suveyda, Kuneytra ve Dera’yı kapsayan Et Tenef’e kadar olan bir bölgeden söz ediliyor. Tenef, ABD üssünün bulunduğu ve ABD’nin kontrolündeki bir yer."
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