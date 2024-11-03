https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/corumdaki-patlamada-yaralanan-30-kisi-taburcu-edildi--1089986503.html
Çorum'daki patlamada yaralanan 30 kişi taburcu edildi
Çorum'daki patlamada yaralanan 30 kişi taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Çorum'da 1 kişinin yaşamına mal olan patlamada yaralanan 33 kişiden 30'u, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T23:17+0300
2024-11-03T23:17+0300
2024-11-03T23:17+0300
çorum
türkiye
doğalgaz
doğalgaz patlaması
yaralı
yaralılar
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Çorum Valiliği pazar günü yaşanan doğalgaz patlamasına ilişkim yaptığı değerlendirmede 1 kişinin öldüğü olayda yaralanan 30 yaralının taburcu edildiğini belirtti.Tedavisi devam eden 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/corumdaki-dogalgaz-patlamasi-olaydan-once-komsular-patlamanin-oldugu-dairede-gaz-sesi-duymus-1089983060.html
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Çorum'daki patlamada yaralanan 30 kişi taburcu edildi
Çorum'da 1 kişinin yaşamına mal olan patlamada yaralanan 33 kişiden 30'u, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Çorum Valiliği pazar günü yaşanan doğalgaz patlamasına ilişkim yaptığı değerlendirmede 1 kişinin öldüğü olayda yaralanan 30 yaralının taburcu edildiğini belirtti.
Tedavisi devam eden 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün saat 14.29'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine patlamanın olduğu ilimiz merkez Ulukavak Mahallesi'nde bulunan patlama mahalline en kısa sürede ambulans, itfaiye, AFAD, emniyet ve doğalgaz ekipleri intikal etmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamadan etkilenen 33 vatandaşımız Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilimizdeki özel hastanelere sevk edilmiştir. Hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızdan 30'u ayakta tedavileri yapılarak taburcu edilmiş, hayati tehlikesi bulunmayan 3 vatandaşımızın tedavilerine halen devam edilmektedir. Patlamada O.K. isimli bir vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayın tüm yönleriyle araştırılıp incelenmesi amacıyla adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Patlama ve güvenlik tedbirleri nedeniyle evleri boşaltılan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiş, meydana gelen hasarın tespiti çalışmaları da başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, patlama sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, tüm Çorum halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."