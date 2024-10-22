https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/kocaelide-dogalgaz-patlamasi-1-olu-7-yarali-1089543703.html

Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 1 ölü, 7 yaralı

Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 1 ölü, 7 yaralı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat 11.30 sıralarında 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ev tamamen kullanılmaz hale... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

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Kocaeli'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.Kocaeli Gebze'de saat 11.30'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Olayda ev kullanılmaz hale gelirken 65 yaşındaki Gülay Ergen hayatını kaybetti. Patlama sonrası 7 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş incelemelerin sürdüğünü açıkladı.'2 binada daha hasar var'Olay yerinde konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit "Binadaki şiddetli patlama nedeniyle duvar parçalanıyor, karşı binayı etkiliyor. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan. 2 binada daha hasar var. Arabalarda da var" dedi.

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