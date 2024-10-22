https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/kocaelide-dogalgaz-patlamasi-1-olu-7-yarali-1089543703.html
Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 1 ölü, 7 yaralı
Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 1 ölü, 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat 11.30 sıralarında 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ev tamamen kullanılmaz hale... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T21:17+0300
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doğalgaz boru hattı
doğalgaz patlaması
patlama
büyük patlama
kocaeli
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Kocaeli'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.Kocaeli Gebze'de saat 11.30'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Olayda ev kullanılmaz hale gelirken 65 yaşındaki Gülay Ergen hayatını kaybetti. Patlama sonrası 7 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş incelemelerin sürdüğünü açıkladı.'2 binada daha hasar var'Olay yerinde konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit "Binadaki şiddetli patlama nedeniyle duvar parçalanıyor, karşı binayı etkiliyor. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan. 2 binada daha hasar var. Arabalarda da var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/iski-duyurdu-istanbulda-yarin-3-ilcede-13-saat-su-kesintisi-yasanacak-1089539765.html
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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, patlama, büyük patlama, kocaeli
doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, patlama, büyük patlama, kocaeli
Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 1 ölü, 7 yaralı
21:17 22.10.2024 (güncellendi: 21:19 22.10.2024)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat 11.30 sıralarında 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ev tamamen kullanılmaz hale gelirken park halindeki araçlar da zarar gördü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.
Kocaeli Gebze'de saat 11.30'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Olayda ev kullanılmaz hale gelirken 65 yaşındaki Gülay Ergen hayatını kaybetti. Patlama sonrası 7 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
'2 binada daha hasar var'
Olay yerinde konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit "Binadaki şiddetli patlama nedeniyle duvar parçalanıyor, karşı binayı etkiliyor. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan. 2 binada daha hasar var. Arabalarda da var" dedi.