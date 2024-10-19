https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/japonyada-depremin-riskleri-teknolojiyle-azaltiliyor-havada-yuzen-ev-sistemi-1089437983.html

Japonya'da depremin riskleri teknolojiyle azaltılıyor: 'Havada yüzen ev sistemi'

Japonya'da depremin riskleri teknolojiyle azaltılıyor: 'Havada yüzen ev sistemi'

Sputnik Türkiye

Konumu itibariyle birçok doğal afetin yaşandığı Japonya'da bilim insanları, yapıların en az zararla depremden etkilenmesini sağlamak için 'havada süzülen ev'... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T15:53+0300

2024-10-19T15:53+0300

2024-10-19T15:53+0300

yaşam

teknoloji

japonya

bilim insanları

deprem

depremden korunma yöntemleri

yüzen ev

tektonik hareketlilik

sismik hareket

hava yastığı

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Japonya, doğal afetlerden en az hasarla kurtulmak için son teknolojiyi kullanıyor. Konumu itibariyle bir çok doğal afetin meydana geldiği bir bölgede bulunan Japonya'da, sürekli olarak büyük depremler, tsunamiler, güçlü tayfunlar, sel felaketleri yaşanıyor.Bir dizi tektonik plağın üzerinde bulunan Japonya'da bilim insanları, yaklaşan tehditleri tahmin etmek ve halkı tehlike konusunda önceden uyarmak için gelişmiş teknolojiler kullanmakta. Günün her saatinde birçok sarsıntıyla karşı karşıya kalan Japonya'da araştırmacılar, deprem sırasında evlerin yerden yukarı kalkmasını ve böylece yıkım ihtimalinin en düşük orana indirgenmesini sağlayacak bir proje üzerinde geliştirdi.Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu projeyle deprem sırasında evleri yıkımdan koruyacak 'evleri kaldırma teknolojisi' ile evlerde bulunan sensörler, yerden gelen sarsıntıları hissettiğinde hava ile sıkıştırılacak olan sönmüş bir hava yastığının üzerinde konumlandırılarak havaya kaldırılıyor.'Havada yüzen ev sistemi'Kısa bir zaman diliminde tepki gösterip uygulamaya geçen sistem sayesinde binadaki yapı hasarları en aza indirgenebileceği öngörülüyor.Yüzden fazla eve uygulanan sistem sayesinde evlerin şiddetli sarsıntılar geçirmesine rağmen bütünlüğünü koruyabildiği bildirildi. Sonuçların başarılı olmasıyla birlikte aynı sistemin hastaneler ve okullar içinde uygulanması için taleplerin oluşturulduğu bildirildi.Sürekli deprem yaşayan bir bölgede bulunan Japonya'da afet yönetiminde önemli ilerlemeler kaydedilerek depreme dayanıklı evler yapıldı. Yüzen ev sistemiyle, acil sorunlara hızlı çözümler bulunmaya çalışılıyor ve birçok sismik hareketlilik yaşayan ve korunmasız olan bölgelerin güvenliği artırılıyor.Küresel çapta, sismik hareketlerin aktif olduğu bölgelerde inşaat güvenliğini artırabilmek için uygulanan yöntemlerden biri haline gelebilecek olan bu proje, doğal afetlere karşı halkın güvenliğini sağlamada kalıcı rol oynayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bilim-insanlari-mantarlarin-beyni-olmamasina-ragmen-zeki-davranislar-sergiledigini-gozlemledi-1089424199.html

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teknoloji, japonya, bilim insanları, deprem, depremden korunma yöntemleri, yüzen ev, tektonik hareketlilik, sismik hareket, hava yastığı