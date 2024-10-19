Japonya'da depremin riskleri teknolojiyle azaltılıyor: 'Havada yüzen ev sistemi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Cebinizdeki 750 liraya sahip çıkıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:45
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
PUTIN KONUŞUYOR
'NATO bugün Ukraynalıların eliyle, insanlara acımayarak savaşıyor'
16:00
113 dk
YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin korkunç şeması
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
EKSEN ÖZEL
Yahya Sinvar'ın ölümü
19:27
25 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:02
13 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
20:23
4 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
21:05
3 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
07:43
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
08:36
1 dk
PUTİN ÖZEL RÖPORTAJ
'Ukrayna'nın Batı yüzünden düştüğü durum sebebiyle birçok devlet BRICS'e katılmak istiyor"
09:00
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
11:21
4 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
11:38
2 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
12:11
2 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
12:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
16:11
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
16:28
3 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
16:41
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
16:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
17:11
3 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
17:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
18:31
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/japonyada-depremin-riskleri-teknolojiyle-azaltiliyor-havada-yuzen-ev-sistemi-1089437983.html
Japonya'da depremin riskleri teknolojiyle azaltılıyor: 'Havada yüzen ev sistemi'
Japonya'da depremin riskleri teknolojiyle azaltılıyor: 'Havada yüzen ev sistemi'
Sputnik Türkiye
Konumu itibariyle birçok doğal afetin yaşandığı Japonya'da bilim insanları, yapıların en az zararla depremden etkilenmesini sağlamak için 'havada süzülen ev'... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T15:53+0300
2024-10-19T15:53+0300
yaşam
teknoloji
japonya
bilim insanları
deprem
depremden korunma yöntemleri
yüzen ev
tektonik hareketlilik
sismik hareket
hava yastığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079455020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_270a26b375fec739462d0d187f84edce.jpg
Japonya, doğal afetlerden en az hasarla kurtulmak için son teknolojiyi kullanıyor. Konumu itibariyle bir çok doğal afetin meydana geldiği bir bölgede bulunan Japonya'da, sürekli olarak büyük depremler, tsunamiler, güçlü tayfunlar, sel felaketleri yaşanıyor.Bir dizi tektonik plağın üzerinde bulunan Japonya'da bilim insanları, yaklaşan tehditleri tahmin etmek ve halkı tehlike konusunda önceden uyarmak için gelişmiş teknolojiler kullanmakta. Günün her saatinde birçok sarsıntıyla karşı karşıya kalan Japonya'da araştırmacılar, deprem sırasında evlerin yerden yukarı kalkmasını ve böylece yıkım ihtimalinin en düşük orana indirgenmesini sağlayacak bir proje üzerinde geliştirdi.Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu projeyle deprem sırasında evleri yıkımdan koruyacak 'evleri kaldırma teknolojisi' ile evlerde bulunan sensörler, yerden gelen sarsıntıları hissettiğinde hava ile sıkıştırılacak olan sönmüş bir hava yastığının üzerinde konumlandırılarak havaya kaldırılıyor.'Havada yüzen ev sistemi'Kısa bir zaman diliminde tepki gösterip uygulamaya geçen sistem sayesinde binadaki yapı hasarları en aza indirgenebileceği öngörülüyor.Yüzden fazla eve uygulanan sistem sayesinde evlerin şiddetli sarsıntılar geçirmesine rağmen bütünlüğünü koruyabildiği bildirildi. Sonuçların başarılı olmasıyla birlikte aynı sistemin hastaneler ve okullar içinde uygulanması için taleplerin oluşturulduğu bildirildi.Sürekli deprem yaşayan bir bölgede bulunan Japonya'da afet yönetiminde önemli ilerlemeler kaydedilerek depreme dayanıklı evler yapıldı. Yüzen ev sistemiyle, acil sorunlara hızlı çözümler bulunmaya çalışılıyor ve birçok sismik hareketlilik yaşayan ve korunmasız olan bölgelerin güvenliği artırılıyor.Küresel çapta, sismik hareketlerin aktif olduğu bölgelerde inşaat güvenliğini artırabilmek için uygulanan yöntemlerden biri haline gelebilecek olan bu proje, doğal afetlere karşı halkın güvenliğini sağlamada kalıcı rol oynayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bilim-insanlari-mantarlarin-beyni-olmamasina-ragmen-zeki-davranislar-sergiledigini-gozlemledi-1089424199.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079455020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6d6a61e52a9530adbed362a53e86364.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
teknoloji, japonya, bilim insanları, deprem, depremden korunma yöntemleri, yüzen ev, tektonik hareketlilik, sismik hareket, hava yastığı
teknoloji, japonya, bilim insanları, deprem, depremden korunma yöntemleri, yüzen ev, tektonik hareketlilik, sismik hareket, hava yastığı

Japonya'da depremin riskleri teknolojiyle azaltılıyor: 'Havada yüzen ev sistemi'

15:53 19.10.2024
© AFP 2023 / PHILIP FONGJaponya deprem
Japonya deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© AFP 2023 / PHILIP FONG
Abone ol
Konumu itibariyle birçok doğal afetin yaşandığı Japonya'da bilim insanları, yapıların en az zararla depremden etkilenmesini sağlamak için 'havada süzülen ev' sistemini geliştirdiler. Birçok binada uygulanan sistemin yaygınlaştırılması için talepler artıyor.
Japonya, doğal afetlerden en az hasarla kurtulmak için son teknolojiyi kullanıyor. Konumu itibariyle bir çok doğal afetin meydana geldiği bir bölgede bulunan Japonya'da, sürekli olarak büyük depremler, tsunamiler, güçlü tayfunlar, sel felaketleri yaşanıyor.
Bir dizi tektonik plağın üzerinde bulunan Japonya'da bilim insanları, yaklaşan tehditleri tahmin etmek ve halkı tehlike konusunda önceden uyarmak için gelişmiş teknolojiler kullanmakta.
Günün her saatinde birçok sarsıntıyla karşı karşıya kalan Japonya'da araştırmacılar, deprem sırasında evlerin yerden yukarı kalkmasını ve böylece yıkım ihtimalinin en düşük orana indirgenmesini sağlayacak bir proje üzerinde geliştirdi.
Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu projeyle deprem sırasında evleri yıkımdan koruyacak 'evleri kaldırma teknolojisi' ile evlerde bulunan sensörler, yerden gelen sarsıntıları hissettiğinde hava ile sıkıştırılacak olan sönmüş bir hava yastığının üzerinde konumlandırılarak havaya kaldırılıyor.

'Havada yüzen ev sistemi'

Kısa bir zaman diliminde tepki gösterip uygulamaya geçen sistem sayesinde binadaki yapı hasarları en aza indirgenebileceği öngörülüyor.
Yüzden fazla eve uygulanan sistem sayesinde evlerin şiddetli sarsıntılar geçirmesine rağmen bütünlüğünü koruyabildiği bildirildi. Sonuçların başarılı olmasıyla birlikte aynı sistemin hastaneler ve okullar içinde uygulanması için taleplerin oluşturulduğu bildirildi.
Sürekli deprem yaşayan bir bölgede bulunan Japonya'da afet yönetiminde önemli ilerlemeler kaydedilerek depreme dayanıklı evler yapıldı. Yüzen ev sistemiyle, acil sorunlara hızlı çözümler bulunmaya çalışılıyor ve birçok sismik hareketlilik yaşayan ve korunmasız olan bölgelerin güvenliği artırılıyor.
Küresel çapta, sismik hareketlerin aktif olduğu bölgelerde inşaat güvenliğini artırabilmek için uygulanan yöntemlerden biri haline gelebilecek olan bu proje, doğal afetlere karşı halkın güvenliğini sağlamada kalıcı rol oynayabilir.
2018 Nikon Makro Fotoğraf Yarışması'nın kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
YAŞAM
Bilim insanları mantarların beyni olmamasına rağmen 'zeki davranışlar' sergilediğini gözlemledi
10:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала