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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: Yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çalındı
Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: Yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çalındı
Sputnik Türkiye
Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım bakımevinde 13 Ekim Pazar günü meydana gelen olaylara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yasa dışı yollarla... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T16:44+0300
2024-10-16T16:44+0300
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ümraniye belediyesi
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevinden yasa dışı yollarla 151 köpek ve 144 kedinin çalındığını belirterek, "Nerede olduğunu bilmiyoruz. Özellikle kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplendirilmesi yasak olan tehlikeli ırklar, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, söz konusu bakımevinde 13 Ekim Pazar günü meydana gelen olaylara ilişkin basın toplantısı düzenledi.Pazar günü barınak ziyaretine ilk olarak art arda 5 aracın geldiğini belirten Yıldırım, "Araçlardan inen insanların çoğunun içi dolu sırt çantaları mevcuttu. Bunlar çekilen görüntülerde görülmektedir. Açık kedi barınağının etrafında hiçbir belediye görevlisi yokken bir müddet bekleyip sonra 'Ölü hayvanlar var' diye bağırarak, işleme başlıyorlar. Olay sırasında, veterinerlerimizin onayıyla gömülmesi planlanan 4 kedi ölüsü barınaktan dışarı çıkarılıp ve sosyal medyada kasıtlı olarak yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde paylaşımlar yapılıyor. Barınağımızın büyük emeklerle verdiği hizmetler, bu tür yanlış ve provokatif bilgilendirmelerle gölgelenmeye maalesef çalışılmaktadır. Biz, bu gerçeği değiştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz" diye konuştu.Yıldırım, olayın sonrasında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:'Toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor'Olaydan saatler önce belediyenin sosyal medya hesaplarından öğrencilerin barınak ziyaretlerinin görüntülerinin yayınlandığını aktaran Yıldırım, olay sırasında çalınan sahipsiz hayvanları ise alanlarına geri getirmelerini istedi.Belediye Başkanı Yıldırım, "Bu olay sırasında, yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çalınmıştır, dışarı çıkarılmıştır. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Özellikle kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplendirilmesi yasak olan tehlikeli ırklar, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu hayvanların izinsiz bir şekilde barınaktan çıkarılması, halk sağlığını tehlikeye atan son derece sorumsuz ve de vandalizm dediğimiz bir davranıştır. Başka bir söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.Arbede sırasında kesici aletle yaralanan bir zabıta personelin hastanede tedavi altına alındığına, Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'un da darbedildiğine dikkati çeken Yıldırım, bakımevinde yağmalama yapıldığını, cerrahi ekipmanlar ve ilaçların gasbedildiğini vurguladı.Yıldırım, bu sorumsuz ve şiddet içerikli eylemlerin sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep etti.Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde 7 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknisyeniyle toplam 39 personelin çalıştığını, 2019'dan bu yana 160 bin 25 muayene ve tedavi gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde 7 bin 732 kısırlaştırma operasyonu yapıldığını, 1725 hayvan sahiplendirme işleminin başarıyla tamamlandığını anlattı.Bakanlık yetkilileri tarafından yaklaşık 1 ay önce barınağa habersiz denetim yapıldığını, burada hiçbir aykırılık ve olumsuz bir durum tespit edilmediğini vurgulayan Yıldırım, "Bu süreçte, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına duyarlı yaklaşan sanatçılarımıza ve samimi hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden etkilenen ve bizlere ulaşarak bilgi talep eden vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.'Zabıtamızı yaralayan tutuklanmış'Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım, arbede sırasında zabıta memurunu kesici aletle yaralanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.Yıldırım, "Zaten polislerimiz, zabıtamız buradaydı, sağ olsunlar. Onlar da çok yardımcı oldular. Onu adli makamlara teslim ettiler. Aldığım habere göre, herhalde zabıtamızı yaralayan tutuklanmış. Yani düşünün, insana değer vermeyen hayvana değer verir mi? Burada bir vandalizm olduğu ortada. Böyle bir devlet makamına, buraya insanı bıçaklamak için gelinir mi? Olacak iş değil" dedi.Olay sırasında polislerin müdahalesine ilişkin Yıldırım, şunları söyledi:Yıldırım, "Kamera açısına girmemiş ama öyle tahmin ediyoruz bir tane kurutulmuş hayvan bırakılmış. Bizim burada bir hayvan öldükten sonra veteriner hekim ona bakar. Bakıldıktan sonra da raporunu yazar. Ondan sonra da gömü yerimiz var, gömülür. Böyle bir kurutulmuş hayvan yok ki. Burası her gün günde 2-3 kere temizleniyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/milli-egitim-bakani-tekin-devrim-olarak-tanimlanabilecekisleryaptik-1089303087.html
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ümraniye, ümraniye belediyesi, köpek, kedi, çalıntı, kuduz
ümraniye, ümraniye belediyesi, köpek, kedi, çalıntı, kuduz

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: Yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çalındı

16:44 16.10.2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR-AW309542Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR-AW309542
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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım bakımevinde 13 Ekim Pazar günü meydana gelen olaylara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yasa dışı yollarla barınaklarından 151 köpek ve 144 kedi çalındığını belirterek bu hayvanların nerede olduğunu bilmediklerini dile getirdi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevinden yasa dışı yollarla 151 köpek ve 144 kedinin çalındığını belirterek, "Nerede olduğunu bilmiyoruz. Özellikle kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplendirilmesi yasak olan tehlikeli ırklar, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, söz konusu bakımevinde 13 Ekim Pazar günü meydana gelen olaylara ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Pazar günü barınak ziyaretine ilk olarak art arda 5 aracın geldiğini belirten Yıldırım, "Araçlardan inen insanların çoğunun içi dolu sırt çantaları mevcuttu. Bunlar çekilen görüntülerde görülmektedir. Açık kedi barınağının etrafında hiçbir belediye görevlisi yokken bir müddet bekleyip sonra 'Ölü hayvanlar var' diye bağırarak, işleme başlıyorlar. Olay sırasında, veterinerlerimizin onayıyla gömülmesi planlanan 4 kedi ölüsü barınaktan dışarı çıkarılıp ve sosyal medyada kasıtlı olarak yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde paylaşımlar yapılıyor. Barınağımızın büyük emeklerle verdiği hizmetler, bu tür yanlış ve provokatif bilgilendirmelerle gölgelenmeye maalesef çalışılmaktadır. Biz, bu gerçeği değiştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Yıldırım, olayın sonrasında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

Öte yandan belediyemizin itibarını zedeleyici tutum ve davranış içine giren ve devlet malına zarar vererek, tedavisi devam eden hasta hayvanları ve de hastalık taşıyan hayvanları yerinden ederek, onların canına kasteden bu güruhu, vandalları şiddetle kınıyorum. Ayrıca bu fütursuzca eylemleri yetmezmiş gibi aynı tutum ve davranışlarını sosyal medyaya taşıyarak sahte hesaplarla algı operasyonları yapan, şahsıma, kurumuma olmadık hakaret ve ifadelerde bulunanlar hakkında yargı yoluna gideceğimizi sözlerimin başında ifade etmek istiyorum.

'Toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor'

Olaydan saatler önce belediyenin sosyal medya hesaplarından öğrencilerin barınak ziyaretlerinin görüntülerinin yayınlandığını aktaran Yıldırım, olay sırasında çalınan sahipsiz hayvanları ise alanlarına geri getirmelerini istedi.
Belediye Başkanı Yıldırım, "Bu olay sırasında, yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çalınmıştır, dışarı çıkarılmıştır. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Özellikle kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplendirilmesi yasak olan tehlikeli ırklar, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu hayvanların izinsiz bir şekilde barınaktan çıkarılması, halk sağlığını tehlikeye atan son derece sorumsuz ve de vandalizm dediğimiz bir davranıştır. Başka bir söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
Arbede sırasında kesici aletle yaralanan bir zabıta personelin hastanede tedavi altına alındığına, Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'un da darbedildiğine dikkati çeken Yıldırım, bakımevinde yağmalama yapıldığını, cerrahi ekipmanlar ve ilaçların gasbedildiğini vurguladı.
Yıldırım, bu sorumsuz ve şiddet içerikli eylemlerin sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep etti.
Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde 7 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknisyeniyle toplam 39 personelin çalıştığını, 2019'dan bu yana 160 bin 25 muayene ve tedavi gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde 7 bin 732 kısırlaştırma operasyonu yapıldığını, 1725 hayvan sahiplendirme işleminin başarıyla tamamlandığını anlattı.
Bakanlık yetkilileri tarafından yaklaşık 1 ay önce barınağa habersiz denetim yapıldığını, burada hiçbir aykırılık ve olumsuz bir durum tespit edilmediğini vurgulayan Yıldırım, "Bu süreçte, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına duyarlı yaklaşan sanatçılarımıza ve samimi hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden etkilenen ve bizlere ulaşarak bilgi talep eden vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Zabıtamızı yaralayan tutuklanmış'

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım, arbede sırasında zabıta memurunu kesici aletle yaralanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yıldırım, "Zaten polislerimiz, zabıtamız buradaydı, sağ olsunlar. Onlar da çok yardımcı oldular. Onu adli makamlara teslim ettiler. Aldığım habere göre, herhalde zabıtamızı yaralayan tutuklanmış. Yani düşünün, insana değer vermeyen hayvana değer verir mi? Burada bir vandalizm olduğu ortada. Böyle bir devlet makamına, buraya insanı bıçaklamak için gelinir mi? Olacak iş değil" dedi.
Olay sırasında polislerin müdahalesine ilişkin Yıldırım, şunları söyledi:

Biliyorsunuz Türkiye, hassas devreden geçiyor. Şimdi bunların asıl amaçlarının ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz, Türkiye'de bir kargaşa yaratarak, şehirlerde bir kargaşa yaratarak bir zamanlar yapmak istedikleri, çalıştıkları bir ağaç yüzünden...' Meselenin ağaç olmadığını da biliyorsunuz' diyen sanatçı bozuntuları vardı. Şimdi Türkiye dışına kaçtılar, gittiler. Bunlar da böyle vatandaşta bir panik havası yaratarak orada, burada, şurada... Güvenlik güçlerimiz biraz daha dikkatli davrandı. Sağ olsun Emniyet Müdürümüz, İstanbul Emniyet Müdürü, Valimiz hepsiyle görüşülüyor.

Yıldırım, "Kamera açısına girmemiş ama öyle tahmin ediyoruz bir tane kurutulmuş hayvan bırakılmış. Bizim burada bir hayvan öldükten sonra veteriner hekim ona bakar. Bakıldıktan sonra da raporunu yazar. Ondan sonra da gömü yerimiz var, gömülür. Böyle bir kurutulmuş hayvan yok ki. Burası her gün günde 2-3 kere temizleniyor" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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