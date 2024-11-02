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Yol verilmeyen ambulans 'sahte' çıktı
Yol verilmeyen ambulans 'sahte' çıktı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmada, ambulans 'sahte' çıktı. Çakar tertibatı ve logo... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T17:08+0300
2024-11-02T17:08+0300
türkiye
ambulans
ambulans şoförleri
sahte
küçükçekmece
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Küçükçekmece'de siren çalan ve vakaya giden bir ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntüleri büyük tepki çekmişti. Bu görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada ise ambulansın 'gerçek' olmadığı ortaya çıktı. Ambulansın tescil sicili kamyonet çıkarken, belgesiz olduğu da tespit edildi. Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, vakaya giden ambulansa yol vermemiş, ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyince, ambulans şoförü sokak üzerinde geri geri gitmeye başlamıştı. Umursamaz otomobil sürücüsü, rahat bir tavırla geri giden ambulansın peşinden aracı sürmeye devam etmişti. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.Soruşturmada gerçekler ortaya çıktıSosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan ambulansı tespit etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, yapılan kontrollerinde tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.Ekiplerce yakalanan araç sürücüsü A.A., ‘motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak’, ‘çakar siren tertibatı bulundurmak’, ‘izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak’, ‘cam film kullanmak’, ‘aracı ters yönde sürmek’, ‘sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak’ ve ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’ suçlarından 23 bin 709 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücü, ‘trafik kanununu ihlal’ etme suçundan 15 gün süreyle trafikten men edildi.
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ambulans, ambulans şoförleri, sahte, küçükçekmece
ambulans, ambulans şoförleri, sahte, küçükçekmece

Yol verilmeyen ambulans 'sahte' çıktı

17:08 02.11.2024
sahte ambulans
sahte ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmada, ambulans 'sahte' çıktı. Çakar tertibatı ve logo bulunan ambulansın 'kamyonet' tescili olduğu belirlendi.
Küçükçekmece'de siren çalan ve vakaya giden bir ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntüleri büyük tepki çekmişti. Bu görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada ise ambulansın 'gerçek' olmadığı ortaya çıktı. Ambulansın tescil sicili kamyonet çıkarken, belgesiz olduğu da tespit edildi.
Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, vakaya giden ambulansa yol vermemiş, ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyince, ambulans şoförü sokak üzerinde geri geri gitmeye başlamıştı. Umursamaz otomobil sürücüsü, rahat bir tavırla geri giden ambulansın peşinden aracı sürmeye devam etmişti. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Soruşturmada gerçekler ortaya çıktı

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan ambulansı tespit etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, yapılan kontrollerinde tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.

Ekiplerce yakalanan araç sürücüsü A.A., ‘motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak’, ‘çakar siren tertibatı bulundurmak’, ‘izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak’, ‘cam film kullanmak’, ‘aracı ters yönde sürmek’, ‘sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak’ ve ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’ suçlarından 23 bin 709 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücü, ‘trafik kanununu ihlal’ etme suçundan 15 gün süreyle trafikten men edildi.
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