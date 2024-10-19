https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-isim-isim-belli-oldu-sgkdan-inceleme-aciklamasi--1089420712.html

'Yenidoğan çetesi' isim isim belli oldu: SGK'dan 'inceleme' açıklaması

'Yenidoğan çetesi' isim isim belli oldu: SGK'dan 'inceleme' açıklaması

Sputnik Türkiye

Hasta bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ettirip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. SGK, "Yenidoğan... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T10:16+0300

2024-10-19T10:16+0300

2024-10-19T10:40+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

çete

yenidoğan

yenidoğan çetesi

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"Yenidoğan bebek çetesi" Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden "Yenidoğan çetesine" yönelik soruşturma sürüyor. "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), çeteyle ilgili yürütülen incelemeyle ilgili açıklama yapıldı. SGK'dan 'Yenidoğan çetesi' açıklamasıSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."İsim isim 'Yenidoğan çetesi'22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında iddianamede hazırlandı. Habertürk'ün haberine göre, iddianamede şüpheli gösterilenler arasında hastane sahipleri, başhekimler, doktorlar ve hemşireler de bulunuyor. O 47 kişinin isimleri tek tek ortaya çıktı. İşte o isimler ve hakkındaki iddialar...1- AHMET ATİLLA YILMAZBeylikdüzü Medilife Hastanesinin başhekimi. Hakkında, ‘Şüphelinin baş hekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği’ iddia ediliyor.2- Ali AKSUBirinci Hastanesi mesul müdürü olarak çalışıyor. Hakkında, ‘Şüphelinin hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı, ayrıca Opara bebeğin ölüm saatini ÖBS sisteminden gerçeğe aykırı şekilde doldurulması talimatını vererek resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği’ iddia ediliyor.3- Ali DİRİKGüney Hastanesi mesul müdürü olarak çalışıyor. Hakkında, “SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleme ve yok etme suçunu işlediği, Kaya bebeğin öldüğü gece yenidoğan yoğun bakımda hiçbir tıbbi müdahale yetkisi bulunmayan hemşire yardımcısını bırakarak nöbetçi sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor görevlendirmediği, sonucunda aynı gece Kaya bebeğin eks olduğu, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı” deniliyor.4- AYŞE MÜZEYYEN YURTOĞLUGüney Hastanesinin sahibi. İddianamede hakkında, “3. Düzey olmayan yenidoğan yoğun bakımlarına hasta kabul ederek hemşire yönetimine bırakan Özel Güney Hastanesi yöneticilerinin sorumlu olarak ihmalen ölüme neden olduklarının tespit edildiği, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hasta basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleme ve yok etme suçunu işlediği, Kaya bebeğin öldüğü gece yenidoğan yoğun bakımda hiçbir tıbbi müdahale yetkisi bulunmayan hemşire yardımcısını bırakarak nöbetçi sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor görevlendirmediği, sonucunda aynı gece kaya bebeğin eks olduğu, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı” belirtiliyor.5- BAHAR KANIKÇorlu Reyap Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında “Halime Alkari bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı” belirtiliyor.6- CAFER AKDURBağcılar Medilife Hastanesi başhekimi. Hakkında “Bağcılar Medilife Hastanesi yöneticilerin sorumlu olduğu ve ihmalen ölüme neden olduğunun tespit edildiği bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Öykü Helvacı, Havanur Karakoç ve Ayaz Karaduman bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı, şüphelinin başhekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.7- CANSU AKYILDIRIMÇorlu Reyap, Birinci ve TRG Hospital hastanelerinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştı. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.8- CEREN HATİCE KIRIMBeylikdüzü Medilife Hastanesinde hemşire olarak görev yaptı. Hakkında, “Hemşriesi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.9- CEYLAN ÇETİNTRG Hospital hastanesinde hemşire olarak çalıştı. Hakkında "Yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" iddia ediliyor.10- ÇAĞLA DURMUŞBağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak çalıştı. Hakkında, "Karakoç bebeğin, aspire olarak hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevini ihmal ettiği ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Karakoç bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı" belirtiliyor.11- DAMLA ATAKGüney Hastanesi yenidoğan yoğum bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi. Hakkında "Kaya bebeğin, hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevini ihmal ettiği ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı" iddia ediliyor.12- DENİZ KORKMAZTRG Hospital ve Duygu Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, "SGK'ya fatura edilen ilaçların satışını yaparak maddi kazanç sağladığı, ayrıca 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" iddia ediliyor.13- DURSUN ERYILMAZBağcılar Medilife Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru olarak çalışıyor. Hakkında "Şüphelinin, Karaduman ve Kırçiçek bebeklerin hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevli olduğu halde bebeklerin bulunduğu yenidoğan yoğun bakım alanında bulunmadığı ve bebeklerin durumu ağırlaşmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı, bu kapsamda ihmal eyleminin mesleki sorumluluk kapsamındaki taksirli eylemlerden ayrıldığı ve görevli olduğu halde hiçbir müdahalede bulunmamak sureti ile ihmale varan kastının söz konusu olduğu ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip bebeklerin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı" ifade ediliyor.14- ECEM KOÇÇorlu Reyap Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ve Halime Alkari isimli bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı" iddia ediliyor.15- FEHMİ ALPEREN112 Acil çalışanı olarak çalışıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarıa basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.16- FETİN RÜŞTÜ YILDIZAvcılar Hospital başhekimi olarak çalışıyor. Hakkında “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalar basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, şüphelinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyerek Kerem Muhammed Tokluoğlu bebeğin ölümünde sorumlu olduğu ve ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlediği" iddia ediliyor.17- FIRAT SARI (ÇETE LİDERİ)Medisens şirketinin sahibi ve doktor. İşletme anlaşması yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işlettiği çete lideri olarak adı geçiyor. Hakkında “Yenidoğan çetesi” örgüt lideri olmaktan, birçok bebek ölümü, dolandırıcılık, sahte evrak düzenlemesi ve SGK’yı zarara uğratma gibi birçok suçlama bulunuyor.18- GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR112 Acil Servisinde ambulans şoförü olarak çalışıyor. Çetenin önemli elemanlarından biri olan Özdemir hakkında "112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün tespitine göre hasta bilgilerini özel hastaneler ile paylaşarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği" iddia ediliyor.19- HAKAN DOĞUKAN TAŞCIBirinci Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, "Opara bebeğin ölümüne neden olduğu, şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, şüphelinin kendisini doktor olarak tanıtıp ve doktorların kaşesini kullandığından resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, şüphelinin ihmali davranışı neticesinde Opara bebeğin ölümünden sorumlu olduğu" iddia ediliyor.20- HASAN BASRİ GÖKReyap Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Aynı zamanda fiilen Fırat Sarı'nın asistanlığını yapıyor. Hakkında, "Şüphelinin, doktorların yerine epikriz raporu yazdığı anlaşıldığından resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.21- HIDIR YÜKSELReyap Hastanesi başhekimi. Hakkında "Şüphelinin başhekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.22- HÜSEYİN GÜNDÜZAmbulans şoförü. Hakkında, "Şüphelinin SGK'ya fatura edilmiş currosuf marka ilaçların ticaretini yaparak kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.23- HÜSEYİN GÜNERHANGüney Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.24- İLKER GÖNEN (ÇETENİN 2. ADAMI)Şüpheli suç tarihlerinde Medisens ve GMZ şirketlerinde doktor olarak görev yaptı. İlker Gönen, Yenidoğan çetesinde ikinci adam olarak adı geçiyor. Hakkında birçok bebek ölümleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlaması bulunuyor.25- MEHMET GÜRÜLTRG Hospital'de doktor olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.26- MEHMET HALİS BAŞLİTRG Hospitalde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.27- MEHMET SALİH KARAÇocuk doktoru olarak görev yapıyor. Hakkında, "Usulsüz epikriz yazılması, basamak değiştirme ve SGK faturalandırma olayını gerçekleştirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.28- MEHTAP SAYARReyap Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği’ belirtiliyor.29- MURAT MANTUŞTRG Hospital Hastanesinde müdür olarak çalışıyor. Hakkında, "112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.30- MUSTAFA KAZANŞafak Hastanesinde müdür olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin müdürü olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.31- RENAS KILIÇEsenyurt Belediyesinde Sağlık Hizmetleri Müdürü olarak görev yapıyor. Hakkında “Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.32- RENGİNAR MOLLASilivri Kolan Hastanesinde hemşire olarak görev yapıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.33- SEMİHA YAVUZŞafak Hastanesi başhekimi. Hakkında, “Şüphelinin başhekimi olduğu hastanede, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” ifade ediliyor.34- SERDAR YÜKSELOkan Üniversitesinde müdür olarak çalışıyor. Hakkında, “Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki gerçekleştirip karşılığında maddi menfaat aldığı ve bebeklerin mevcut durumları ile uyumsuz şekilde hizmet sunma yeterliliğine sahip olmayan hastanelere bebek sevki gerçekleştirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.35- SERENAY ŞENKALAYCIAvcılar Hospital'de, yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.36- SÜMEYYE NUR ARSLAN (TAŞCI)Medisens şirketinde Fırat Sarı'nın asistanı olarak çalıştı. Hakkında, "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.37- ŞEYHMUS ÇELİKBirinci Hastanesinde doktor olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin doktor olarak çalıştığı hastanede 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.38- VOLKAN KARATAŞTRG Hospital başhekimi olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin başhekimi olduğu hastanede, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.39- EMİNE AVCIBirinci Hastanesinde müdür olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin müdürü olduğu hastanede, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde kan gazı sonucu ve epikriz düzenleyip resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri ve bunları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.40- RIZA KEYKUBADDoktor. Eşi Hilda Keykubad'ın, Esenler Güney Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktor olduğu ancak Hilda'nın diplomasını kullandırdığı, yerine Rıza Keykubad'ın çalıştığı belirtiliyor. Hakkında, "Şüphelinin Kaya bebeğin ölmesinde ihmali bulunduğundan ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği" belirtiliyor.41- SÜMEYYE ÖZDEMİRBeylikdüzü Medilife Hastanesinde sekreter olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı epikriz yazma ve usulsüz şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” ifade ediliyor.42- TUĞBA BAŞ (ÖZKAYNAK)Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı epikriz yazma ve usulsüz şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.43- GÖZDE KUL YADİGARBirinci Hastanesinde sekreter olarak çalışıyor. Hakkında, "Sekreter olarak çalıştığı hastanede hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.44- BATUHAN ÇETİNGüney Hastanesinde hemşire yardımcısı olarak çalışıyor. Hakkında, “Kaya bebeğin ölmesinde ihmali bulunduğundan ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği” belirtiliyor.45- TUĞÇE TOPTEMELBirinci Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, "Usulsüz şekilde hastaların basamaklarını değiştirerek ve currosurf ilaç düşerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği” belirtiliyor.46- FUNDA ÖZENReyap Hastanesinde medikal muhasebeci olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin usulsüz hasta sevki, basamak değiştirme ve usulsüz ilaç düşümü yaparak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.47- AYŞE GİZEM BÜYÜKKÖLEŞBirinci Hastanesine yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin ihmali davranışlarda bulunup Opara bebeğin ölümüne neden olduğuna dair yeterli şüpheye ulaşıldığı, Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği" belirtiliyor.

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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/hastanesinin-ismi-yenidogan-cetesi-iddianamesinde-yer-aldi-eski-saglik-bakani-muezzinoglu-konustu-1089418578.html

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