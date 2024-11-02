https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/vanda-hastaneye-silahli-saldiri-biri-saglik-calisani-iki-kisi-oldu-1089963079.html

Van'da hastaneye silahlı saldırı: Biri sağlık çalışanı iki kişi öldü

Van'da hastaneye silahlı saldırı: Biri sağlık çalışanı iki kişi öldü

Sputnik Türkiye

Van'da Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda biri sağlık çalışanı iki kişi vurularak öldürüldü. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T16:22+0300

2024-11-02T16:22+0300

2024-11-02T16:22+0300

türkiye

van

silahlı saldırı

sağlık çalışanı

ölüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_d068bb503fdbc28c3027275ced05bf49.jpg

Van Erciş dün, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Sağlık çalışanı arada kaldıOlayın ardından hastaneye giden Van Valisi Ozan Balcı, Erciş'te üzücü bir olayın yaşandığını söyledi. Dün gece iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirten Balcı, şunları kaydetti:Ameliyata alınan sağlık çalışanının doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadığını ifade eden Balcı, "Maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca silahlı saldırıda bulunan kişiyi, polisimiz zor kullanma sınırları içinde bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi. Şu anda fail gözaltında." dedi.Vali Balcı'ya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun da eşlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hastane-calisanlarini-pompali-tufekle-rehin-alan-kadin-yakalandi-1088868058.html

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van, silahlı saldırı, sağlık çalışanı, ölüm