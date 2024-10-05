https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hastane-calisanlarini-pompali-tufekle-rehin-alan-kadin-yakalandi-1088868058.html
Hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin alan kadın yakalandı
Hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin alan kadın yakalandı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta bir hastaneye elinde pompalı tüfekle gelen kadın, çalışanları rehin aldı. İkna edilen kadın yakalandı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T21:17+0300
2024-10-05T21:17+0300
2024-10-05T22:13+0300
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kahramanmaraş
hastane
silahlı saldırgan
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Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre B.G. (45) isimli kadın, elinde pompalı tüfekle hastaneye girdi. Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, etrafa tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekli kadını kısa sürede ikna ederek elindeki tüfeğiyle beraber yakaladı. O anlar ise sağlık çalışanının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olay sonrası kadın gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, intihar edemediği için kendisini öldürtmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Polisin olay sonrası incelemesi sürüyor.Psikiyatrik tedavi gördüğü açıklandıKahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde bir kadının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anımsatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/tuzlada-polise-silahli-saldiri-bakan-yerlikayadan-aciklama-1088800331.html
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kahramanmaraş, hastane, silahlı saldırgan
kahramanmaraş, hastane, silahlı saldırgan
Hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin alan kadın yakalandı
21:17 05.10.2024 (güncellendi: 22:13 05.10.2024)
Kahramanmaraş'ta bir hastaneye elinde pompalı tüfekle gelen kadın, çalışanları rehin aldı. İkna edilen kadın yakalandı.
Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre B.G. (45) isimli kadın, elinde pompalı tüfekle hastaneye girdi. Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, etrafa tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekli kadını kısa sürede ikna ederek elindeki tüfeğiyle beraber yakaladı. O anlar ise sağlık çalışanının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay sonrası kadın gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, intihar edemediği için kendisini öldürtmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Polisin olay sonrası incelemesi sürüyor.
Psikiyatrik tedavi gördüğü açıklandı
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde bir kadının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elinde bulunan pakette bomba düzeneği olduğunu belirterek hastane içinde saldırı girişiminde bulunan 1979 doğumlu Türk vatandaşı B.G. isimli kadın, olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şahsın bahsettiği kağıt çantanın ekiplerce yapılan gözlemlemede dıştan içinin göründüğü ve boş olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili yapılan araştırmada ve ifadesinde, psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisini iyi hissetmediğini, amacının kendisine zarar vermek olduğunu ve ikametine yakın olduğu için hastaneyi seçtiğini beyan etmiştir. Olay nedeniyle hastanede herhangi bir vatandaşımız ya da sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma sonucu mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."