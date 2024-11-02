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TESK'ten 'sahte usta' uyarısı: Sakın evinize almayın
TESK'ten 'sahte usta' uyarısı: Sakın evinize almayın
Sputnik Türkiye
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden kendisini usta olarak tanıtan ve meslek odası kaydı... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T10:49+0300
2024-11-02T10:49+0300
türkiye
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, son yıllarda internet üzerinden hizmet sunan birçok uygulama sayesinde ustaların müşterilere kolaylıkla ulaşma imkanı bulduğunu ifade etti.Bu durumun vatandaşlar ve esnaf için bazı mağduriyetleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Palandöken, özellikle çilingir, elektronik eşya tamiri, doğalgaz bakımları gibi mesleklerde fırsatçı kişilerin, uzman olmadığı bir işte vatandaşı kandırabildiğine dikkati çekti.Palandöken, "Meslek odası kaydı olmayan ve kendini usta diye tanıtan kişiler haneye alındığında güvenlik riski de oluşturuyor. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli" değerlendirmesinde bulundu.'Ucuz diye fiyata aldanılmamalı'İnternetten hizmet satın alınırken referans, ücret kıyaslaması, sözleşme ve güvenilirliğin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:"Ucuz diye fiyata aldanılmamalı. Aksi takdirde kendisini usta gibi tanıtıp meslek odası kaydı olmayanlara denk gelip malınızdan da olabilirsiniz. Bu tür sorunların önüne geçmek için vatandaşlarımızın ustalık gerektiren hizmetlerde tanıdıkları, güvendikleri esnafımızı tercih etmesi çok önemli. Çünkü işin ehli olan ustalarımız sağladıkları hizmetin arkasında durarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve iş garantisi sunmaktadır."'Ruhsatı olmayan kişilere anahtar çoğaltma makinesi satılmamalı'Palandöken, özellikle ustalık belgesi olmayanlara kesinlikle anahtar teslim edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek anahtar çoğaltma makinelerinin internet sitelerinde herkese satılabildiği uyarısında bulundu.Bu makinelerin mesleği yapanlara zimmetli verilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Ruhsatı olmayan kişilere anahtar çoğaltma makinesi satılmamalı. Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka oda kaydı olan, ustalık belgesi bulunan ve işini layıkıyla yapan anahtarcı esnafını tercih etmeli. Özellikle internet üzerinden ulaştıkları, mobil çalışarak kilit değiştirenlere ya da ek iş olarak anahtarcılık yapanlara itibar edilmemeli" ifadelerini kullandı.
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usta, internet, tesk
usta, internet, tesk

TESK'ten 'sahte usta' uyarısı: Sakın evinize almayın

10:49 02.11.2024
© İHA / IHABeyaz eşya
Beyaz eşya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© İHA / IHA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden kendisini usta olarak tanıtan ve meslek odası kaydı bulunmayan kişilerin güvenlik riski oluşturduğunu belirterek uyarılarda bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, son yıllarda internet üzerinden hizmet sunan birçok uygulama sayesinde ustaların müşterilere kolaylıkla ulaşma imkanı bulduğunu ifade etti.
Bu durumun vatandaşlar ve esnaf için bazı mağduriyetleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Palandöken, özellikle çilingir, elektronik eşya tamiri, doğalgaz bakımları gibi mesleklerde fırsatçı kişilerin, uzman olmadığı bir işte vatandaşı kandırabildiğine dikkati çekti.
Palandöken, "Meslek odası kaydı olmayan ve kendini usta diye tanıtan kişiler haneye alındığında güvenlik riski de oluşturuyor. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli" değerlendirmesinde bulundu.

'Ucuz diye fiyata aldanılmamalı'

İnternetten hizmet satın alınırken referans, ücret kıyaslaması, sözleşme ve güvenilirliğin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Ucuz diye fiyata aldanılmamalı. Aksi takdirde kendisini usta gibi tanıtıp meslek odası kaydı olmayanlara denk gelip malınızdan da olabilirsiniz. Bu tür sorunların önüne geçmek için vatandaşlarımızın ustalık gerektiren hizmetlerde tanıdıkları, güvendikleri esnafımızı tercih etmesi çok önemli. Çünkü işin ehli olan ustalarımız sağladıkları hizmetin arkasında durarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve iş garantisi sunmaktadır."

'Ruhsatı olmayan kişilere anahtar çoğaltma makinesi satılmamalı'

Palandöken, özellikle ustalık belgesi olmayanlara kesinlikle anahtar teslim edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek anahtar çoğaltma makinelerinin internet sitelerinde herkese satılabildiği uyarısında bulundu.
Bu makinelerin mesleği yapanlara zimmetli verilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Ruhsatı olmayan kişilere anahtar çoğaltma makinesi satılmamalı. Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka oda kaydı olan, ustalık belgesi bulunan ve işini layıkıyla yapan anahtarcı esnafını tercih etmeli. Özellikle internet üzerinden ulaştıkları, mobil çalışarak kilit değiştirenlere ya da ek iş olarak anahtarcılık yapanlara itibar edilmemeli" ifadelerini kullandı.
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