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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'den 'BB-'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'durağan'... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
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Standard &amp; Poor's (S&amp;P), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B+'den 'BB-'ya yükselttildiği ve kredi notu görünümünün 'durağan' olarak belirlendiği belirtildi.Temmuz'da Moody's yükseltmiştiUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltmişti. Kredi notu görünümünü ise 'pozitif' olarak korumuştu.
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S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

00:40 02.11.2024 (güncellendi: 00:41 02.11.2024)
© AAUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P)
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'den 'BB-'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'durağan' olarak belirledi.
Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B+'den 'BB-'ya yükselttildiği ve kredi notu görünümünün 'durağan' olarak belirlendiği belirtildi.

Temmuz'da Moody's yükseltmişti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltmişti. Kredi notu görünümünü ise 'pozitif' olarak korumuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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