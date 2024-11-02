https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sp-turkiyenin-kredi-notunu-yukseltti-1089947243.html
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'den 'BB-'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'durağan'... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T00:40+0300
2024-11-02T00:40+0300
2024-11-02T00:41+0300
ekonomi
s&p
standard&poor's (s&p)
s&p global ratings
türkiye
kredi notu
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Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B+'den 'BB-'ya yükselttildiği ve kredi notu görünümünün 'durağan' olarak belirlendiği belirtildi.Temmuz'da Moody's yükseltmiştiUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltmişti. Kredi notu görünümünü ise 'pozitif' olarak korumuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-kisi-basina-dusen-gelirin-2024-sonu-15-bin-dolari-asmasi-1089932269.html
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S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
00:40 02.11.2024 (güncellendi: 00:41 02.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'den 'BB-'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'durağan' olarak belirledi.
Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B+'den 'BB-'ya yükselttildiği ve kredi notu görünümünün 'durağan' olarak belirlendiği belirtildi.
Temmuz'da Moody's yükseltmişti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltmişti. Kredi notu görünümünü ise 'pozitif' olarak korumuştu.