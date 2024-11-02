https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sp-turkiyenin-kredi-notunu-yukseltti-1089947243.html

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Sputnik Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'den 'BB-'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'durağan'... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-02T00:40+0300

2024-11-02T00:41+0300

ekonomi

s&p

standard&poor's (s&p)

s&p global ratings

türkiye

kredi notu

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Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B+'den 'BB-'ya yükselttildiği ve kredi notu görünümünün 'durağan' olarak belirlendiği belirtildi.Temmuz'da Moody's yükseltmiştiUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltmişti. Kredi notu görünümünü ise 'pozitif' olarak korumuştu.

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