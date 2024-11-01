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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-kisi-basina-dusen-gelirin-2024-sonu-15-bin-dolari-asmasi-1089932269.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kişi başına düşen gelirin 2024 sonu 15 bin doları aşması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kişi başına düşen gelirin 2024 sonu 15 bin doları aşması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 2024 sonu itibarıyla milli gelirin 1.3 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kişi başı gelirin de... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T15:26+0300
2024-11-01T15:26+0300
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ekonomi
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Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi. Yılmaz, 2024 sonu itibarıyla milli gelirin 1,3 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin ise 15 bin doları aşmasını beklediklerini belirterek, "Orta Vadeli Program'da 2027 sonu, 2028'e geldiğimiz zaman kişi başına gelirimizin 20 bin doların üstüne çıkacağını öngörüyoruz. 20 sene önce Türkiye çok daha düşük rakamlardaydı ama bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiş durumdayız." dedi.Siyasi istikrar vurgusu yaptıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılına üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak girdiğini belirterek, şöyle devam etti:Çıtayı daha da yukarılara taşımakta kararlı olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:"Bunu siyasi istikrarla, güçlü ve doğru bir liderlikle başardık. Etkin, doğru, öngörülebilir politikalarla başardık. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın temelidir. Siyasi istikrarın oluştuğu, doğru politikaların izlendiği ülkeler, hızla kalkınabiliyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Turizm gelirlerimizin ise 60 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Hizmet sektörlerinde de Türkiye oldukça iyi bir konumda. Yabancı yatırımları ülkemize çekmek için bugüne kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Son 20 yılda en doğru yaptığımız şeylerden biri de bu oldu. Doğrudan uluslararası yatırımları ülkemize cezbettik ve Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sundular."Senegal'le işbirliğine hazırızYılmaz, "Senegal 2050: Ulusal Dönüşüm Programı" ile uyumlu şekilde, tarım ve gıda sanayi, petrol ve doğal gaz üretimi, madencilik, imalat sanayi ve yüksek katma değerli hizmet sektörlerindeki deneyimlerini, teknoloji transferi dahil olmak üzere, Senegal ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Türk özel sektörünün diğer ülkelerden farklı olduğuna işaret eden Yılmaz, Türk şirketlerinin gittikleri ülkelerde KOBİ'leri geliştiren bir anlayışla hareket ettiklerini, yerel iş gücünü değerlendirdiklerini, mesleki ve uygulamalı eğitimle yerel iş gücünün niteliğini yükselttiklerini kaydetti. Afrika kıtasıyla kurulan köklü ilişkiler ve işbirliği hamlelerinin hem Türkiye'nin küresel vizyonunu güçlendirdiğini hem de Afrika'nın kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirten Yılmaz, "Senegal ile ticari ilişkilerimiz ivme kazanarak gelişmekte ve bu büyümenin bir sonucu olarak, 2023 yılında yarım milyar dolara yakın bir ticaret hacmi oluşturmuş durumdayız." dedi.Yılmaz, 1,8 milyar dolara ulaşan 37 projede müteahhitlerin görev aldığını dile getirerek, bunların arasında "yap-işlet-devret" modeliyle tamamlanan Dakar Havalimanı, Dakar Arena, Dakar Expo Merkezi, Hal ve Tır Parkı, Dakar Abdoulaye Wade Stadı gibi projelerin bulunduğunu söyledi.Başta doğal gaz kaynaklı termik santraller ile yenilenebilir enerji santralleri olmak üzere enerji sektöründe Türk şirketlerinin daha fazla rol almaya başlamasından mutluluk duyduklarını ifade eden Yılmaz, yeni projeleri de desteklediklerini kaydetti.Yılmaz, Türkiye ve Senegal arasındaki ticaret hacmini büyütmek ve karşılıklı yatırımları artırmak bakımından "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"nın bir an önce onaylanması ve yürürlüğe girmesinin önemli olduğunu, Senegal hükümeti bu süreçleri hızlandırdığında yatırımların da daha fazla artacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/turkiye-ile-senegal-arasinda-enerji-petrol-ve-dogalgaz-alaninda-anlasma-imzalandi-1089900524.html
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türkiye, senegal, ekonomi, iş birliği, cevdet yılmaz
türkiye, senegal, ekonomi, iş birliği, cevdet yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kişi başına düşen gelirin 2024 sonu 15 bin doları aşması bekleniyor

15:26 01.11.2024
© İHA / İBRAHİM ŞEN-AW289576Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / İBRAHİM ŞEN-AW289576
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Türkiye'de 2024 sonu itibarıyla milli gelirin 1.3 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kişi başı gelirin de 15 bin doları aşmasının beklendiğini dile getirdi.
Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi. Yılmaz, 2024 sonu itibarıyla milli gelirin 1,3 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin ise 15 bin doları aşmasını beklediklerini belirterek, "Orta Vadeli Program'da 2027 sonu, 2028'e geldiğimiz zaman kişi başına gelirimizin 20 bin doların üstüne çıkacağını öngörüyoruz. 20 sene önce Türkiye çok daha düşük rakamlardaydı ama bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiş durumdayız." dedi.

Siyasi istikrar vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılına üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak girdiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Hükümetlerimiz döneminde Türkiye yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümeyi sağlamıştır. Aynı dönemde dünya ortalaması 3,6 iken Türkiye 5,4 yıllık ortalama büyümüştür. Dünya ortalamasının oldukça üstünde bir büyüme performansı sergilemiştir. Böylece dünya ekonomisinden aldığı pay da yükselmiştir. 2024 sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. Kişi başına gelirimizin ise 15 bin doları aşmasını bekliyoruz. Orta Vadeli Program'da 2027 sonu, 2028'e geldiğimiz zaman kişi başına gelirimizin 20 bin doların üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Bundan 20 sene önce Türkiye çok daha düşük rakamlardaydı ama bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiş durumdayız."

Çıtayı daha da yukarılara taşımakta kararlı olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bunu siyasi istikrarla, güçlü ve doğru bir liderlikle başardık. Etkin, doğru, öngörülebilir politikalarla başardık. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın temelidir. Siyasi istikrarın oluştuğu, doğru politikaların izlendiği ülkeler, hızla kalkınabiliyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Turizm gelirlerimizin ise 60 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Hizmet sektörlerinde de Türkiye oldukça iyi bir konumda. Yabancı yatırımları ülkemize çekmek için bugüne kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Son 20 yılda en doğru yaptığımız şeylerden biri de bu oldu. Doğrudan uluslararası yatırımları ülkemize cezbettik ve Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sundular."

Senegal'le işbirliğine hazırız

Yılmaz, "Senegal 2050: Ulusal Dönüşüm Programı" ile uyumlu şekilde, tarım ve gıda sanayi, petrol ve doğal gaz üretimi, madencilik, imalat sanayi ve yüksek katma değerli hizmet sektörlerindeki deneyimlerini, teknoloji transferi dahil olmak üzere, Senegal ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Türk özel sektörünün diğer ülkelerden farklı olduğuna işaret eden Yılmaz, Türk şirketlerinin gittikleri ülkelerde KOBİ'leri geliştiren bir anlayışla hareket ettiklerini, yerel iş gücünü değerlendirdiklerini, mesleki ve uygulamalı eğitimle yerel iş gücünün niteliğini yükselttiklerini kaydetti. Afrika kıtasıyla kurulan köklü ilişkiler ve işbirliği hamlelerinin hem Türkiye'nin küresel vizyonunu güçlendirdiğini hem de Afrika'nın kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirten Yılmaz, "Senegal ile ticari ilişkilerimiz ivme kazanarak gelişmekte ve bu büyümenin bir sonucu olarak, 2023 yılında yarım milyar dolara yakın bir ticaret hacmi oluşturmuş durumdayız." dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ın bir araya geldiğini hatırlatan Yılmaz, şunları dile getirdi:
"İlk etapta 1 milyar dolarlık bir hedef kondu. Bu hedef önemli bir hedef ama inanıyorum ki gelecekte çok daha büyük hacimlere Türkiye ve Senegal olarak ulaşacağız. Yatırımlar açısından da önemli bir tutara gelmiş durumdayız. Türk yatırımcıların Senegal'deki yatırımları 800 milyon dolara yaklaşmış durumda. Çeşitli anlaşmaların hayata geçmesiyle başarılı uygulamaların, örneklerin artmasıyla bu yatırımların çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını düşünüyorum."

Yılmaz, 1,8 milyar dolara ulaşan 37 projede müteahhitlerin görev aldığını dile getirerek, bunların arasında "yap-işlet-devret" modeliyle tamamlanan Dakar Havalimanı, Dakar Arena, Dakar Expo Merkezi, Hal ve Tır Parkı, Dakar Abdoulaye Wade Stadı gibi projelerin bulunduğunu söyledi.
Başta doğal gaz kaynaklı termik santraller ile yenilenebilir enerji santralleri olmak üzere enerji sektöründe Türk şirketlerinin daha fazla rol almaya başlamasından mutluluk duyduklarını ifade eden Yılmaz, yeni projeleri de desteklediklerini kaydetti.
Yılmaz, Türkiye ve Senegal arasındaki ticaret hacmini büyütmek ve karşılıklı yatırımları artırmak bakımından "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"nın bir an önce onaylanması ve yürürlüğe girmesinin önemli olduğunu, Senegal hükümeti bu süreçleri hızlandırdığında yatırımların da daha fazla artacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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Türkiye ile Senegal arasında enerji, petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzalandı
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