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Sivasspor Teknik Direktörü Uygun şaşırttı: İstifa etmek için geldiği salonda 'vazgeçtim' dedi
Sivasspor Teknik Direktörü Uygun şaşırttı: İstifa etmek için geldiği salonda 'vazgeçtim' dedi
Sputnik Türkiye
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçı sonrasında istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi. Uygun dua ettikten sonra salondan... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T17:40+0300
2024-11-02T17:40+0300
spor
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Çaykur Rizespor'u mağlup ettikten sonra düzenlediği toplantıda Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun herkesi şaşırttı. Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi ve konuşmasının son bölümünde dua okuyup, salondan ayrıldı.Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Pazartesi günü üniversitede idman yapacağız. Öğrencilerimize açık bir şekilde idman yapacağız. Taraftara galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Ben normalde bugün istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim. Biz Sivas’ın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bizim her hareketimizi eleştirenler var" diye konuştu.Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti.
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sivasspor, bülent uygun, istifa, çaykur rizespor, galibiyet
sivasspor, bülent uygun, istifa, çaykur rizespor, galibiyet

Sivasspor Teknik Direktörü Uygun şaşırttı: İstifa etmek için geldiği salonda 'vazgeçtim' dedi

17:40 02.11.2024
Bülent Uygun
Bülent Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçı sonrasında istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi. Uygun dua ettikten sonra salondan ayrıldı.
Çaykur Rizespor'u mağlup ettikten sonra düzenlediği toplantıda Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun herkesi şaşırttı. Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi ve konuşmasının son bölümünde dua okuyup, salondan ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Pazartesi günü üniversitede idman yapacağız. Öğrencilerimize açık bir şekilde idman yapacağız. Taraftara galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Ben normalde bugün istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim. Biz Sivas’ın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bizim her hareketimizi eleştirenler var" diye konuştu.
Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti.
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