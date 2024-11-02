https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sivasspor-teknik-direktoru-uygun-sasirtti-istifa-etmek-icin-geldigi-salonda-vazgectim-dedi-1089965277.html

Sivasspor Teknik Direktörü Uygun şaşırttı: İstifa etmek için geldiği salonda 'vazgeçtim' dedi

Sivasspor Teknik Direktörü Uygun şaşırttı: İstifa etmek için geldiği salonda 'vazgeçtim' dedi

Sputnik Türkiye

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçı sonrasında istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi. Uygun dua ettikten sonra salondan... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T17:40+0300

2024-11-02T17:40+0300

2024-11-02T17:40+0300

spor

sivasspor

bülent uygun

istifa

çaykur rizespor

galibiyet

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Çaykur Rizespor'u mağlup ettikten sonra düzenlediği toplantıda Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun herkesi şaşırttı. Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi ve konuşmasının son bölümünde dua okuyup, salondan ayrıldı.Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Pazartesi günü üniversitede idman yapacağız. Öğrencilerimize açık bir şekilde idman yapacağız. Taraftara galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Ben normalde bugün istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim. Biz Sivas’ın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bizim her hareketimizi eleştirenler var" diye konuştu.Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti.

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sivasspor, bülent uygun, istifa, çaykur rizespor, galibiyet