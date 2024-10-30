https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/trabzonspor-fenerbahce-macinin-hakemi-belli-oldu-1089860531.html

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanmasıyla Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği belli oldu. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

trabzonspor

fenerbahçe

hakem

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın önemli maçı Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini şöyle açıkladı:1 Kasım Cuma:20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam2 Kasım Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük3 Kasım Pazar:13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır4 Kasım Pazartesi:20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç TonusluoğluOğuzhan Çakır kimdir?1999 yılında Balıkesir’de doğan Oğuzhan Çakır hakemlik kariyerine 2017 yılında başladı. Oğuzhan Çakır'ın Trendyol Süper Lig’deki ilk maçı, Pendikspor ile Antalyaspor karşılaşması oldu. Bu maçla Çakır Süper Lig tarihinde maç yöneten en genç hakem olarak kayıtlara geçirdi

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