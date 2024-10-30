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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanmasıyla Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği belli oldu. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın önemli maçı Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini şöyle açıkladı:1 Kasım Cuma:20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam2 Kasım Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük3 Kasım Pazar:13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır4 Kasım Pazartesi:20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç TonusluoğluOğuzhan Çakır kimdir?1999 yılında Balıkesir’de doğan Oğuzhan Çakır hakemlik kariyerine 2017 yılında başladı. Oğuzhan Çakır'ın Trendyol Süper Lig’deki ilk maçı, Pendikspor ile Antalyaspor karşılaşması oldu. Bu maçla Çakır Süper Lig tarihinde maç yöneten en genç hakem olarak kayıtlara geçirdi
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

20:02 30.10.2024
© AATrabzonspor-Fenerbahçe
Trabzonspor-Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanmasıyla Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın önemli maçı Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini şöyle açıkladı:
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın
16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Oğuzhan Çakır kimdir?

1999 yılında Balıkesir’de doğan Oğuzhan Çakır hakemlik kariyerine 2017 yılında başladı. Oğuzhan Çakır'ın Trendyol Süper Lig’deki ilk maçı, Pendikspor ile Antalyaspor karşılaşması oldu. Bu maçla Çakır Süper Lig tarihinde maç yöneten en genç hakem olarak kayıtlara geçirdi
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Mourinho'dan Trabzonspor maçıyla ilgili yorum: 'Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir'
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