https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sislide-6-yasindaki-kayip-kiz-cocugunun-cansiz-bedeni-mezarlikta-bulundu-1089948189.html
Şişli'de 6 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
Şişli'de 6 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
Sputnik Türkiye
Şişli’de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T03:05+0300
2024-11-02T03:05+0300
2024-11-02T03:06+0300
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İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. için çalışma yürütüldü.Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kayıp olarak aranan 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.E.H’nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/burdurda-cerez-yiyerek-cinayet-isleyen-adam-tutuklandi-1089943706.html
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şirin elmas hanilçi, şirin, elmas, şişli
şirin elmas hanilçi, şirin, elmas, şişli
Şişli'de 6 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
03:05 02.11.2024 (güncellendi: 03:06 02.11.2024)
Şişli’de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. için çalışma yürütüldü.
Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kayıp olarak aranan 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.E.H’nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.