https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sislide-6-yasindaki-kayip-kiz-cocugunun-cansiz-bedeni-mezarlikta-bulundu-1089948189.html

Şişli'de 6 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu

Şişli'de 6 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu

Sputnik Türkiye

Şişli’de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T03:05+0300

2024-11-02T03:05+0300

2024-11-02T03:06+0300

türkiye

istanbul

şişli

çocuk

çocuk cinayeti

cinayet

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İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. için çalışma yürütüldü.Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kayıp olarak aranan 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.E.H’nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

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