https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/burdurda-cerez-yiyerek-cinayet-isleyen-adam-tutuklandi-1089943706.html

Burdur'da çerez yiyerek cinayet işleyen adam tutuklandı

Burdur'da çerez yiyerek cinayet işleyen adam tutuklandı

Sputnik Türkiye

Burdur'da dün gece saat 21.00'de aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete ile Ramazan U. alkollü eğlence mekanında karşılaştı. Ramazan U. daha önce kavgalı... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

cinayet

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burdur

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mafya

eğlence merkezi

alkol

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Ramazan U. isimli kişi husumetli olduğu Hüseyin Mete ile alkollü mekanda karşılaşınca silahlı saldırı düzenledi.Burdur'da alkollü mekanda karşılaşan iki husumetli arasında kavga çıktı. Eğlence mekanına gelen Ramazan U. isimli kişi lokantada husumetlisi Hüseyin Mete ile karşılaşınca arka masasına oturdu. Alkol alan ve çerez yiyen Ramazan U. soğukkanlılık ile husumetlisi Hüseyin Mete'ye 6 el ateş etti. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası gözaltına alınan Ramazan U. mahkeme tarafından tutuklandı. İlk ifadesinde cinayeti işleyen Ramazan U. "Hüseyin Mete benden sürekli haraç isterdi. Daha önce de 50 bin TL aldı ama geri vermedi. Olay günü restorana geldiğinde de 'ben bugün burada yiyeceğim içeceğim ama hesabı sen ödeyeceksin' dedi. Ben de cinayeti işledim'' dedi.

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burdur cinayet, husumetlisini vurdu, eğlence mekanı cinayet