https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sirbistan-basbakan-yardimcisi-vulin-dunyanin-kendisini-nukleer-felaketten-koruyacak-bir-anlasmaya-1089965390.html

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Dünyanın kendisini nükleer felaketten koruyacak bir anlaşmaya ihtiyacı var

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Dünyanın kendisini nükleer felaketten koruyacak bir anlaşmaya ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

Sırbistan, dünyanın nükleer felaketten korunmak için bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T17:48+0300

2024-11-02T17:48+0300

2024-11-02T17:48+0300

dünya

sırbistan

aleksandar vulin

nükleer

avrupa

rusya

batı

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

kolektif batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086820253_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_1760bf2a259de87adad7026bc21a47cf.jpg

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin yaptığı açıklamada, büyük güçlerin dünyanın kaderi için sorumluluk alması gerektiğini ve dünyayı nükleer felaketten korumak için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.Daha önce Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da, II. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünyada uluslararası güvenliği garanti altına alacak hiçbir meşru araç kalmadığını ve bu alanda yeni anlaşmaların imzalanması için bir çalışma yapılmadığını belirtmişti.Vulin, İkinci Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Vulin açıklamasında ayrıca, “Bu antlaşma ile yeni bir örgüt oluşturulabilir, buna yeni bir Yalta Konferansı diyebiliriz. Ancak antlaşma sonuçlandırılmalıdır” diye ekledi.Vulin, Batı'nın hakimiyete ihtiyacı olduğunu ve tek kutuplu bir dünya döneminin çoktan geçtiğinin farkında olmadığını belirterek aynı zamanda, 'Kolektif Batı' ve 'Kolektif Doğu” ayrımına katılmadığını zira bunların farklı değerler kümesi olduğunu vurguladı.Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin açıklamasını, “Avrasya bloğundan bahsederken, Avrasya'da olmayan ama aynı değerleri paylaşan ülkeleri de hesaba katmak gerekir. Bu en iyi şekilde Kolektif Batı'nın kendi değerleri olarak görmediği her şeyin aksine bizim Tanrı'ya, ulusun egemenliğine ve geleneksel aileye inanmamızla açıklanabilir ” diyerek tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rus-ordusuna-ait-su-25ler-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-vurdu-1089964956.html

sırbistan

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, aleksandar vulin, nükleer, avrupa, rusya, batı, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, kolektif batı