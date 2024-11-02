https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sirbistan-basbakan-yardimcisi-vulin-dunyanin-kendisini-nukleer-felaketten-koruyacak-bir-anlasmaya-1089965390.html
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Dünyanın kendisini nükleer felaketten koruyacak bir anlaşmaya ihtiyacı var
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Dünyanın kendisini nükleer felaketten koruyacak bir anlaşmaya ihtiyacı var
Sputnik Türkiye
Sırbistan, dünyanın nükleer felaketten korunmak için bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T17:48+0300
2024-11-02T17:48+0300
2024-11-02T17:48+0300
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin yaptığı açıklamada, büyük güçlerin dünyanın kaderi için sorumluluk alması gerektiğini ve dünyayı nükleer felaketten korumak için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.Daha önce Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da, II. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünyada uluslararası güvenliği garanti altına alacak hiçbir meşru araç kalmadığını ve bu alanda yeni anlaşmaların imzalanması için bir çalışma yapılmadığını belirtmişti.Vulin, İkinci Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Vulin açıklamasında ayrıca, “Bu antlaşma ile yeni bir örgüt oluşturulabilir, buna yeni bir Yalta Konferansı diyebiliriz. Ancak antlaşma sonuçlandırılmalıdır” diye ekledi.Vulin, Batı'nın hakimiyete ihtiyacı olduğunu ve tek kutuplu bir dünya döneminin çoktan geçtiğinin farkında olmadığını belirterek aynı zamanda, 'Kolektif Batı' ve 'Kolektif Doğu” ayrımına katılmadığını zira bunların farklı değerler kümesi olduğunu vurguladı.Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin açıklamasını, “Avrasya bloğundan bahsederken, Avrasya'da olmayan ama aynı değerleri paylaşan ülkeleri de hesaba katmak gerekir. Bu en iyi şekilde Kolektif Batı'nın kendi değerleri olarak görmediği her şeyin aksine bizim Tanrı'ya, ulusun egemenliğine ve geleneksel aileye inanmamızla açıklanabilir ” diyerek tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rus-ordusuna-ait-su-25ler-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-vurdu-1089964956.html
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sırbistan, aleksandar vulin, nükleer, avrupa, rusya, batı, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, kolektif batı
sırbistan, aleksandar vulin, nükleer, avrupa, rusya, batı, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, kolektif batı
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Dünyanın kendisini nükleer felaketten koruyacak bir anlaşmaya ihtiyacı var
Sırbistan, dünyanın nükleer felaketten korunmak için bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin yaptığı açıklamada, büyük güçlerin dünyanın kaderi için sorumluluk alması gerektiğini ve dünyayı nükleer felaketten korumak için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
Daha önce Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da, II. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünyada uluslararası güvenliği garanti altına alacak hiçbir meşru araç kalmadığını ve bu alanda yeni anlaşmaların imzalanması için bir çalışma yapılmadığını belirtmişti.
Vulin, İkinci Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Şu anda Avrupa'da en pahalı şey barış ve huzur. Avrupa'da artık çok daha fazla siyasetçi barış yerine Rusya'ya karşı askeri bir zafer peşinde koşuyor. Büyük güçlerin dünyanın kaderi için sorumluluk almasına ihtiyacımız var. Bizi nükleer bir felaketten koruyacak yeni bir anlaşmaya ihtiyacımız var.
Vulin açıklamasında ayrıca, “Bu antlaşma ile yeni bir örgüt oluşturulabilir, buna yeni bir Yalta Konferansı diyebiliriz. Ancak antlaşma sonuçlandırılmalıdır” diye ekledi.
Vulin, Batı'nın hakimiyete ihtiyacı olduğunu ve tek kutuplu bir dünya döneminin çoktan geçtiğinin farkında olmadığını belirterek aynı zamanda, 'Kolektif Batı' ve 'Kolektif Doğu” ayrımına katılmadığını zira bunların farklı değerler kümesi olduğunu vurguladı.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin açıklamasını, “Avrasya bloğundan bahsederken, Avrasya'da olmayan ama aynı değerleri paylaşan ülkeleri de hesaba katmak gerekir. Bu en iyi şekilde Kolektif Batı'nın kendi değerleri olarak görmediği her şeyin aksine bizim Tanrı'ya, ulusun egemenliğine ve geleneksel aileye inanmamızla açıklanabilir ” diyerek tamamladı.