https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rus-ordusuna-ait-su-25ler-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-vurdu-1089964956.html

Rus ordusuna ait Su-25'ler Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu

Rus ordusuna ait Su-25'ler Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25'lerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarını ve... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T17:29+0300

2024-11-02T17:29+0300

2024-11-02T17:31+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

su-25

ukrayna ordusu

vladimir putin

kursk

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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Su-25 uçaklarının Kursk Bölgesi'nin sınır bölgelerinde Ukrayna'ya ait zırhlı araçlara ve askeri personele füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.Savunma Bakanlığı ayrıca “Çatışma sonucunda kamufle edilmiş zırhlı araçlar ve Ukrayna ordusu personeli imha edildi” açıklamasında bulundu.Ukrayna ordusuna ait birlikler 6 Ağustos sabahı erken saatlerde Rus topraklarını ele geçirmek üzere Kursk bölgesini işgal etmişti. Rus ordusu ise söz konusu bu saldırıyı bertaraf etmişti.Savunma Bakanlığı'nın 1 Kasım itibarıyla verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu, Kursk sınır bölgesindeki çatışmalar sırasında 28 binden fazla askerini, 180 tankını ve yüzlerce birim ekipmanını kaybetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ''Kiev rejimi Kursk'a saldırarak Donbass'taki Rus saldırısını durdurmak istedi ancak bunu başaramadı'' cümlesini kaydederek düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın önündeki tüm hedeflere ulaşılacağını vurgulamıştı.

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