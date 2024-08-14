https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/elektrikli-bisikletin-sarj-olan-bataryasi-patladi-evde-yangin-cikti-1086853330.html
Elektrikli bisikletin şarj olan bataryası patladı: Evde yangın çıktı
Elektrikli bisikletin şarj olan bataryası patladı: Evde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Son yıllarda popüler hale gelen elektrikli ulaşım araçları çoğu insan için vazgeçilmez hale geldi. Çorum'un Alaca ilçesinde de elektrikli bisikletini şarja... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T20:57+0300
2024-08-14T20:57+0300
2024-08-14T21:01+0300
türkiye
elektrikli bisiklet
elektrikli araç
yangın
yangın söndürme
çorum
itfaiye
itfaiye ekipleri
tandır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086852307_0:603:1200:1278_1920x0_80_0_0_15ea87ccb8abf983d73a4e6fe5d9b050.jpg
Şarj olan elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucunda evin tandır bölümünde yangın çıktı. Yangında elektrikli bisiklet ve tandır bölümü kullanılmaz hale geldi.İtfaiye yangını söndürdüİhbar üzerine olay yerine belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bursada-elektrikli-bisikletin-bataryasi-patladi-seyir-halindeyken-alevler-icinde-kaldi-1086470442.html
türkiye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086852307_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_ea2ce910eccbd80c3c3660b34c6e7319.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elektrikli bisiklet, yangın, elektrikli araba yanar mı, elektrikli araçlar, elektrik kaçağı, yangın söndürme teknikleri, çorum elektrikli bisiklet yangını,
elektrikli bisiklet, yangın, elektrikli araba yanar mı, elektrikli araçlar, elektrik kaçağı, yangın söndürme teknikleri, çorum elektrikli bisiklet yangını,
Elektrikli bisikletin şarj olan bataryası patladı: Evde yangın çıktı
20:57 14.08.2024 (güncellendi: 21:01 14.08.2024)
Son yıllarda popüler hale gelen elektrikli ulaşım araçları çoğu insan için vazgeçilmez hale geldi. Çorum'un Alaca ilçesinde de elektrikli bisikletini şarja takan bir kişi geri döndüğünde bataryanın yandığını fark etti. Çıkan yangında evin tandır bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Şarj olan elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucunda evin tandır bölümünde yangın çıktı. Yangında elektrikli bisiklet ve tandır bölümü kullanılmaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.