Şarj olan elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucunda evin tandır bölümünde yangın çıktı. Yangında elektrikli bisiklet ve tandır bölümü kullanılmaz hale geldi.İtfaiye yangını söndürdüİhbar üzerine olay yerine belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Son yıllarda popüler hale gelen elektrikli ulaşım araçları çoğu insan için vazgeçilmez hale geldi. Çorum'un Alaca ilçesinde de elektrikli bisikletini şarja... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

Elektrikli bisikletin şarj olan bataryası patladı: Evde yangın çıktı

© İHA / İBRAHİM GÜNDUGAN-AW267415 patlama © İHA / İBRAHİM GÜNDUGAN-AW267415

Son yıllarda popüler hale gelen elektrikli ulaşım araçları çoğu insan için vazgeçilmez hale geldi. Çorum'un Alaca ilçesinde de elektrikli bisikletini şarja takan bir kişi geri döndüğünde bataryanın yandığını fark etti. Çıkan yangında evin tandır bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.