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Sahte kiralık ev tuzağı: 20 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar
Sahte kiralık ev tuzağı: 20 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar
Sputnik Türkiye
İnternette verdikleri sahte kiralık ev ilanıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran üç kişi yakalandı. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
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Yüksek ev kiraları nedeniyle ev bulmak isteyenler internet üzerinde ev ararken dolandırıcılar da boş durmadı. İnternette 'sahte kiralık ev' ilanı veren üç kişi, 9 ilde 20 kişiyi kandırmayı başardı. Dolandırıcılar yaklaşık bir milyon lira topladı. Emlakçıların hesaplarını ele geçirdilerSamsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların “Sarı Sayfa” diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 SD kart ve 11 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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sahte emlak ilanı, emlakçı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı
sahte emlak ilanı, emlakçı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı

Sahte kiralık ev tuzağı: 20 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar

13:06 02.11.2024
© İHA / ŞENER URFAev, kira, konut, kiralık
ev, kira, konut, kiralık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© İHA / ŞENER URFA
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İnternette verdikleri sahte kiralık ev ilanıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran üç kişi yakalandı.
Yüksek ev kiraları nedeniyle ev bulmak isteyenler internet üzerinde ev ararken dolandırıcılar da boş durmadı. İnternette 'sahte kiralık ev' ilanı veren üç kişi, 9 ilde 20 kişiyi kandırmayı başardı. Dolandırıcılar yaklaşık bir milyon lira topladı.

Emlakçıların hesaplarını ele geçirdiler

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların “Sarı Sayfa” diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 SD kart ve 11 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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