https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rusya-yapimi-uzayda-cekilen-ilk-film-cagrinin-ozel-gosterimi-istanbulda-yapildi-1089953828.html

Rusya yapımı uzayda çekilen ilk film 'Çağrı'nın özel gösterimi İstanbul'da yapıldı

Rusya yapımı uzayda çekilen ilk film 'Çağrı'nın özel gösterimi İstanbul'da yapıldı

Sputnik Türkiye

Rusya yapımı, uzayda çekilen ilk film 'Çağrı'nın (The Challenge) özel gösterimi İstanbul'da yapıldı. Gösterime katılan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T11:43+0300

2024-11-02T11:43+0300

2024-11-02T11:43+0300

yaşam

rusya

rusya istanbul konsolosluğu

andrey buravov

film

çağrı

uluslararası uzay istasyonu (uui)

astronot

klim şipenko

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Dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilen 'Çağrı' (The Challenge) filminin özel gösterimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Rusya yapımı, uzayda çekilen ilk film Çağrı'nın gösterimine katılan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, filmin en büyük özelliğinin uzayda geçen sahneler olduğuna dikkati çekerek "Bunun için filmin 2 kişilik çekim ekibi, başrol oyuncusu dahil, 12 günlük bir süre için füzeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Orada 12 gün kaldılar ve bu çekimleri yaptılar. Film bu anlamda uzayda çekilmiş ilk kurgu film olma özelliği taşıyor." dedi. Atlas 1948 sinemasında yapılan ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime, Rus ve Türk sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.İlk kurgu film olma özelliği taşıyorRusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov,, "Bu filmin ana konusu, kısa bir hazırlık yapıldıktan sonra bir kadın cerrah, uzay istasyonunda çalışan bir astronota acil müdahalede bulunmak için uzaya gönderiliyor." dedi.Buravov, filmin en büyük özelliğinin uzayda geçen sahneler olduğuna dikkati çekerek "Bunun için filmin 2 kişilik çekim ekibi, başrol oyuncusu dahil, 12 günlük bir süre için füzeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Orada 12 gün kaldılar ve bu çekimleri yaptılar. Film bu anlamda uzayda çekilmiş ilk kurgu film olma özelliği taşıyor." diye konuştu.Filmin çekimleri astronot Anton Shakaplerov'un aracılığıyla gerçekleştirildiUzay çalışmalarında Rusya'nın, eski Sovyetler Birliği döneminden itibaren ilk adımları atan ülke olduğuna işaret eden Burarov, şu bilgileri verdi:Buravov, filmi izleyenlere hitaben yaptığı konuşmada ise "Devlet bayramı olan Halk Birliği Günü arifesinde düzenlenen bu film gösteriminde sizleri Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu adına saygıyla selamlıyorum. Bu bayram Rusya'da 4 Kasım günü kutlanır ve vatanseverliği, çok milletli Rus halkının bütünlüğünü, zengin tarihi ve kültürel mirasımızın özenle korunmasının önemini simgeliyor." diye konuştu.Yönetmenliğini Rus Klim Shipenko'nun yaptığı filmin çekimleri 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapıldı. Yönetmen ve oyuncular, 2021'de dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki istasyonda, astronot Anton Shakaplerov ile çekimleri gerçekleştirdi. Filmin başrollerinde ise "Zhenya" rolünde Rus aktrist Yulia Peresild ve "astronot" rolünde Oleg Novitskiy yer alıyor.

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rusya, rusya istanbul konsolosluğu, andrey buravov, film, çağrı, uluslararası uzay istasyonu (uui), astronot, klim şipenko