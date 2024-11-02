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Rusya yapımı uzayda çekilen ilk film 'Çağrı'nın özel gösterimi İstanbul'da yapıldı
Rusya yapımı uzayda çekilen ilk film 'Çağrı'nın özel gösterimi İstanbul'da yapıldı
Sputnik Türkiye
Rusya yapımı, uzayda çekilen ilk film 'Çağrı'nın (The Challenge) özel gösterimi İstanbul'da yapıldı. Gösterime katılan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T11:43+0300
2024-11-02T11:43+0300
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Dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilen 'Çağrı' (The Challenge) filminin özel gösterimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Rusya yapımı, uzayda çekilen ilk film Çağrı'nın gösterimine katılan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, filmin en büyük özelliğinin uzayda geçen sahneler olduğuna dikkati çekerek "Bunun için filmin 2 kişilik çekim ekibi, başrol oyuncusu dahil, 12 günlük bir süre için füzeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Orada 12 gün kaldılar ve bu çekimleri yaptılar. Film bu anlamda uzayda çekilmiş ilk kurgu film olma özelliği taşıyor." dedi. Atlas 1948 sinemasında yapılan ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime, Rus ve Türk sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.İlk kurgu film olma özelliği taşıyorRusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov,, "Bu filmin ana konusu, kısa bir hazırlık yapıldıktan sonra bir kadın cerrah, uzay istasyonunda çalışan bir astronota acil müdahalede bulunmak için uzaya gönderiliyor." dedi.Buravov, filmin en büyük özelliğinin uzayda geçen sahneler olduğuna dikkati çekerek "Bunun için filmin 2 kişilik çekim ekibi, başrol oyuncusu dahil, 12 günlük bir süre için füzeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Orada 12 gün kaldılar ve bu çekimleri yaptılar. Film bu anlamda uzayda çekilmiş ilk kurgu film olma özelliği taşıyor." diye konuştu.Filmin çekimleri astronot Anton Shakaplerov'un aracılığıyla gerçekleştirildiUzay çalışmalarında Rusya'nın, eski Sovyetler Birliği döneminden itibaren ilk adımları atan ülke olduğuna işaret eden Burarov, şu bilgileri verdi:Buravov, filmi izleyenlere hitaben yaptığı konuşmada ise "Devlet bayramı olan Halk Birliği Günü arifesinde düzenlenen bu film gösteriminde sizleri Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu adına saygıyla selamlıyorum. Bu bayram Rusya'da 4 Kasım günü kutlanır ve vatanseverliği, çok milletli Rus halkının bütünlüğünü, zengin tarihi ve kültürel mirasımızın özenle korunmasının önemini simgeliyor." diye konuştu.Yönetmenliğini Rus Klim Shipenko'nun yaptığı filmin çekimleri 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapıldı. Yönetmen ve oyuncular, 2021'de dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki istasyonda, astronot Anton Shakaplerov ile çekimleri gerçekleştirdi. Filmin başrollerinde ise "Zhenya" rolünde Rus aktrist Yulia Peresild ve "astronot" rolünde Oleg Novitskiy yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/dunyada-ilk-kez-uzay-seyahati-icin-bilet-satisi-basladi-5-dakikalik-seyahat-210-bin-dolar-1089688772.html
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rusya, rusya istanbul konsolosluğu, andrey buravov, film, çağrı, uluslararası uzay istasyonu (uui), astronot, klim şipenko
rusya, rusya istanbul konsolosluğu, andrey buravov, film, çağrı, uluslararası uzay istasyonu (uui), astronot, klim şipenko

Rusya yapımı uzayda çekilen ilk film 'Çağrı'nın özel gösterimi İstanbul'da yapıldı

11:43 02.11.2024
© Hilal UştukRusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov,
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© Hilal Uştuk
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Rusya yapımı, uzayda çekilen ilk film 'Çağrı'nın (The Challenge) özel gösterimi İstanbul'da yapıldı. Gösterime katılan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, iki kişilik çekim ekibinin 12 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldıklarını belirterek filmin bu anlamda uzayda çekilmiş ilk kurgu film olduğunu dile getirdi.
Dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilen 'Çağrı' (The Challenge) filminin özel gösterimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Rusya yapımı, uzayda çekilen ilk film Çağrı'nın gösterimine katılan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, filmin en büyük özelliğinin uzayda geçen sahneler olduğuna dikkati çekerek "Bunun için filmin 2 kişilik çekim ekibi, başrol oyuncusu dahil, 12 günlük bir süre için füzeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Orada 12 gün kaldılar ve bu çekimleri yaptılar. Film bu anlamda uzayda çekilmiş ilk kurgu film olma özelliği taşıyor." dedi.
Atlas 1948 sinemasında yapılan ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime, Rus ve Türk sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

İlk kurgu film olma özelliği taşıyor

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov,, "Bu filmin ana konusu, kısa bir hazırlık yapıldıktan sonra bir kadın cerrah, uzay istasyonunda çalışan bir astronota acil müdahalede bulunmak için uzaya gönderiliyor." dedi.
Buravov, filmin en büyük özelliğinin uzayda geçen sahneler olduğuna dikkati çekerek "Bunun için filmin 2 kişilik çekim ekibi, başrol oyuncusu dahil, 12 günlük bir süre için füzeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Orada 12 gün kaldılar ve bu çekimleri yaptılar. Film bu anlamda uzayda çekilmiş ilk kurgu film olma özelliği taşıyor." diye konuştu.

Filmin çekimleri astronot Anton Shakaplerov'un aracılığıyla gerçekleştirildi

Uzay çalışmalarında Rusya'nın, eski Sovyetler Birliği döneminden itibaren ilk adımları atan ülke olduğuna işaret eden Burarov, şu bilgileri verdi:
"1957'de Sputnik'i uzaya gönderdik. 1961'de bizim vatandaşımız Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan oldu. Hem yakın uzayla hem de diğer gezegenlere gönderilen istasyonlarla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Aktif bir şekilde uluslararası iş birliği de devam ediyor. Batı ülkeleriyle de uzay çalışmaları konusunda temaslarımız ve iş birliğimiz sürüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu uzayda bulunmakta. Rus, Amerikan ve diğer ülkeleri temsil eden astronotlar da gidip orada birlikte çalışıyor. Hem Rus hem Amerikan füzeleri görev yapıyor. Bu çeşitli ülkeler arasında olabilecek iş birliğinin iyi bir örneğini temsil ediyor."
Buravov, filmi izleyenlere hitaben yaptığı konuşmada ise "Devlet bayramı olan Halk Birliği Günü arifesinde düzenlenen bu film gösteriminde sizleri Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu adına saygıyla selamlıyorum. Bu bayram Rusya'da 4 Kasım günü kutlanır ve vatanseverliği, çok milletli Rus halkının bütünlüğünü, zengin tarihi ve kültürel mirasımızın özenle korunmasının önemini simgeliyor." diye konuştu.
Yönetmenliğini Rus Klim Shipenko'nun yaptığı filmin çekimleri 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapıldı. Yönetmen ve oyuncular, 2021'de dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki istasyonda, astronot Anton Shakaplerov ile çekimleri gerçekleştirdi. Filmin başrollerinde ise "Zhenya" rolünde Rus aktrist Yulia Peresild ve "astronot" rolünde Oleg Novitskiy yer alıyor.
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