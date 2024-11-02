https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rusya-ve-nijer-uzay-teknolojisi-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1089969576.html

Rusya ve Nijer uzay teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya ve Nijer uzay teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Sputnik Türkiye

Nijer'in Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Glavkosmos şirketi ile uzay teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladığı... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T23:01+0300

2024-11-02T23:01+0300

2024-11-02T23:01+0300

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Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Mohamed Raliou, basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında işbirliğinin devam ettiği bilgisini paylaştı.Raliou, Nijer ile Rusya arasında uzay teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzalandığını belirterek, "Bu alanda egemenliğimizi güvence altına almaya kararlıyız" ifadesini kullandı.İmzalanan anlaşma kapsamında Nijer'in güvenlik ve savunma yeteneklerinin güçlendirmesini hedeflendiklerini vurgulayan Raliou, Rusya'dan güvenlik amaçlı haberleşme uydusu, uzaktan algılama uydusu ve radar uydusu satın alınacağını aktardı.Öte yandan Raliou, uydu sistemlerinin kullanımı için Nijerlilere eğitim verilerek istihdam sağlanacağını belirtti.Mayıs ayında Roscosmos Genel Müdürü Yuri Borisov, BRICS Uzay Ajansları Başkanları toplantısında Rusya ve Etiyopya'nın ortak uzay keşif çalışmaları için detaylı bir strateji geliştirmeyi planladıklarını ve işbirliği memorandumu imzalayarak anlaşmalarını resmileştireceklerini dile getirmişti.Kasım 2023'te, Ekonomi ve Maliye Bakanı Alousseni Sanou başkanlığındaki Mali heyeti ve Glavkosmos, çeşitli alanlarda uyduların kullanımında işbirliği için bir çerçeve oluşturan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu anlaşma Mali'nin kendi topraklarını daha iyi gözlemleyebilmesi için bir Rus uydusundan faydalanmasına imkan tanımıştı. Söz konusu uydu, başta telefon iletişimi ve internet teknolojileri olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılacak.

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