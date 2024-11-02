https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rusya-disisleri-kiev-935-savas-esirinden-sadece-279unu-almayi-kabul-etti-1089969093.html
Rusya Dışişleri: Kiev, 935 savaş esirinden sadece 279'unu almayı kabul etti
Rusya Dışişleri: Kiev, 935 savaş esirinden sadece 279'unu almayı kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Rusya Savunma Bakanlığı tarafından teklif edilen 935 savaş esirinden sadece 279'unu geri aldığını belirtti. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T22:33+0300
2024-11-02T22:33+0300
2024-11-02T22:32+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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milliyetçi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya 935 savaş esirini almayı teklif ettiğini ancak Kiev rejiminin sadece 279'unu kabul ettiğini söyledi.Zaharova, “Bu yıl Rusya Savunma Bakanlığı, Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne takas kapsamında 935 Ukraynalı savaş esirinin değiştirilmesi teklifini iletti. Sizce Kiev rejimi bu insanlardan kaçını, altını çizerek söylüyorum, kendi vatandaşlarından kaçını almayı kabul etti? Sadece 279” ifadelerini kullandı.Kiev yetkililerinin son zamanlarda esir değişimi sürecini sabote ettiğini belirten Zaharova, “Yalnızca militanların takasına odaklanıyorlar. Bizim aşırılık yanlısı, terörist, milliyetçi olarak nitelendirdiğimiz taburların temsilcileri, birimler ve askeri personelleilgileniyorlar” dedi.Kiev rejiminin aynı zamanda savaş esirlerinin iadesi konusunda uluslararası çabalar varmış gibi bir görüntü yarattığını vurgulayan Zaharova, “Bunların hepsi siyasibir performans, tüm bunlar gerekliçünkü Ukrayna'da toplumsal huzursuzluk baş gösteriyor, insanlar ‘değiştirilmesi gerekenler nerede?’ sorusunu soruyor” diye konuştu.‘Rusya'nın Ukraynalı denizcileri takas etmeyi reddettiği’ yönündeki iddiaları da yalan olarak nitelendiren Zaharova, Moskova’nın defalarca daha fazla sayıda denizcinin takas listesine dahil edilmesini teklif ettiğini belirterek, “İşte buyurun: 36. Ayrı Deniz Piyade Tugayı. Mariupol'de 2022 yılında teslim oldu. Eminim ki bu insanların akrabalarının, bunların Rus tarafınca takas listesine alındığından haberleri yoktur. Onlara Bankova'da (Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin bulunduğu sokak) bu konuda bilgi verilmiyor ve yalan söyleniyor” dedi.Zaharova son olarak, Moskova'nın esir değişimi konusunda diyaloga hiçbir zaman karşı olmadığını belirterek, Rusya'nın bu konudaki tutumunun değişmediğini ve başta Ukrayna olmak üzere herkes tarafından bilindiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/polonya-disisleri-bakani-sikorski-polonyanin-guvenligi-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimdan-daha-1089968867.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna, aşırılıkçı, terörist, milliyetçi, savaş esiri, kiev, moskova, mariupol, denizci
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna, aşırılıkçı, terörist, milliyetçi, savaş esiri, kiev, moskova, mariupol, denizci
Rusya Dışişleri: Kiev, 935 savaş esirinden sadece 279'unu almayı kabul etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Rusya Savunma Bakanlığı tarafından teklif edilen 935 savaş esirinden sadece 279'unu geri aldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya 935 savaş esirini almayı teklif ettiğini ancak Kiev rejiminin sadece 279'unu kabul ettiğini söyledi.
Zaharova, “Bu yıl Rusya Savunma Bakanlığı, Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne takas kapsamında 935 Ukraynalı savaş esirinin değiştirilmesi teklifini iletti. Sizce Kiev rejimi bu insanlardan kaçını, altını çizerek söylüyorum, kendi vatandaşlarından kaçını almayı kabul etti? Sadece 279” ifadelerini kullandı.
Kiev yetkililerinin son zamanlarda esir değişimi sürecini sabote ettiğini belirten Zaharova, “Yalnızca militanların takasına odaklanıyorlar. Bizim aşırılık yanlısı, terörist, milliyetçi olarak nitelendirdiğimiz taburların temsilcileri, birimler ve askeri personelleilgileniyorlar” dedi.
Kiev rejiminin aynı zamanda savaş esirlerinin iadesi konusunda uluslararası çabalar varmış gibi bir görüntü yarattığını vurgulayan Zaharova, “Bunların hepsi siyasibir performans, tüm bunlar gerekliçünkü Ukrayna'da toplumsal huzursuzluk baş gösteriyor, insanlar ‘değiştirilmesi gerekenler nerede?’ sorusunu soruyor” diye konuştu.
‘Rusya'nın Ukraynalı denizcileri takas etmeyi reddettiği’ yönündeki iddiaları da yalan olarak nitelendiren Zaharova, Moskova’nın defalarca daha fazla sayıda denizcinin takas listesine dahil edilmesini teklif ettiğini belirterek, “İşte buyurun: 36. Ayrı Deniz Piyade Tugayı. Mariupol'de 2022 yılında teslim oldu. Eminim ki bu insanların akrabalarının, bunların Rus tarafınca takas listesine alındığından haberleri yoktur. Onlara Bankova'da (Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin bulunduğu sokak) bu konuda bilgi verilmiyor ve yalan söyleniyor” dedi.
Zaharova son olarak, Moskova'nın esir değişimi konusunda diyaloga hiçbir zaman karşı olmadığını belirterek, Rusya'nın bu konudaki tutumunun değişmediğini ve başta Ukrayna olmak üzere herkes tarafından bilindiğini kaydetti.