Rusya Dışişleri: Kiev, 935 savaş esirinden sadece 279'unu almayı kabul etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa'da depresyon görülme sıklığı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yenidoğan çetesi, soruşturmadan haberdar mıydı?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile Hekimliği Sendikası: Yeni yönetmelik devam ederse ASM'lerde çalışacak hekim bulamazlar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Şarkılarda adı geçen çiçekler
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Shakespeare'in önde gelen 10 eseri ve Yapay Zeka’nın bu eserler için seçtiği şarkılar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALISMA HAYATIM
2025'te asgari ücret ne olacak?
15:22
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Ersan Şen için acı yüzleşme
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:29
18 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
20:06
14 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:07
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
09:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:04
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:24
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
16:10
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rusya-disisleri-kiev-935-savas-esirinden-sadece-279unu-almayi-kabul-etti-1089969093.html
Rusya Dışişleri: Kiev, 935 savaş esirinden sadece 279'unu almayı kabul etti
Rusya Dışişleri: Kiev, 935 savaş esirinden sadece 279'unu almayı kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Rusya Savunma Bakanlığı tarafından teklif edilen 935 savaş esirinden sadece 279'unu geri aldığını belirtti. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T22:33+0300
2024-11-02T22:32+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rusya savunma bakanlığı
esir takası
ukrayna
aşırılıkçı
terörist
milliyetçi
savaş esiri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101384/11/1013841102_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_44d7f3dcf9b0f9b55f003dacd5fe325c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya 935 savaş esirini almayı teklif ettiğini ancak Kiev rejiminin sadece 279'unu kabul ettiğini söyledi.Zaharova, “Bu yıl Rusya Savunma Bakanlığı, Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne takas kapsamında 935 Ukraynalı savaş esirinin değiştirilmesi teklifini iletti. Sizce Kiev rejimi bu insanlardan kaçını, altını çizerek söylüyorum, kendi vatandaşlarından kaçını almayı kabul etti? Sadece 279” ifadelerini kullandı.Kiev yetkililerinin son zamanlarda esir değişimi sürecini sabote ettiğini belirten Zaharova, “Yalnızca militanların takasına odaklanıyorlar. Bizim aşırılık yanlısı, terörist, milliyetçi olarak nitelendirdiğimiz taburların temsilcileri, birimler ve askeri personelleilgileniyorlar” dedi.Kiev rejiminin aynı zamanda savaş esirlerinin iadesi konusunda uluslararası çabalar varmış gibi bir görüntü yarattığını vurgulayan Zaharova, “Bunların hepsi siyasibir performans, tüm bunlar gerekliçünkü Ukrayna'da toplumsal huzursuzluk baş gösteriyor, insanlar ‘değiştirilmesi gerekenler nerede?’ sorusunu soruyor” diye konuştu.‘Rusya'nın Ukraynalı denizcileri takas etmeyi reddettiği’ yönündeki iddiaları da yalan olarak nitelendiren Zaharova, Moskova’nın defalarca daha fazla sayıda denizcinin takas listesine dahil edilmesini teklif ettiğini belirterek, “İşte buyurun: 36. Ayrı Deniz Piyade Tugayı. Mariupol'de 2022 yılında teslim oldu. Eminim ki bu insanların akrabalarının, bunların Rus tarafınca takas listesine alındığından haberleri yoktur. Onlara Bankova'da (Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin bulunduğu sokak) bu konuda bilgi verilmiyor ve yalan söyleniyor” dedi.Zaharova son olarak, Moskova'nın esir değişimi konusunda diyaloga hiçbir zaman karşı olmadığını belirterek, Rusya'nın bu konudaki tutumunun değişmediğini ve başta Ukrayna olmak üzere herkes tarafından bilindiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/polonya-disisleri-bakani-sikorski-polonyanin-guvenligi-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimdan-daha-1089968867.html
ukrayna
kiev
moskova
mariupol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101384/11/1013841102_0:0:721:541_1920x0_80_0_0_9d65856e4a3dbe8714e29978c020441f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna, aşırılıkçı, terörist, milliyetçi, savaş esiri, kiev, moskova, mariupol, denizci
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna, aşırılıkçı, terörist, milliyetçi, savaş esiri, kiev, moskova, mariupol, denizci

Rusya Dışişleri: Kiev, 935 savaş esirinden sadece 279'unu almayı kabul etti

22:33 02.11.2024
© AFP 2023 / Vasily MaximovKiev ile esir takası
Kiev ile esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AFP 2023 / Vasily Maximov
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Rusya Savunma Bakanlığı tarafından teklif edilen 935 savaş esirinden sadece 279'unu geri aldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya 935 savaş esirini almayı teklif ettiğini ancak Kiev rejiminin sadece 279'unu kabul ettiğini söyledi.
Zaharova, “Bu yıl Rusya Savunma Bakanlığı, Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne takas kapsamında 935 Ukraynalı savaş esirinin değiştirilmesi teklifini iletti. Sizce Kiev rejimi bu insanlardan kaçını, altını çizerek söylüyorum, kendi vatandaşlarından kaçını almayı kabul etti? Sadece 279” ifadelerini kullandı.
Kiev yetkililerinin son zamanlarda esir değişimi sürecini sabote ettiğini belirten Zaharova, “Yalnızca militanların takasına odaklanıyorlar. Bizim aşırılık yanlısı, terörist, milliyetçi olarak nitelendirdiğimiz taburların temsilcileri, birimler ve askeri personelleilgileniyorlar” dedi.
Kiev rejiminin aynı zamanda savaş esirlerinin iadesi konusunda uluslararası çabalar varmış gibi bir görüntü yarattığını vurgulayan Zaharova, “Bunların hepsi siyasibir performans, tüm bunlar gerekliçünkü Ukrayna'da toplumsal huzursuzluk baş gösteriyor, insanlar ‘değiştirilmesi gerekenler nerede?’ sorusunu soruyor” diye konuştu.
‘Rusya'nın Ukraynalı denizcileri takas etmeyi reddettiği’ yönündeki iddiaları da yalan olarak nitelendiren Zaharova, Moskova’nın defalarca daha fazla sayıda denizcinin takas listesine dahil edilmesini teklif ettiğini belirterek, “İşte buyurun: 36. Ayrı Deniz Piyade Tugayı. Mariupol'de 2022 yılında teslim oldu. Eminim ki bu insanların akrabalarının, bunların Rus tarafınca takas listesine alındığından haberleri yoktur. Onlara Bankova'da (Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin bulunduğu sokak) bu konuda bilgi verilmiyor ve yalan söyleniyor” dedi.
Zaharova son olarak, Moskova'nın esir değişimi konusunda diyaloga hiçbir zaman karşı olmadığını belirterek, Rusya'nın bu konudaki tutumunun değişmediğini ve başta Ukrayna olmak üzere herkes tarafından bilindiğini kaydetti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
Ukrayna krizi
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Polonya'nın güvenliği Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha önemli
22:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала