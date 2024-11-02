https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/polonya-disisleri-bakani-sikorski-polonyanin-guvenligi-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimdan-daha-1089968867.html
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Polonya'nın güvenliği Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha önemli
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Polonya'nın güvenliği Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha önemli
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Polonya'nın güvenliğinin Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T22:10+0300
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Daha önce Vladimir Zelenskiy, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmeyi reddetmesi sebebiyle için Polonyalı yetkililere tepki göstermişti. Zelenskiy, Polonya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek üzere bir NATO misyonunun başlatılması konusunda daha önce ittifakın bir önceki Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile mutabakata vardıklarını söylemişti.Sikorski konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Daha önce Polonya yönetimi, Varşova'nın Ukrayna'ya Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranla diğer tüm ülkelerden daha fazla askeri yardım sağladığını vurgulamıştı. MiG-29 savaş uçakları hakkında konuşan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladislaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'dan kalan uçakların ancak Polonya Hava Kuvvetleri'nin ABD'den sipariş edilen F-35 savaş uçakları gibi yeni uçaklarla takviye edilmesinden sonra Ukrayna'ya teslim edilebileceğini söylemişti. Kosiniak-Kamysz açıklamasında bu uçakların Polonya'ya en erken 2026'da ulaşacağını dile getirmişti.Rusya ise Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözüm sürecini sekteye uğrattığını, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' olduğunu vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağının altını çizerek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/moskovali-sanatci-gonullu-olarak-katildigi-orduda-muzik-toplulugu-olusturdu-1089968425.html
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polonya, polonya dışişleri bakanlığı, radoslaw sikorski, vladimir zelenskiy, jens stoltenberg, mig-29, abd, almanya, ingiltere, fransa, wladyslaw kosiniak-kamysz, rusya, sergey lavrov, f-35, nato
polonya, polonya dışişleri bakanlığı, radoslaw sikorski, vladimir zelenskiy, jens stoltenberg, mig-29, abd, almanya, ingiltere, fransa, wladyslaw kosiniak-kamysz, rusya, sergey lavrov, f-35, nato
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Polonya'nın güvenliği Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha önemli
22:10 02.11.2024 (güncellendi: 22:12 02.11.2024)
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Polonya'nın güvenliğinin Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha önemli olduğunu söyledi.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmeyi reddetmesi sebebiyle için Polonyalı yetkililere tepki göstermişti. Zelenskiy, Polonya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek üzere bir NATO misyonunun başlatılması konusunda daha önce ittifakın bir önceki Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile mutabakata vardıklarını söylemişti.
Sikorski konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Müttefiklerimizi ve dostlarımızı destekliyoruz. Polonya Ukrayna'ya ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin toplamından daha fazla tank teslim etti. Ancak ortaklarımız da bizim güvenliğimizin, Polonya'nın ve Polonyalıların güvenliğinin bizim için en önemli şey olduğunun farkına varmalıdır.
Daha önce Polonya yönetimi, Varşova'nın Ukrayna'ya Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranla diğer tüm ülkelerden daha fazla askeri yardım sağladığını vurgulamıştı. MiG-29 savaş uçakları hakkında konuşan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladislaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'dan kalan uçakların ancak Polonya Hava Kuvvetleri'nin ABD'den sipariş edilen F-35 savaş uçakları gibi yeni uçaklarla takviye edilmesinden sonra Ukrayna'ya teslim edilebileceğini söylemişti. Kosiniak-Kamysz açıklamasında bu uçakların Polonya'ya en erken 2026'da ulaşacağını dile getirmişti.
Rusya ise Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözüm sürecini sekteye uğrattığını, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' olduğunu vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağının altını çizerek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu belirtmişti.