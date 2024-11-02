https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/polonya-disisleri-bakani-sikorski-polonyanin-guvenligi-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimdan-daha-1089968867.html

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Polonya'nın güvenliği Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha önemli

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Polonya'nın güvenliği Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha önemli

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Polonya'nın güvenliğinin Ukrayna'ya yapılan askeri yardımdan daha... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T22:10+0300

2024-11-02T22:10+0300

2024-11-02T22:12+0300

ukrayna krizi

polonya

polonya dışişleri bakanlığı

radoslaw sikorski

vladimir zelenskiy

jens stoltenberg

mig-29

abd

almanya

ingiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079294791_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_44c3566cf781954135772c369a87b976.jpg

Daha önce Vladimir Zelenskiy, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmeyi reddetmesi sebebiyle için Polonyalı yetkililere tepki göstermişti. Zelenskiy, Polonya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek üzere bir NATO misyonunun başlatılması konusunda daha önce ittifakın bir önceki Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile mutabakata vardıklarını söylemişti.Sikorski konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Daha önce Polonya yönetimi, Varşova'nın Ukrayna'ya Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranla diğer tüm ülkelerden daha fazla askeri yardım sağladığını vurgulamıştı. MiG-29 savaş uçakları hakkında konuşan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladislaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'dan kalan uçakların ancak Polonya Hava Kuvvetleri'nin ABD'den sipariş edilen F-35 savaş uçakları gibi yeni uçaklarla takviye edilmesinden sonra Ukrayna'ya teslim edilebileceğini söylemişti. Kosiniak-Kamysz açıklamasında bu uçakların Polonya'ya en erken 2026'da ulaşacağını dile getirmişti.Rusya ise Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözüm sürecini sekteye uğrattığını, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' olduğunu vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağının altını çizerek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/moskovali-sanatci-gonullu-olarak-katildigi-orduda-muzik-toplulugu-olusturdu-1089968425.html

polonya

almanya

ingiltere

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, polonya dışişleri bakanlığı, radoslaw sikorski, vladimir zelenskiy, jens stoltenberg, mig-29, abd, almanya, ingiltere, fransa, wladyslaw kosiniak-kamysz, rusya, sergey lavrov, f-35, nato