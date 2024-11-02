https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/moskovali-sanatci-gonullu-olarak-katildigi-orduda-muzik-toplulugu-olusturdu-1089968425.html

Moskovalı sanatçı, gönüllü olarak katıldığı orduda müzik topluluğu oluşturdu

Moskovalı sanatçı, gönüllü olarak katıldığı orduda müzik topluluğu oluşturdu

Sputnik Türkiye

Moskova Metrosu Akademik Korosu'ndan yer alan sanatçı yaptığı açıklamada, Özel Askeri Operasyon için gönüllü olduğunu ve bir meslektaşıyla birlikte bir müzik... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T21:43+0300

2024-11-02T21:43+0300

2024-11-02T21:43+0300

ukrayna krizi

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moskova

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sanat

büyük anavatan savaşı

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Şu anda, Dnepr Kuvvetler Grubu'na bağlı 70. Özel Kuvvetler Tümeni 'Herson Fırtınası' vokal ve enstrümantal topluluğunda 'Maestro' ve 'Abakan' adındaiki solist bulunuyor. Her ikisinin de Özel Askeri Operasyon başlamadan önce bir müzik geçmişi bulunuyordu: Maestro, Moskova Metrosu Akademik Korosu'nda çalışıyor ve 'Abakan' ise kendi şarkılarının okuyucusu ve söz yazarıydı. Özel Askeri Operasyon'un başlamasıyla birlikte her iki sanatçı da gönüllü bir şekilde Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.Maestro yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarım seferberlik nedeniyle çağrıldı. Ben ise sevk belgesini beklemekteydim ama işler beklediğim gibi olmadı. Düşündüm ki, burada durmak büyük bir ayıptı, ben de burada durmamalıyım, hemen ben de gittim” diyerek gönüllü olma motivasyonunu anlattı.Sanatçıların repertuvarında, Büyük Anavatan Savaşı dönemine ait birçok klasik kompozisyon bulunuyor. Bu eserlerden ilham alarak, askerler kendi savaş deneyimlerine dayanan ve Özel Askeri Operasyon hakkında kendi şarkılarını yazıyor.Maestro, sanatsal yolculuklarının başlangıcını yaptığı açıklamada, “Şimdilik iki kişiyiz. Gelecekte daha fazla olacağımızı umuyoruz. Bu bizim ilk konserimiz ve ilk performansımızdı. Birlikte 70. Tümen hakkında söylediğimiz bir şarkıyı dinledikten sonra tümen komutanı böyle bir karar aldı” cümleriyle özetledi.Topluluğun ilk performansı yer altı hastanesinde gerçekleştirilirken yaralı askerler, müzik topluluğunu konser içintekrar davet etti. Topluluk, 'Herson Fırtınası', 'Dnepr' gruplarına ait birimlerde daha fazla konser vermeyi planlıyor.Maestro yaptığı açıklamayı, “Sanırım onlara ulaşacak sözleri buluyoruz. Genel olarak yazdığımız şarkıların hepsi burada yazıldı. Bizler 'fırtına' askerleriyiz. Cephedeki bu insanlarla aynı şartlardaydık. Bütün bunlar bize tanıdık geliyor ve hiçbiri uydurma değil. Hepsi sonunda şarkılara ve şiirlere dönüştü” cümleleriyle sonlandırdı.Maestro ve Abakan Kremlin'de sahne almayı hayal ettiklerini dile getirirken Maestro eski sanat yönetmeni ve Moskova Metrosu Akademik Korosu şefi Boris Tarakanov ile birlikte şarkı söylemeyi istediğini itiraf etti. Sanatçılar gelecek planlarını ise “General olmayı hayal etmeyen asker kötü bir askerdir. Kremlin’de sahne almayı hayal etmeyen sanatçı da kötü bir sanatçıdır" şeklinde özetledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/kursk-sakini-ukrayna-ordusu-kurskun-koylerine-pelestok-mayinlari-atti-1089968045.html

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rusya, moskova, müzik, şarkı, sanat, büyük anavatan savaşı