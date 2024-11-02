https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/narin-guran-davasina-mudahil-olacaklarini-soyleyen-bakan-goktas-narinin-kuzenlerinde-korku-ve-1089957777.html

Narin Güran davasına 'müdahil' olacaklarını söyleyen Bakan Göktaş: 'Narin'in kuzenlerinde korku ve endişe gördük'

Narin Güran davasına 'müdahil' olacaklarını söyleyen Bakan Göktaş: 'Narin'in kuzenlerinde korku ve endişe gördük'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin gündemine oturan ve 7 Kasım'da ilk duruşması görülecek olan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bakanlık... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T13:54+0300

2024-11-02T13:54+0300

2024-11-02T13:54+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

çocuk cinayeti

diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük" dedi. Narin Güran'ın ilk duruşması 7 Kasım'da görülecek. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.Bakanlık müdahil olacakDavayla ilgili konuşan Bakan Göktaş, 7 Kasım'daki bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacaklarını söyledi. A Haber'e konuşan Bakan Göktaş şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/narin-guranin-cansiz-bedenini-tasiyan-itirafci-nevzat-bahtiyarin-kesif-goruntusu-ortaya-cikti-1089885889.html

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