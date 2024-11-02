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Narin Güran davasına 'müdahil' olacaklarını söyleyen Bakan Göktaş: 'Narin'in kuzenlerinde korku ve endişe gördük'
Narin Güran davasına 'müdahil' olacaklarını söyleyen Bakan Göktaş: 'Narin'in kuzenlerinde korku ve endişe gördük'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin gündemine oturan ve 7 Kasım'da ilk duruşması görülecek olan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bakanlık... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T13:54+0300
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türkiye
narin güran
diyarbakır
çocuk cinayeti
diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük" dedi. Narin Güran'ın ilk duruşması 7 Kasım'da görülecek. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.Bakanlık müdahil olacakDavayla ilgili konuşan Bakan Göktaş, 7 Kasım'daki bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacaklarını söyledi. A Haber'e konuşan Bakan Göktaş şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/narin-guranin-cansiz-bedenini-tasiyan-itirafci-nevzat-bahtiyarin-kesif-goruntusu-ortaya-cikti-1089885889.html
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Narin Güran davasına 'müdahil' olacaklarını söyleyen Bakan Göktaş: 'Narin'in kuzenlerinde korku ve endişe gördük'

13:54 02.11.2024
© İHANarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© İHA
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Türkiye'nin gündemine oturan ve 7 Kasım'da ilk duruşması görülecek olan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bakanlık olarak davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bakan Göktaş, Narin'in kuzenlerinde korku ve endişe gördüklerini dile getirdi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük" dedi.
Narin Güran'ın ilk duruşması 7 Kasım'da görülecek. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Bakanlık müdahil olacak

Davayla ilgili konuşan Bakan Göktaş, 7 Kasım'daki bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacaklarını söyledi. A Haber'e konuşan Bakan Göktaş şu bilgileri paylaştı:
"Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."
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