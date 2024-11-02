https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/kursk-sakini-ukrayna-ordusu-kurskun-koylerine-pelestok-mayinlari-atti-1089968045.html
Kursk sakini: Ukrayna ordusu Kursk'un köylerine ‘pelestok’ mayınları attı
Kursk sakini: Ukrayna ordusu Kursk'un köylerine ‘pelestok’ mayınları attı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk bölgesinden tahliye edilen bir kadın, Ukrayna ordusunun Kursk'un Bolşoye Soldatskoye köyünün her tarafına ‘Lepestok’ anti-personel mayınları... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T20:46+0300
2024-11-02T20:46+0300
2024-11-02T20:45+0300
ukrayna krizi
kursk bölgesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
lepestok
mayın
misket bombası
füze
rusya soruşturma komitesi
tahliye
gönüllü
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Rus askeri müfettişlere tanık olarak ifade veren Kursk bölgesi sakini kadın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Bolşoye Soldatskoye köyünü ‘Lepestok’ anti-personel mayınlarıyla doldurduğunu söyledi.Ukrayna ordusunun Bolşoye Soldatskoye köyüne misket bombaları ve pelestok mayınları attığını belirten Kursk bölgesi sakini, “Bugün Bolşoye Soldatskoye köyünden bir tanıdığımla telefonda konuştum. Biz de daha önce orada yaşıyorduk. Gazı kestiler, gaz yok, elektrik arada bir veriliyor. Ukrayna ordusu Bolşoye Soldatskoye’ye misket bombaları, pelestok mayınları attı. Yerleşim yeri tam anlamıyla yok edildi” dedi.Ayrıca bir Ukrayna füzesinin Bolşoye Soldatskoye köyündeki akrabasının evine isabet ettiğini söyleyen kadın, “Gönüllüler tarafından bombardıman altında çocuklarıyla birlikte tahliye edildi” diye konuştu.Rusya Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma Dairesi şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesinin sınır kesimlerine yönelik saldırılarıyla ilgili bir ceza davasını soruşturuyor.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 28 bin asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/marinovka-sakini-ukrayna-ordusu-bomba-yuklu-insansiz-hava-araclariyla-sivillerin-yasadigi-evlere-1089967145.html
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kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, lepestok, mayın, misket bombası, füze, rusya soruşturma komitesi, tahliye, gönüllü, valeriy gerasimov, vladimir putin, bryansk, belgorod
kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, lepestok, mayın, misket bombası, füze, rusya soruşturma komitesi, tahliye, gönüllü, valeriy gerasimov, vladimir putin, bryansk, belgorod
Kursk sakini: Ukrayna ordusu Kursk'un köylerine ‘pelestok’ mayınları attı
Rusya’nın Kursk bölgesinden tahliye edilen bir kadın, Ukrayna ordusunun Kursk'un Bolşoye Soldatskoye köyünün her tarafına ‘Lepestok’ anti-personel mayınları saçtığını ifade etti.
Rus askeri müfettişlere tanık olarak ifade veren Kursk bölgesi sakini kadın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Bolşoye Soldatskoye köyünü ‘Lepestok’ anti-personel mayınlarıyla doldurduğunu söyledi.
Ukrayna ordusunun Bolşoye Soldatskoye köyüne misket bombaları ve pelestok mayınları attığını belirten Kursk bölgesi sakini, “Bugün Bolşoye Soldatskoye köyünden bir tanıdığımla telefonda konuştum. Biz de daha önce orada yaşıyorduk. Gazı kestiler, gaz yok, elektrik arada bir veriliyor. Ukrayna ordusu Bolşoye Soldatskoye’ye misket bombaları, pelestok mayınları attı. Yerleşim yeri tam anlamıyla yok edildi” dedi.
Ayrıca bir Ukrayna füzesinin Bolşoye Soldatskoye köyündeki akrabasının evine isabet ettiğini söyleyen kadın, “Gönüllüler tarafından bombardıman altında çocuklarıyla birlikte tahliye edildi” diye konuştu.
Rusya Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma Dairesi şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesinin sınır kesimlerine yönelik saldırılarıyla ilgili bir ceza davasını soruşturuyor.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 28 bin asker kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.