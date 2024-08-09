https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cumhurbaskani-erdogan-milli-sporcu-zeynep-sonmezi-kabul-etti-1086692626.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kabul etti. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T23:20+0300
2024-08-09T23:20+0300
2024-08-09T23:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
zeynep sönmez
tenis
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sönmez'i kabulü, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/istanbulspor-baskani-sarialioglunun-hak-mahrumiyeti-cezasi-kaldirildi-1086692132.html
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recep tayyip erdoğan, zeynep sönmez, tenis
recep tayyip erdoğan, zeynep sönmez, tenis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sönmez'i kabulü, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşti.