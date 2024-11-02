https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-saganak-uyarisi-yarina-dikkat-soguk-hava-ve-kar-yagisi-geliyor-1089948898.html

Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' sağanak uyarısı: Yarına dikkat, soğuk hava ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' sağanak uyarısı: Yarına dikkat, soğuk hava ve kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıkları, yarından itibaren başlayarak hafta başında 9 derece... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T06:31+0300

2024-11-02T06:31+0300

2024-11-02T06:37+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Yarın (3 Kasım) hava nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının, yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ile 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.Pazar gününden itibaren Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; pazar günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; pazar günü Rize ve Artvin’in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kar yağacak mı?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı geldi. Şen, “Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek bir hafta bu seviyelerde. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” ifadelerine de yer verdi.Soğuk hava ne kadar sürecek?Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 8 Kasım'a kadar etkili olması bekleniyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay'ın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°Cz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlıMERSİN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlıSİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi parçalı bulutlu, Hakkari, Şırnak, Öuş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 14°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıSİİRT °C, 22°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/prof-dr-orhan-senden-soguk-hava-icin-tarihli-uyari-istanbulda-sicakliklar-birden-dusecek-kar-kapiya-1089928017.html

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