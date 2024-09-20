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Masterchef'te Mehmet Şef Semih'e sinirlendi: 'Seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım'
Masterchef'te Mehmet Şef Semih'e sinirlendi: 'Seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım'
Sputnik Türkiye
Masterchef Türkiye'de haftanın 5. ve 6. eleme adaylarının belli olacağı oyunda Balkan yemekleri yapıldı. Yarışmacı Semih ile Mehmet Yalçınkaya arasında kavga... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T01:01+0300
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu Masterchef'te kavga çıktı.Masterchef Semih kovuldu mu? Diskalifiye var mı?MasterChef Türkiye yarışma programının bu akşamki yeni bölümüne Mehmet Şef ile Semih arasındaki kavga damga vurdu. Semih’in yemeğinin tadına bakan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Semih’in tabağıyla ilgili yaptığı '‘Ben yediğimde bu böyle değildi şef’' sözleri üzerine sinirlenen Mehmet Şef '‘Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle diyorsun. Yeter ya! Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Haddini bil!’' diyerek bağırdı. Mehmet Yalçınkaya’nın tepki göstermesi üzerine Semih önlüğünü çıkararak stüdyoyu terk etti.Masterchef kazanan takım kim?Masterchef yarışmasında 19 Eylül'de ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi takım oldu.Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?Masterchef Türkiye'de 19 Eylül Perşembe günü dokunulmazlığı kazanan isim Semih oldu.Masterchef eleme adayları kim oldu?Masterchef'te 19 Eylül'de eleme adayları Zübeyde ve Erim olarak belirlendi.Masterchef takımlar belli oldu mu?Mavi takım: Onur, Emre, Eda, Şirin, Kerem, Ezgi, Nigar, Muratcan, NevzatKırmızı takım: Semih, Kaan, Zübeyde, Beyza, Yudum, Hakan, Ayşe, Bera, Akın
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Masterchef'te Mehmet Şef Semih'e sinirlendi: 'Seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım'

01:01 20.09.2024
© AAMasterChef All Star
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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Masterchef Türkiye'de haftanın 5. ve 6. eleme adaylarının belli olacağı oyunda Balkan yemekleri yapıldı. Yarışmacı Semih ile Mehmet Yalçınkaya arasında kavga yaşanırken Semih stüdyoyu terk etti. Peki, 19 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı?
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu Masterchef'te kavga çıktı.

Masterchef Semih kovuldu mu? Diskalifiye var mı?

MasterChef Türkiye yarışma programının bu akşamki yeni bölümüne Mehmet Şef ile Semih arasındaki kavga damga vurdu. Semih’in yemeğinin tadına bakan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Semih’in tabağıyla ilgili yaptığı '‘Ben yediğimde bu böyle değildi şef’' sözleri üzerine sinirlenen Mehmet Şef '‘Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle diyorsun. Yeter ya! Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Haddini bil!’' diyerek bağırdı. Mehmet Yalçınkaya’nın tepki göstermesi üzerine Semih önlüğünü çıkararak stüdyoyu terk etti.

Masterchef kazanan takım kim?

Masterchef yarışmasında 19 Eylül'de ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi takım oldu.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef Türkiye'de 19 Eylül Perşembe günü dokunulmazlığı kazanan isim Semih oldu.

Masterchef eleme adayları kim oldu?

Masterchef'te 19 Eylül'de eleme adayları Zübeyde ve Erim olarak belirlendi.

Masterchef takımlar belli oldu mu?

Mavi takım: Onur, Emre, Eda, Şirin, Kerem, Ezgi, Nigar, Muratcan, Nevzat
Kırmızı takım: Semih, Kaan, Zübeyde, Beyza, Yudum, Hakan, Ayşe, Bera, Akın
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