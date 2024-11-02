https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/marinovka-sakini-ukrayna-ordusu-bomba-yuklu-insansiz-hava-araclariyla-sivillerin-yasadigi-evlere-1089967145.html
Marinovka sakini: Ukrayna ordusu bomba yüklü insansız hava araçlarıyla sivillerin yaşadığı evlere saldırdı
Marinovka sakini: Ukrayna ordusu bomba yüklü insansız hava araçlarıyla sivillerin yaşadığı evlere saldırdı
Sputnik Türkiye
Donetsk'te kurtarılan Marinovka sakinlerinden Svetlana medyaya yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun yaşam alanlarına saldırmak üzere patlayıcı karışım taşıyan... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T19:14+0300
2024-11-02T19:14+0300
2024-11-02T19:14+0300
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
drone
bomba
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Donetsk'te kurtarılan Marinovka sakinlerinden Svetlana yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki yaşam alanlarına gerçekleştirdiği saldırılar sırasında patlayıcı karışım taşıyan insansız hava araçları kullandığını söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Marinovka'nın 27 Eylül'de Merkez Grubu birliklerinin yürüttüğü kararlı eylemler sonucunda kurtarıldığını bildirdi.Svetlana yaptığı açıklamada olay anını şu cümlelerle anlattı:Saldırıya uğrayan binanın, geçici olarak yaşadığı iki katlı bir apartman olduğu ifade edilirken Svetlana, söz konusu saldırının gece gerçekleşmiş olması halinde, yanan binadan çıkamayacağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/eski-sbu-gorevlisi-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-sabotajcilar-nato-personeliydi-1089965836.html
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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, drone, bomba
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, drone, bomba
Marinovka sakini: Ukrayna ordusu bomba yüklü insansız hava araçlarıyla sivillerin yaşadığı evlere saldırdı
Donetsk'te kurtarılan Marinovka sakinlerinden Svetlana medyaya yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun yaşam alanlarına saldırmak üzere patlayıcı karışım taşıyan insansız hava araçları kullandığını dile getirdi.
Donetsk'te kurtarılan Marinovka sakinlerinden Svetlana yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki yaşam alanlarına gerçekleştirdiği saldırılar sırasında patlayıcı karışım taşıyan insansız hava araçları kullandığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Marinovka'nın 27 Eylül'de Merkez Grubu birliklerinin yürüttüğü kararlı eylemler sonucunda kurtarıldığını bildirdi.
Svetlana yaptığı açıklamada olay anını şu cümlelerle anlattı:
Olay sırasında bahçede olduğumuz için bizzat gözlerimizle şahit olduk. Bir çeşit patlayıcı karışım taşıyan bir drone uçtu çünkü uçtuğunu görebiliyorsunuz. Evin üzerine yağmur gibi yağmasıyla çatı alev aldı.
Saldırıya uğrayan binanın, geçici olarak yaşadığı iki katlı bir apartman olduğu ifade edilirken Svetlana, söz konusu saldırının gece gerçekleşmiş olması halinde, yanan binadan çıkamayacağının altını çizdi.