https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/marinovka-sakini-ukrayna-ordusu-bomba-yuklu-insansiz-hava-araclariyla-sivillerin-yasadigi-evlere-1089967145.html

Marinovka sakini: Ukrayna ordusu bomba yüklü insansız hava araçlarıyla sivillerin yaşadığı evlere saldırdı

Marinovka sakini: Ukrayna ordusu bomba yüklü insansız hava araçlarıyla sivillerin yaşadığı evlere saldırdı

Sputnik Türkiye

Donetsk'te kurtarılan Marinovka sakinlerinden Svetlana medyaya yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun yaşam alanlarına saldırmak üzere patlayıcı karışım taşıyan... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T19:14+0300

2024-11-02T19:14+0300

2024-11-02T19:14+0300

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

drone

bomba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086349850_0:37:749:458_1920x0_80_0_0_b18a16334f3a3620753d6e6cc4ad7b78.png

Donetsk'te kurtarılan Marinovka sakinlerinden Svetlana yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki yaşam alanlarına gerçekleştirdiği saldırılar sırasında patlayıcı karışım taşıyan insansız hava araçları kullandığını söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Marinovka'nın 27 Eylül'de Merkez Grubu birliklerinin yürüttüğü kararlı eylemler sonucunda kurtarıldığını bildirdi.Svetlana yaptığı açıklamada olay anını şu cümlelerle anlattı:Saldırıya uğrayan binanın, geçici olarak yaşadığı iki katlı bir apartman olduğu ifade edilirken Svetlana, söz konusu saldırının gece gerçekleşmiş olması halinde, yanan binadan çıkamayacağının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/eski-sbu-gorevlisi-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-sabotajcilar-nato-personeliydi-1089965836.html

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, drone, bomba