https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/eski-sbu-gorevlisi-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-sabotajcilar-nato-personeliydi-1089965836.html

Eski SBU görevlisi: Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan sabotajcılar NATO personeliydi

Eski SBU görevlisi: Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan sabotajcılar NATO personeliydi

Sputnik Türkiye

Eski SBU görevlisi Yarbay Vasiliy Prozorov, Ekim ayında Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan sabotajcı grubun NATO... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T18:09+0300

2024-11-02T18:09+0300

2024-11-02T18:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)

nato

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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Yarbay Vasiliy Prozorov, Sputnik’e verdiği demeçte Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun gerçek savaş deneyimi kazanmaları için Ukrayna'ya gönderilen NATO askeri personelinden oluştuğunu söyledi.Prozorov, “Bu özel kuvvet askerleri, yani 75. Ranger Alayı, tam olarak keşif ve sabotaj operasyonları yürütmek için tasarlanmış bir ABD ordusu kara muharebe alayı” dedi.NATO liderliğinin amacının askeri personelin modern savaş konusunda deneyim kazanmaları olduğunu belirten Prozorov, şunları ifade etti:Bunların para için, Rusya'ya duydukları nefret ya da Nazi ideolojisine bağlılıklarından dolayı gelen paralı askerler olmadıklarına dikkat çeken Prozorov, “Bu ayrı bir kategori; hükümetlerinin emriyle gelen insanlar” diye konuştu.Prozorov, sabotaj ve keşif grubunun Bryansk bölgesini işgali gibi operasyonların Kiev için öncelikle medya amaçlı olduğunu ve dikkatleri cephedeki başarısızlıklarından başka yöne çekmek için gerekli olduğunu belirterek, şunları söyledi:Aynı zamanda Ukraynalıların dikkatini Kiev'in cephedeki başarısızlıklarından başka yöne çekmenin de hedeflendiğini kaydeden Prozorov, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan sabotaj ve keşif grubunda 10 kişi bulunduğunu duyurmuştu.Rosgvardiya’nın açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, paralı askerler arasında ABD, Polonya ve Kanadavatandaşlarının da bulunduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rus-silahli-kuvvetlerine-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunun-kontrolundeki-topraklardan-1089958087.html

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ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), nato, bryansk, sabotaj, keşif, nazi, ukrayna, rusya, afganistan, irak, fsb, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , mariya zaharova