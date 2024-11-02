https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/eski-sbu-gorevlisi-bryansk-bolgesine-sizma-girisiminde-bulunan-sabotajcilar-nato-personeliydi-1089965836.html
Eski SBU görevlisi: Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan sabotajcılar NATO personeliydi
Eski SBU görevlisi: Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan sabotajcılar NATO personeliydi
Sputnik Türkiye
Eski SBU görevlisi Yarbay Vasiliy Prozorov, Ekim ayında Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan sabotajcı grubun NATO... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T18:09+0300
2024-11-02T18:09+0300
2024-11-02T18:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)
nato
bryansk
sabotaj
keşif
nazi
ukrayna
rusya
afganistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608766_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_fad093751cbc51e012b370e0bc9cefc7.jpg
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Yarbay Vasiliy Prozorov, Sputnik’e verdiği demeçte Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun gerçek savaş deneyimi kazanmaları için Ukrayna'ya gönderilen NATO askeri personelinden oluştuğunu söyledi.Prozorov, “Bu özel kuvvet askerleri, yani 75. Ranger Alayı, tam olarak keşif ve sabotaj operasyonları yürütmek için tasarlanmış bir ABD ordusu kara muharebe alayı” dedi.NATO liderliğinin amacının askeri personelin modern savaş konusunda deneyim kazanmaları olduğunu belirten Prozorov, şunları ifade etti:Bunların para için, Rusya'ya duydukları nefret ya da Nazi ideolojisine bağlılıklarından dolayı gelen paralı askerler olmadıklarına dikkat çeken Prozorov, “Bu ayrı bir kategori; hükümetlerinin emriyle gelen insanlar” diye konuştu.Prozorov, sabotaj ve keşif grubunun Bryansk bölgesini işgali gibi operasyonların Kiev için öncelikle medya amaçlı olduğunu ve dikkatleri cephedeki başarısızlıklarından başka yöne çekmek için gerekli olduğunu belirterek, şunları söyledi:Aynı zamanda Ukraynalıların dikkatini Kiev'in cephedeki başarısızlıklarından başka yöne çekmenin de hedeflendiğini kaydeden Prozorov, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan sabotaj ve keşif grubunda 10 kişi bulunduğunu duyurmuştu.Rosgvardiya’nın açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, paralı askerler arasında ABD, Polonya ve Kanadavatandaşlarının da bulunduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rus-silahli-kuvvetlerine-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunun-kontrolundeki-topraklardan-1089958087.html
bryansk
ukrayna
rusya
afganistan
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608766_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_787c526f2328a20e3a1607e0b7481cb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), nato, bryansk, sabotaj, keşif, nazi, ukrayna, rusya, afganistan, irak, fsb, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , mariya zaharova
ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), nato, bryansk, sabotaj, keşif, nazi, ukrayna, rusya, afganistan, irak, fsb, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , mariya zaharova
Eski SBU görevlisi: Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan sabotajcılar NATO personeliydi
Eski SBU görevlisi Yarbay Vasiliy Prozorov, Ekim ayında Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan sabotajcı grubun NATO personelinden oluştuğunu belirtti.
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Yarbay Vasiliy Prozorov, Sputnik’e verdiği demeçte Bryansk bölgesine sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun gerçek savaş deneyimi kazanmaları için Ukrayna'ya gönderilen NATO askeri personelinden oluştuğunu söyledi.
Prozorov, “Bu özel kuvvet askerleri, yani 75. Ranger Alayı, tam olarak keşif ve sabotaj operasyonları yürütmek için tasarlanmış bir ABD ordusu kara muharebe alayı” dedi.
NATO liderliğinin amacının askeri personelin modern savaş konusunda deneyim kazanmaları olduğunu belirten Prozorov, şunları ifade etti:
Şu anda Ukrayna'da devam etmekte olan savaş hiçbir şekilde Afganistan, Irak ya da Afrika'daki özel operasyonlarla kıyaslanamaz. Bu klasik bir savaş türüdür ve Batılı ülkelerin yöneticileri, yakın gelecekte Rusya Federasyonu'na ve müttefiklerine karşı böyle bir savaş açmanın gerekli olabileceğini ciddi bir şekilde düşünüyor. Bu nedenle Ukrayna ve NATO askerlerinin bu savaşta edindikleri deneyim çok değerli görülüyor. Dolayısıyla Batılı özel kuvvet savaşçılarının Ukrayna'da savaşmasının nedeni budur.
Bunların para için, Rusya'ya duydukları nefret ya da Nazi ideolojisine bağlılıklarından dolayı gelen paralı askerler olmadıklarına dikkat çeken Prozorov, “Bu ayrı bir kategori; hükümetlerinin emriyle gelen insanlar” diye konuştu.
Prozorov, sabotaj ve keşif grubunun Bryansk bölgesini işgali gibi operasyonların Kiev için öncelikle medya amaçlı olduğunu ve dikkatleri cephedeki başarısızlıklarından başka yöne çekmek için gerekli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Sanırım birkaç hedefleri vardı. Bu aynı zamanda tamamen askeri-taktiksel, operasyonel bir hedef. Örneğin, komutanlığımızın dikkatini başka yöne çekmek, bazı birliklerin nakledilmesini sağlamak. Buna göre, sınır üzerindeki kontrolü güçlendirmek için güçleri, araçları ve kaynakları Bryansk bölgesine aktarmak gerekecekti. İkinci amaç ise elbette kendi iç hedef kitlesi için bir medya fırsatı yaratmak.
Aynı zamanda Ukraynalıların dikkatini Kiev'in cephedeki başarısızlıklarından başka yöne çekmenin de hedeflendiğini kaydeden Prozorov, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
Bir zafere ihtiyaçları var. Ancak şu anda bu zaferi sağlayacak bir durumları yok. Bu yüzden olumlu bir bilgi kaynağına ihtiyaçları var. Her zaman işler onlar açısından kötü gittiğinde güçlü bir zafer algısı yaratırlar. Bu başarısızlığın örtüldüğü klasik bir yöntemdir.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.
Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan sabotaj ve keşif grubunda 10 kişi bulunduğunu duyurmuştu.
Rosgvardiya’nın açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, paralı askerler arasında ABD, Polonya ve Kanadavatandaşlarının da bulunduğunu belirtmişti.