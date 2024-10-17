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Japonya'da sezonun ilk kuş gribi vakası tespit edildi: 19 bin tavuk itlaf edilecek
Japonya'da sezonun ilk kuş gribi vakası tespit edildi: 19 bin tavuk itlaf edilecek
Sputnik Türkiye
Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi vakası tespit edildi, bölgedeki tavuklar için itlaf kararı çıktı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T13:41+0300
2024-10-17T13:41+0300
dünya
kuş gribi
japonya
tavuk
tavuk çiftliği
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Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Atsuma bölgesinde bir tavuk çiftliğinde tavuk ölümlerinde artış görüldü. Hokkaido Eyalet Valiliği veterinerlerince çiftlikte yapılan genetik testlerde "tavukların virüsün oldukça bulaşıcı H5 türüyle enfekte olduğu" saptandı.Çiftlikte yaklaşık 19 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildi. Bu vaka ülke genelinde sezonun ilk kuş gribi vakası olarak kayda geçti.710 bin tavuğun dolaşımı kısıtlandıKabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, kuş gribinin yayılmasına karşı her türlü tedbir alınması talimatı verildiğini bildirdi. Hayaşi, "Uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin hızla alınması dahil müşterek çabalar göstermemiz gerekiyor" dedi. Talimat doğrultusunda eyalet yetkilileri, salgının ortaya çıktığı çiftliğin 10 kilometre çapındaki 5 çiftlikte yaklaşık 710 bin tavuğun dolaşımını kısıtladı.Ulusal basına göre Japonya'da geçen yıl sezonun ilk kuş gribi vakası 25 Kasım'da Saga eyaletinde saptanmıştı. Salgının ülke genelindeki 28 eyalete yayılmasıyla farklı bölgelerde toplam 156 kuş gribi vakası doğrulanmıştı.
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kuş gribi, japonya, tavuk, tavuk çiftliği
kuş gribi, japonya, tavuk, tavuk çiftliği

Japonya'da sezonun ilk kuş gribi vakası tespit edildi: 19 bin tavuk itlaf edilecek

13:41 17.10.2024
© EPA / VASSIL DONEVBulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© EPA / VASSIL DONEV
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Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi vakası tespit edildi, bölgedeki tavuklar için itlaf kararı çıktı.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Atsuma bölgesinde bir tavuk çiftliğinde tavuk ölümlerinde artış görüldü. Hokkaido Eyalet Valiliği veterinerlerince çiftlikte yapılan genetik testlerde "tavukların virüsün oldukça bulaşıcı H5 türüyle enfekte olduğu" saptandı.
Çiftlikte yaklaşık 19 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildi. Bu vaka ülke genelinde sezonun ilk kuş gribi vakası olarak kayda geçti.

710 bin tavuğun dolaşımı kısıtlandı

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, kuş gribinin yayılmasına karşı her türlü tedbir alınması talimatı verildiğini bildirdi. Hayaşi, "Uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin hızla alınması dahil müşterek çabalar göstermemiz gerekiyor" dedi. Talimat doğrultusunda eyalet yetkilileri, salgının ortaya çıktığı çiftliğin 10 kilometre çapındaki 5 çiftlikte yaklaşık 710 bin tavuğun dolaşımını kısıtladı.
Ulusal basına göre Japonya'da geçen yıl sezonun ilk kuş gribi vakası 25 Kasım'da Saga eyaletinde saptanmıştı. Salgının ülke genelindeki 28 eyalete yayılmasıyla farklı bölgelerde toplam 156 kuş gribi vakası doğrulanmıştı.
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